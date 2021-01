Catherine Zeta-Jones, bacio social e dedica a Michael Douglas

“Non posso esprime un più gentile segno d’amore che questo dolce bacio” ha scritto la star 51enne a corredo dello scatto, citando William Shakespeare. I due attori stanno insieme da vent'anni , celebrati lo scorso novembre. Per l'occasione l’attore 76enne aveva condiviso un audio in cui rivelava come ha conosciuto la moglie dopo averla vista nel film Zorro, nel 1998. “ Ti amerò sempre e per sempre”. Anche Catherine ha voluto festeggiare la ricorrenza, pubblicando alcune immagini insieme al marito. “Vent’anni fa oggi io e Michael ci siamo sposati! Che notte magica e anche le 7304.85 notti e giorni dopo” ha scritto. La coppia ha due figli insieme: Dylan, 20 anni, e Carys, 17. Michael ha un altro figlio, Cameron, di 42 anni, nato dall'amore con la ex moglie Diandra Luker.

Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas, la storia

approfondimento

Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones: la storia

I due attori si sono conosciuti al Festival di Deauville in Francia, dove lei presentava “La maschera di Zorro”, mentre lui “Delitto perfetto”. Un colpo di fulmine, come lo aveva descritto lui e infatti tre mesi dopo erano già fidanzati. “Spero che il nostro amore duri tutta la vita” confessò Douglas nel 2019 in un’intervista durante il programma Sept à Huit sul canale francese Tf1. “Per far funzionare una relazione bisogna impegnarsi tanto”. In effetti i problemi non sono mancati, a partire dalla dipendenza dal sesso del divo, e al suo successivo cancro alla gola. Poi a Catherine è stato diagnosticato il disturbo bipolare accompagnato dalla depressione. Nel 2013, dopo un ricovero proprio per depressione, Catherine ha chiesto al marito di andare via di casa. Si è trattato della prima vera crisi per i due, che si sono separati per la prima volta in 13 anni. Solo una battuta d'arresto passeggera visto che pochi mesi dopo sono tornati insieme e nel 2014 hanno rinnovato i voti nuziali. “Oltre al genuino amore che continua a crescere, penso che ci aiuti il fatto che lavoriamo nello stesso settore” hanno raccontato tempo fa, svelando il segreto della loro relazione. “Io e Michael abbiamo una relazione molto aperta. Quando hai dei figli che vivono in un mondo in cui il nostro matrimonio viene esaminato di continuo, devi essere onesto e condividere cose che probabilmente le altre persone non fanno” ha confessato lei.