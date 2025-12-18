MasterChef 2026, ultima chiamata: stasera si forma la Masterclass

Ultima chiamata per la Masterclass, stasera altri Live Cooking con i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, poi gli inediti Creative Test con la chef Chiara Pavan. Giovedì 18 dicembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Le anticipazioni

A seguire, ci sarà poi gli inediti e misteriosi Creative Test , prove basate su fantasia e creatività dei cuochi amatoriali grazie alla quale i giudici definiranno la Masterclass di quest’anno.

Con loro tornerà la Chef Chiara Pavan – 1 stella Michelin e 1 stella Verde Michelin al ristorante Venissa nella laguna veneta – che, in qualità di “vedetta” dei tre giudici, supporterà gli aspiranti protagonisti di questa edizione del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, assistendo alla prima fase di preparazione del piatto, invitandoli come sempre a ridurre gli sprechi e ad evitare disorganizzazione e disordine sul piano di lavoro.

Nel corso della prima serata, già otto persone hanno realizzato il proprio sogno di indossare il grembiule bianco con su cucito il proprio nome. Ora a MasterChef Italia ( LO SPECIALE ) altri cuochi amatoriali avranno la preziosissima chance di conquistare il trio di giudici Bruno Barbieri , Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli negli ultimi Live Cooking . A loro il compito di valutare i piatti dei nuovi aspiranti concorrenti, decidendo se meriteranno o meno di entrare nella Masterclass.

Nel corso di questa determinante ultima selezione, i cuochi amatoriali dovranno convincere il giudice dal quale hanno ricevuto un “no” nel corso del Live Cooking; ancora una volta, la Chef Chiara Pavan avrà un ruolo fondamentale, perché parteciperà insieme ai tre giudici alla valutazione dei piatti e alla scelta finale.

Chi supererà il Creative Test – al termine degli episodi di giovedì 18 dicembre alle 21.15 in esclusiva in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW., sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go – avrà il proprio grembiule bianco e un posto nella Masterclass di quest’anno; chi non ce la farà, invece, dovrà tornare a casa.

L'appuntamento con MasterChef Magazine

Una volta formatasi la Masterclass, da venerdì 19 dicembre tutti i giorni alle ore 19.35 torna sempre su Sky e NOW anche il consueto appuntamento con MasterChef Magazine, in cui chef e aspiranti chef parlano di food e realizzano ricette dal tema ogni volta diverso. Un appuntamento quotidiano per gli amanti della cucina e i fedelissimi di MasterChef: i cuochi amatoriali in gara in questa edizione si alterneranno a grandi chef ospiti e a Bruno Barbieri, il decano dei giudici del programma, per raccontare attraverso una serie di rubriche a tema la propria idea di cucina e realizzare i loro piatti. Torneranno ai fornelli del Magazine anche alcuni dei personaggi più amati della scorsa stagione: la vincitrice Anna Zhang, le cui cucinate saranno all’insegna dell’ecosostenibilità e del green, e Jack Canevali, protagonista della finalissima, con una sua rubrica nella quale incontrerà colleghi influencer attivi nel mondo del food.

l’impegno di tutto il mondo MasterChef Italia

Anche quest’anno si rinnova l’impegno di tutto il mondo MasterChef Italia in tematiche di sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari. Da anni, ormai, la produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free ed eco-friendly, tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile, e collabora con Last Minute Market per recuperare le eccedenze rimaste inutilizzate durante la registrazione delle puntate a favore della Onlus “Opera Cardinal Ferrari” che gestisce una mensa per persone in difficoltà a Milano.

Perfezionando i processi di acquisto, di smaltimento e di recupero dei prodotti e implementando un sistema di gestione per gli sprechi alimentari, MasterChef Italia ha ottenuto, prima realtà al mondo, la certificazione “Food Waste Management System” da Bureau Veritas, presente a livello globale e accreditata da oltre 60 organismi internazionali, leader di livello mondiale nell’offrire servizi di verifica, certificazione e audit in ambito Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente e Responsabilità Sociale. Bureau Veritas, inoltre, ha certificato anche la corretta applicazione del protocollo “Green Audiovisual” che attesta la capacità nella gestione della sostenibilità ambientale, diminuendo i consumi e l’impatto ambientale, riducendo i trasporti, adottando un corretto smaltimento dei rifiuti e degli scarti generati.