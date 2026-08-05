The Shards, cosa sapere sulla serie tv tratta dal bestseller di Ellis

Su Disney+ sarà visibile domani la nuova serie drama FX “The Shards”: composta da 10 episodi e basata sull’omonimo bestseller “Le schegge” di Bret Easton Ellis, vede nel cast attori come Homer Gere, Igby Rigney, Graham Campbell, Hayes Warner e Kaia Gerber. Ecco tutte le curiosità da conoscere

Domani, 6 agosto, debutta The Shards, la nuova serie drama FX dall'executive producer Ryan Murphy, tratta dall'acclamato omonimo bestseller Le schegge di Bret Easton Ellis e che si potrà vedere su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La prima stagione è composta da 10 episodi: dopo i primi due, disponibili già nella giornata di domani, i successivi arriveranno con cadenza settimanale fino al finale del 1° ottobre.

Ambientata nella vivace Los Angeles degli anni ‘80, la serie segue le vicende di un gruppo di studenti privilegiati dell’ultimo anno di una scuola privata d’élite, alle prese con temi quali l’identità, il sesso, la gelosia, l’ossessione e i pericoli che si nascondono sotto la superficie dell’adolescenza americana. Al centro della storia c'è Bret, un aspirante scrittore e adolescente dotato di grande intuito, la cui realtà inizia a sgretolarsi con l'arrivo di un nuovo studente misterioso e affascinante, Robert Mallory. Trasferitosi poco prima dell'ultimo anno di liceo, l’arrivo di Robert coincide con il crescente terrore suscitato da un serial killer che prende di mira gli adolescenti di tutta la città, il Pescatore. La coincidenza tra il suo arrivo e quello di Robert Mallory è il motore narrativo: Bret è convinto che Robert sia il colpevole, i suoi amici non gli credono, il pericolo si avvicina. È la struttura che Ellis usa come contenitore per tutto il resto e che parla di identità sessuale, ossessione, gelosia, privilegio, ricchi che si considerano al di là di qualsiasi conseguenza.

Il cast

Nel cast principale spicca Igby Rigney, che interpreta Bret Easton Ellis, alter ego dello scrittore e aspirante autore al centro della vicenda. Accanto a lui c'è Homer Gere nei panni del misterioso Robert Mallory, il nuovo studente il cui arrivo coincide con una serie di efferati omicidi. Completano il gruppo di amici Graham Campbell nel ruolo di Thom Wright, Hayes Warner in quello di Debbie Schaffer e Kaia Gerber, che interpreta Susan Reynolds. Tra gli adulti figurano Wes Bentley nei panni di Terry Schaffer, mentre tra i personaggi ricorrenti compaiono Evan Rachel Wood (Liz Schaffer), Jordan Roth (Steven Reinhardt), Owen Painter (Matt Kellner) e Daniel Dale (Ryan Vaughn).

Le curiosità

Tra le curiosità sulla serie, The Shards nasce dall'omonimo romanzo pubblicato nel 2023, uno dei lavori più autobiografici di Bret Easton Ellis, che rielabora il suo ultimo anno in una prestigiosa scuola di Los Angeles mescolando ricordi personali, finzione e thriller. L'adattamento televisivo segna inoltre la prima collaborazione tra lo scrittore e Ryan Murphy, executive producer del progetto, mentre Ellis ha preso parte anche allo sviluppo della serie. A interpretare il misterioso Robert Mallory è Homer Gere, figlio di Richard Gere, una scelta dal forte valore simbolico visto che Ellis ha più volte indicato l'attore, in particolare per il ruolo in American Gigolo, come una delle sue principali influenze estetiche. Un'altra particolarità riguarda la colonna sonora originale, firmata da Troye Sivan e Leland. Infine, il progetto televisivo ha avuto una lunga gestazione: i diritti del romanzo erano stati acquisiti ancora prima della sua pubblicazione e, dopo diversi anni di sviluppo e cambiamenti creativi, con passaggi tra varie reti televisive e l’interessamento di diversi registi (tra cui Luca Guadagnino), la serie è approdata a FX con il già citato Ryan Murphy alla guida della produzione.