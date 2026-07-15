Uscirà il 5 agosto 2026 su Disney+. Ambientata nel 1981 a Los Angeles, segue un gruppo di ricchi adolescenti che si abbandonano agli eccessi e alle droghe nelle scuole private. Tuttavia, alla vigilia dell’ultimo anno, la vita del narratore Bret è turbata dall’arrivo di un nuovo studente, Robert Mallory, che coincide con la serie di efferati omicidi di un serial killer soprannominato “The Trawler” Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

È uscito il trailer della serie tv drammatica Le schegge di Ryan Murphy, basata sull’omonimo romanzo di Bret Easton Ellis. Lo show debutterà il 5 agosto 2026 su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). “Ho sempre amato, quasi venerato, il lavoro di Ellis”, ha detto Murphy. “Abbiamo praticamente la stessa età e sono cresciuto leggendo i suoi libri. È interessato alle stesse cose che affascinano me”. Un precedente adattamento del libro era stato in fase di sviluppo presso HBO con Luca Guadagnino dietro la macchina da presa, ma nel 2025 Murphy aveva infine rilevato il progetto e aveva ingaggiato Max Winkler come regista.

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LA TRAMA E IL CAST Ambientata nel 1981 a Los Angeles, la serie tv Le schegge di Ryan Murphy segue un gruppo di ricchi adolescenti che si abbandonano agli eccessi e alle droghe nelle scuole private. Tuttavia, alla vigilia dell’ultimo anno alla prestigiosa Buckley School, la vita del narratore Bret (Igby Rigney) è turbata dall’arrivo di un nuovo studente, Robert Mallory (Homer Gere), che coincide con una serie di efferati omicidi nella Valley di un serial killer soprannominato “The Trawler”. Bret cerca allora di svelare il mistero prima che per lui e i suoi amici Susan Reynolds (Kaia Gerber), Debbie Schaffer (Hayes Warner) e Thom Wright (Graham Campbell) sia troppo tardi. Nel trailer, mentre la terribile violenza si insinua sempre di più nella loro ristretta cerchia, il protagonista cerca di convincere tutti che Robert è uno “psicopatico”. L'immaginazione di Bret si scatena, e la giovinezza dei ragazzi viene ulteriormente compromessa dalle trasgressioni degli adulti che li circondano: Terry Schaffer (Wes Bentley), Liz Schaffer (Evan Rachel Wood) e Steven Reinhardt (Jordan Roth). “Abbiamo visto migliaia di candidati: praticamente ogni giovane attore della fascia d'età giusta ha fatto un provino per questa serie”, ha raccontato Murphy sulla selezione del cast, durata sei mesi. “Uno degli aspetti più entusiasmanti di queste produzioni è poter lanciare nuovi talenti”, ha aggiunto il produttore esecutivo Brad Simpson. “Ma c'è anche un altro elemento: la Gen-Z ha bisogno delle proprie star. È bello poter riunire attori affermati delle precedenti generazioni e, allo stesso tempo, mettere sotto i riflettori quelli della nuova”. Approfondimento The Beauty, horror-thriller su Disney+ con Ashton Kutcher