Le correzioni di Jonathan Franzen diventa una serie con Meryl Streep

Per la diva di Hollywood il ritorno in questo adattamento televisivo del romanzo del 2001 vincitore del National Book Award rappresenta un ulteriore passaggio nel suo rapporto con il piccolo schermo. In questo progetto, la star assume un ruolo centrale non solo come interprete, ma anche come produttrice esecutiva. Si tratta di un passaggio ulteriore nella sua carriera tv, che la vede per la prima volta al centro della narrazione e della costruzione creativa, non più in ruoli di contorno o partecipazioni episodiche

A distanza di venticinque anni dalla pubblicazione e dopo una lunga serie di tentativi mai concretizzati, torna al centro dell’attenzione il progetto di adattamento televisivo di Le correzioni, il romanzo di Jonathan Franzen che ha segnato un’epoca nella narrativa contemporanea. A rilanciare l’operazione è Netflix, che annuncia una nuova serie limitata in collaborazione con Paramount Television Studios, affidata alla regia di Cord Jefferson, già premiato con l’Oscar per American Fiction. Il progetto coinvolge direttamente anche Jonathan Franzen nella scrittura, mentre Meryl Streep assume un duplice ruolo: protagonista e produttrice esecutiva. La trasposizione di Le correzioni sullo schermo non è un’idea recente. Il romanzo, pubblicato nel 2001 (in Italia edito da Einaudi) e subito diventato un caso editoriale, è stato al centro di numerose trattative e sviluppi poi sfumati. Nel tempo si sono succeduti diversi tentativi di adattamento, segno dell’interesse costante dell’industria audiovisiva verso una storia considerata complessa e ambiziosa, ma difficile da tradurre in forma seriale o cinematografica. Oggi Netflix riporta il progetto in fase attiva, con una struttura produttiva definita e un coinvolgimento creativo diretto dell’autore, elemento che segna una discontinuità rispetto ai tentativi precedenti.

Il romanzo e la famiglia Lambert Al centro di Le correzioni si trova il ritratto di una famiglia del Midwest americano, sospesa tra ironia amara e tragedia domestica. La narrazione intreccia elementi di dramma e dark comedy, costruendo un quadro in cui ambizioni personali, fallimenti e illusioni si sovrappongono fino a sgretolarsi. La storia segue i tre figli adulti Gary, Denise e Chip, ciascuno impegnato a fronteggiare una crisi personale differente. Tutti e tre fanno ritorno a St. Jude, la città natale, richiamati dalla madre Enid Lambert, interpretata da Meryl Streep. L’obiettivo della donna è riunire la famiglia per un ultimo Natale insieme al padre Alfred, affetto dal morbo di Parkinson. Tuttavia, il tentativo di Enid si scontra con una dinamica familiare profondamente instabile. La sua tendenza a “correggere” la realtà nella propria percezione, adattandola ai propri desideri, diventa il fulcro di una tensione crescente. Questa inclinazione, descritta come una forma di ossessione condivisa in modi diversi da tutti i membri della famiglia, alimenta conflitti e fratture sempre più evidenti tra genitori e figli. Il romanzo, terza opera di Jonathan Franzen, è stato pubblicato nel 2001 e ha ottenuto il National Book Award, affermandosi per la capacità di fondere satira sociale, introspezione psicologica e racconto familiare. Approfondimento Meryl Streep torna in tv su Netflix con la serie Le Correzioni

I numerosi tentativi di adattamento Fin dall’uscita del libro, Le correzioni è stato considerato un materiale narrativo ideale per il cinema o la televisione, ma anche estremamente complesso da adattare. Tra le prime ipotesi si era parlato di un film diretto da Stephen Daldry, con Gene Hackman nel ruolo di Alfred e Cate Blanchett nei panni di Denise, la figlia chef. Nel corso del tempo sono circolati anche altri nomi, tra cui quello di Judi Dench per interpretare Enid, segno di un interesse costante ma frammentato. Un ulteriore tentativo risale al 2012, quando HBO avviò lo sviluppo di un pilot con il coinvolgimento diretto di Jonathan Franzen. Il progetto, inizialmente accolto con entusiasmo, prevedeva la regia di Noah Baumbach e un cast di grande rilievo: Chris Cooper e Dianne Wiest nei ruoli dei genitori, Ewan McGregor in quello di Chip, il figlio intellettuale espulso dall’università dopo una relazione con una studentessa. A loro si sarebbero aggiunti Maggie Gyllenhaal, Rhys Ifans e Greta Gerwig. Nonostante le premesse solide, anche questo tentativo non è andato a buon fine. Tra le criticità emerse, la difficoltà di rendere il tono del romanzo accessibile a un pubblico ampio, con una narrazione giudicata troppo letteraria e poco immediata per il formato televisivo. Negli anni successivi è tornata a circolare l’ipotesi di un nuovo adattamento con Meryl Streep protagonista e la partecipazione diretta di Jonathan Franzen come sceneggiatore e produttore esecutivo, anticipando in parte l’assetto attuale del progetto Netflix. Approfondimento Meryl Streep in Messico celebra la guida della presidente Sheinbaum