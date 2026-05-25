Una settimana di studio e crescita artistica per giovani danzatori e studenti pre-professionisti con un corpo docenti composto da maestri nazionali e internazionali. Oltre ai corsi estivi, il Festival e Orsolina28 Art Foundation trasformeranno Piazza Garibaldi in luogo di incontro tra linguaggi coreografici differenti con un programma ricco di spettacoli gratuiti

Sull’onda del grande successo della 14ª edizione del Concorso Moncalvo in Danza, l’attesa per la 19ª edizione del Summer Camp è già altissima: un appuntamento che ogni anno trasforma Moncalvo in un crocevia internazionale di talenti, idee e linguaggi della danza.

Dal 5 al 12 luglio torna il Summer Camp Moncalvo in Danza: una settimana di studio e crescita artistica dedicata alla danza classica, moderna e contemporanea, nella splendida cornice di Orsolina28. L’iniziativa si conferma come uno degli appuntamenti formativi più attesi dell’estate, rivolto a giovani danzatori e studenti pre-professionisti desiderosi di confrontarsi con insegnanti e coreografi di fama internazionale, vivendo un’esperienza immersiva tra studio, natura e condivisione. Punto distintivo del progetto sarà ancora una volta la possibilità di esibirsi sull’Open Air Stage di Orsolina28, uno dei più suggestivi palcoscenici a cielo aperto dedicati alle arti performative.

Il corpo docenti del Summer Camp coinvolgerà professionisti provenienti da importanti realtà nazionali e internazionali. Per la danza classica e il repertorio le masterclass saranno tenute da Alessandro Rende, Ludmill Cakalli, Kristina Grigorova, Barbara Ante, Dorian Grori, Giada Bardelli, Francesca Siega ed Erica Montagnoli. Le lezioni di danza contemporanea e moderna saranno invece affidate a Francesco Annarumma, Simone Nolasco, Rocco Suma, Nicola Benedetti e Davide Di Pretorio. I laboratori coreografici finalizzati alla preparazione della Serata di Gala saranno curati da Marco Barone, Francesca Frassinelli e Barbara Gatto.

“Il grande interesse per Moncalvo in Danza, che anche per questa edizione ha registrato il sold out già dal mese di febbraio, conferma il forte apprezzamento per una formula consolidata negli anni. Un risultato frutto della qualità del corpo docenti, della possibilità per i danzatori di esibirsi su un palcoscenico unico come l’Open Air Stage e degli spazi di studio e lavoro messi a disposizione da Orsolina28” – afferma il direttore artistico di Moncalvo in Danza Massimiliano Vacchina. “Anche quest’anno ci attendiamo un importante ritorno turistico e promozionale per Moncalvo, oltre a una grande partecipazione di pubblico agli spettacoli serali e alla Serata di Gala”.

Giovedì 9 luglio sarà invece la volta di Historia de Tango, progetto realizzato in collaborazione con Astintango e guidato dai maestri internazionali Marcela Guevara e Stefano Giudice. L’iniziativa prenderà il via con un workshop gratuito di tango argentino ospitato negli spazi di Orsolina28, per poi proseguire alle ore 21.30 in Piazza Garibaldi con uno spettacolo dedicato all’evoluzione del tango argentino, dalle origini nei porti di Buenos Aires fino ai salotti europei di Parigi. La serata si concluderà con una milonga aperta al pubblico accompagnata dalle Tandas di Tango. In scena Almagro Company, con DJ set di Barbara D’Agostino.

Ad aprire il calendario sarà Come un gabbiano sul mare, creazione firmata da Nico Benedetti, in programma domenica 5 luglio alle ore 21.30 in Piazza Garibaldi a Moncalvo. Lo spettacolo nasce come omaggio a Domenico Modugno e intreccia musica, emozione e movimento in un racconto ispirato alle radici comuni tra il coreografo e l’artista pugliese, entrambi originari di Polignano a Mare. In scena i danzatori dell’Accademia della Danza Nibe.

Venerdì 10 luglio sarà protagonista la danza urbana con Moncalvo Street Moves – Faces, appuntamento pensato per trasformare Piazza Garibaldi in uno spazio di incontro tra hip hop, danza contemporanea e musica dal vivo. Nel pomeriggio Orsolina28 ospiterà un workshop gratuito di hip hop rivolto ai più giovani, mentre la serata vedrà alternarsi una performance della compagnia Faces, ReQuieMe una battle tra artisti provenienti dal Piemonte e dal Nord Italia. A chiudere l’evento sarà un DJ set aperto alla partecipazione del pubblico. La regia e le coreografie sono firmate da Simone Bua e Giorgia Chessa.

A conclusione della settimana, sabato 11 luglio alle ore 19.30, l’Open Air Stage di Orsolina28 ospiterà la tradizionale Serata di Gala, presentata da Claudio Galletto, appuntamento finale del percorso formativo che porterà sul palco giovani danzatori e partecipanti del programma pre-professionale. La serata vedrà esibirsi i partecipanti del Summer Cump, in particolare il gruppo Under, guidato da Marco Barone, il gruppo Junior con una creazione di Barbara Gatto, il gruppo Senior con una coreografia di Francesca Frassinelli e il gruppo Pre-Professional, impegnato durante la settimana nello studio del repertorio di Diego Tortelli e Riva & Repele. Un appuntamento dedicato all’eleganza, al virtuosismo e alla poesia della danza, capace di valorizzare il talento delle nuove generazioni attraverso il dialogo tra formazione, creatività e spettacolo dal vivo.