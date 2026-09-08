Il tavolo di #XF2026 si presenta in una formazione inedita: tornano Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, affiancati da Irama, al suo debutto assoluto in giuria. Dopo la vittoria a Sanremo Giovani - che lo ha portato al suo esordio al Festival di Sanremo nel 2016 - e le sue prime esperienze televisive, Irama ha saputo reinventarsi continuamente senza mai perdere autenticità. 55 dischi di Platino, 6 dischi d’Oro e oltre 2,5 miliardi di stream, altre cinque partecipazioni al Festival di Sanremo dove si è sempre classificato nella Top 10, il suo successo è formidabile anche nei live: è reduce dal concerto di Stadio San Siro di Milano, dove lo scorso 11 giugno ha chiamato a raccolta 50mila fan.

Conferma in blocco, come detto, per gli altri tre applauditissimi giudici.

Torna Francesco Gabbani, alla sua seconda edizione in giuria a X Factor: cantautore, polistrumentista e artista multiplatino, due volte vincitore al Festival di Sanremo, lo scorso anno ha mostrato un approccio capace di unire tecnica e leggerezza: sempre presente per i ragazzi che nella precedente annata erano nella sua squadra, ha creato con loro rapporti personali fortissimi riuscendo a essere un mentore forte e sincero.

Terzo anno per Jake La Furia, uno dei padri del rap italiano nonché tra i più amati e riconosciuti esponenti della scena hip-hop del nostro Paese con una carriera lunga più di 25 anni, con i Club Dogo prima e da solista poi, nello show ha portato la sua cifra inconfondibile e sempre imprevedibile, dimostrando di essere una guida potente per i ragazzi che arrivano sul palco.

Anche Paola Iezzi è a quota tre edizioni (è la vincitrice in carica, dopo il trionfo con la sua rob pochi mesi fa): nelle sue due annate ha dimostrato di essere magnetica, intensa ed autentica, sfoggiando cultura musicale e sensibilità artistica e consolidandosi anche come volto televisivo amatissimo dal pubblico; in trent’anni di carriera ha attraversato epoche e generazioni lasciando un segno unico nella musica e nello spettacolo.