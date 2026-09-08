Introduzione
La macchina di X Factor 2026 accende i motori: da giovedì 10 settembre, Sky e in streaming su NOW, inizia la lunga, intensissima fase di selezione che porterà alla definizione dei 12 protagonisti assoluti di questa stagione dello show Sky Original prodotto da Fremantle, i 12 talenti che si sfideranno settimana dopo settimana sul palco dei Live Show. Sei le puntate di selezioni: le Auditions, divise in tre episodi; a seguire le due serate di Bootcamp; quindi, lo step più importante, quello decisivo, le Last Call che formeranno i terzetti ufficiali. E quest'anno la finale sarà a Milano, all’Unipol Forum di Assago.
Quello che devi sapere
X Factor 2026: quando e dove vederlo
L'attesa è finalmente finita, manca pochissimo perché il sipario sulla nuova edizione si apra: da giovedì 10 settembre, Sky e in streaming su NOW, inizia la lunga, intensissima fase di selezione che porterà alla definizione dei 12 protagonisti assoluti di questa stagione dello show Sky Original prodotto da Fremantle, i 12 talenti che si sfideranno settimana dopo settimana sul palco dei Live Show.
Dal 15 settembre in chiaro ogni martedì su TV8.
Dal 16 settembre in chiaro ogni mercoledì su Cielo.
Sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.
La conduttrice
Anche quest’anno la selezione dei protagonisti assoluti di X Factor sarà guidata da Giorgia, l’amatissima artista icona della scena musicale italiana, che torna per il terzo anno alla conduzione nello show. Come sempre il backstage sarà totalmente suo: con la sua sensibilità, la sua empatia e la sua presenza rassicurante e stimolante, sarà il prezioso punto di riferimento per i cantanti pronti a toccare per la prima volta un palco tanto importante, accogliendoli sia un secondo prima di entrare in scena sia un attimo dopo aver raccolto il giudizio dei giudici.
I giudici: tre conferme e una news entry
Il tavolo di #XF2026 si presenta in una formazione inedita: tornano Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, affiancati da Irama, al suo debutto assoluto in giuria. Dopo la vittoria a Sanremo Giovani - che lo ha portato al suo esordio al Festival di Sanremo nel 2016 - e le sue prime esperienze televisive, Irama ha saputo reinventarsi continuamente senza mai perdere autenticità. 55 dischi di Platino, 6 dischi d’Oro e oltre 2,5 miliardi di stream, altre cinque partecipazioni al Festival di Sanremo dove si è sempre classificato nella Top 10, il suo successo è formidabile anche nei live: è reduce dal concerto di Stadio San Siro di Milano, dove lo scorso 11 giugno ha chiamato a raccolta 50mila fan.
Conferma in blocco, come detto, per gli altri tre applauditissimi giudici.
Torna Francesco Gabbani, alla sua seconda edizione in giuria a X Factor: cantautore, polistrumentista e artista multiplatino, due volte vincitore al Festival di Sanremo, lo scorso anno ha mostrato un approccio capace di unire tecnica e leggerezza: sempre presente per i ragazzi che nella precedente annata erano nella sua squadra, ha creato con loro rapporti personali fortissimi riuscendo a essere un mentore forte e sincero.
Terzo anno per Jake La Furia, uno dei padri del rap italiano nonché tra i più amati e riconosciuti esponenti della scena hip-hop del nostro Paese con una carriera lunga più di 25 anni, con i Club Dogo prima e da solista poi, nello show ha portato la sua cifra inconfondibile e sempre imprevedibile, dimostrando di essere una guida potente per i ragazzi che arrivano sul palco.
Anche Paola Iezzi è a quota tre edizioni (è la vincitrice in carica, dopo il trionfo con la sua rob pochi mesi fa): nelle sue due annate ha dimostrato di essere magnetica, intensa ed autentica, sfoggiando cultura musicale e sensibilità artistica e consolidandosi anche come volto televisivo amatissimo dal pubblico; in trent’anni di carriera ha attraversato epoche e generazioni lasciando un segno unico nella musica e nello spettacolo.
Il difficilissimo compito della giuria
Ai quattro giudici toccherà il compito di diventare guida, mentore, riferimento per gli aspiranti cantanti in gara. E lo faranno, a partire da giovedì 10 settembre, già dalle selezioni in cui saranno chiamati a scorgere il talento nelle decine di ragazzi che arriveranno davanti a loro, sul palco dell’Allianz Cloud di Milano.
Le selezioni
Quello che partirà dal 10 settembre - tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (anche in chiaro dal 15 settembre tutti i martedì su TV8 e dal 16 settembre tutti i mercoledì su Cielo) - sarà un percorso lunghissimo, denso di emozioni e ricchissimo di spunti preziosi, sia per i giudici sia, soprattutto, per i cantanti:
- tre serate di Auditions che saranno, come sempre, un intensissimo spaccato di musica, sogni, aspettative e prime volte in cui i concorrenti dovranno conquistare almeno tre sì per accedere alla fase successiva;
- due episodi di Bootcamp, in cui i cantanti selezionati al primo step dovranno sperare nell’unanimità da parte dei giudici, ancora tutti e quattro al tavolo insieme: si accede al turno successivo solo e soltanto con quattro sì netti, in caso contrario i giudici potranno confrontarsi e dibattere per provare ad arrivare un accordo e a una decisione comune; in qualsiasi caso, sia dovessero accordarsi in un caso o nell’altro sia dovessero rimanere in disaccordo, ogni giudice avrà la possibilità di giocarsi la potentissima carta dell’X Pass: indipendentemente dall’esito del giudizio al tavolo, infatti, con l’X Pass il concorrente sarà sicuro di accedere al livello successivo e di poterlo fare nella squadra di quello stesso giudice;
- infine lo scoglio decisivo, il più complicato e più carico di attese e aspettative, le Last Call: dopo essersi riuniti e aver scelto quali artisti prendere con sé nella propria squadra, ogni giudice ascolterà per una terza volta i cantanti oltre al proprio X Pass; sul palco ci saranno tre sedie vuote che saranno riempite man mano: una volta esauriti i posti a disposizione, l’intero studio cambierà colore e diventerà rosso, perché in quel momento avrà inizio il temutissimo meccanismo degli switch che obbligherà ogni giudice a far alzare un concorrente momentaneamente promosso per “far spazio” a un nuovo talento. Tutti saranno quindi in bilico fino all’ultimo momento, e per ogni artista ci saranno solo due possibilità: o dentro o fuori.
La sfida dei Live e la Finale
Dalla fase di Last Call emergeranno quindi i 12 protagonisti ufficiali di X Factor 2026: 12 artisti che settimana dopo settimana, a partire da giovedì 22 ottobre, sul palco del Teatro Repower di Milano, si sfideranno nel corso dei Live Show. Un percorso lungo, elettrizzante e spettacolare, che raggiungerà il primo grande “traguardo” della stagione con la presentazione dei brani inediti dei cantanti in gara, una delle fasi più attese dal pubblico e, soprattutto, dagli stessi artisti. Un momento cruciale che, anche quest’anno, si arricchisce della collaborazione con Warner Music Italy, che si riconferma partner del programma, al fianco dei ragazzi nel percorso che accompagna la nascita della loro carriera discografica e il lancio dei loro pezzi inediti.
E poi, al termine della lunga avventura dei Live Show, giovedì 3 dicembre si celebrerà la grande finale di X Factor, che dopo due incredibili annate in Piazza del Plebiscito a Napoli quest’anno torna a Milano, nel tempio della musica italiana dal vivo, l’Unipol Forum di Assago.
Le Auditions accendono ufficialmente X Factor
Davanti ai quattro giudici saliranno per la prima volta sul palco decine di aspiranti concorrenti: sarà il momento delle sorprese, delle emozioni autentiche al di qua e al di là del tavolo, delle storie che iniziano a prendere forma. Con i giudici che valuteranno con grande attenzione tutto quello che vedranno e ascolteranno, ogni esibizione può cambiare il destino di un concorrente, e tutti loro arriveranno con l’obiettivo di farsi conoscere il più profondamente possibile: tramite le parole e, soprattutto, tramite la propria voce.
Quest’anno si sono iscritte persone di ogni età, tra i 16 e i 70 anni, che vivono anche all’estero: tra le altre, sono arrivate candidature da Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti. Rock, pop, urban: tutti i generi sono rappresentati, e non mancano proposte più sperimentali e mai scontate.
Tra cantautori intimisti e performer più eclettici, la musica a X Factor 2026 sarà anche un racconto: identità, energie, storie diverse porteranno sul palco spettacolo, leggerezza, profondità ed emozioni di tutti i tipi. Ai giudici il compito di individuare in ognuno di loro il percorso più congeniale e il fattore x più potente.
X Factor 2026 è uno show Sky Original prodotto da Fremantle
Capo progetto Paola Costa, produttori esecutivi Barnaby Boccoli, Barbara Gerli, Paolo Scarbaci, un programma di Giacomo Carrera, Laura Mariani, Alessandra Tomaselli e di Lorenzo Campagnari. Scritto con Giovanni Bagnari, Alessandro Caruso, Alessandra Colombo, Carlotta D'Ambrosio, Matteo Lena, Elaine Heri e Alessandro Violato, direttore musicale Antonio Filippelli, regia studio Luigi Antonini, regia eng Adriano Galli, direttore della fotografia Ivan Pierri, scenografo Paola Spreafico.
Partner
Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle ha portato a bordo di X Factor 2026:
Kiko Milano, Beauty Partner;
Škoda, Automotive Partner;
Plenitude, Premium Partner;
gli Official Partner MediaWorld, Isybank, Caffè Borbone, Old Wild West, Esselunga, Elah Dufour Novi, Regionale di Trenitalia, Dondi Salotti, Allianz, Colgate, Alfaparf Milano, Medici Senza Frontiere.
Media Partner
Anche quest’anno RTL 102.5 è la radio ufficiale di X Factor. La radio più ascoltata d’Italia racconterà tutti i momenti più salienti di questa nuova edizione, raccogliendo le voci, le emozioni e i sogni di tutti i protagonisti dello show.
Urban Vision Group si conferma Media Partner dell’edizione 2026 di X Factor. Anche quest’anno i circuiti digitali di Urban Vision Group accompagneranno il racconto di questa nuova edizione, valorizzando contenuti inediti dedicati allo show. L’emozione della musica, quindi, scoprirà una nuova dimensione, dimostrando ancora una volta, come il mondo della comunicazione digital out of home e dei media televisivi possano lavorare in sinergia per generare entertainment, raggiungendo audience e coinvolgimento sempre più ampi.
Rolling Stone Italia, il magazine dedicato alla musica e alla pop culture, anche quest’anno sarà presente a X Factor per raccontare senza sconti le esibizioni dei protagonisti, le scelte dei giudici e l’avanzamento della gara fino alla proclamazione del nuovo talento della musica.
TV Sorrisi e Canzoni è il brand del Gruppo Mondadori punto di riferimento per gli amanti della tv e dello spettacolo che raggiunge ogni mese 2,6 milioni di lettori (fonte Audipress 2025/I), 4,1 milioni di utenti sito web (fonte Audiweb aprile 25) e 1,15 milione di fan (fonte social insights IG, FB, Tik Tok, X, YouTube) grazie a un sistema multicanale che comprende dal magazine, al sito, ai social, fino agli eventi e prodotti collaterali.
Stories Partner di X Factor è Vanity Fair Italia, il brand di Condé Nast diretto da Simone Marchetti che racconta l'attualità e i protagonisti del cinema, della musica e dell’intrattenimento attraverso interviste esclusive, approfondimenti e storie originali con un linguaggio innovativo e un punto di vista sempre unico e inaspettato.
Anche nel 2026 Billboard Italia è media partner di X Factor. Billboard è il riferimento mondiale dell’industria discografica. Nel 2017 nasce la versione italiana, la prima edizione locale in Europa della testata americana. L’obiettivo è promuovere la cultura del nostro Paese a livello globale attraverso una community internazionale di appassionati di musica.
Spotify, il servizio di streaming audio in abbonamento più popolare al mondo, si conferma Streaming Partner di X Factor 2026, portando la musica oltre il palco e connettendo artisti, talenti e fan. Con una playlist dedicata ai 20 anni di X Factor e nuove opportunità di scoperta musicale, Spotify accompagnerà il pubblico in ogni fase del percorso dei protagonisti dello show.
Webboh è il media di riferimento delle NewGen. Nato nel 2019, dal 2023 è parte di Mondadori Digital (Gruppo Mondadori). È il primo in target Generazione Z per engagement e video views (fonte: Classifica Top Media Italiani di Prima Comunicazione).
Si ringrazia per la collaborazione Warner Music Italy.
Tutte le news su XF2026
SITO UFFICIALE xfactor.sky.it
HASHTAG UFFICIALE #XF2026
INSTAGRAM @xfactoritalia | @skyitalia | @nowtvit
FACEBOOK @xfactoritalia | @SkyItalia | @NOWTVit
X @XFactor_Italia | @SkyItalia | @NOWTV_It
TIKTOK @xfactor_italia | @skyitalia | @now_ita
YOUTUBE xfactoritalia | Sky | @NOWit