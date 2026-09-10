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X Factor 2026 inizia stasera, cosa aspettarsi secondo i giudici. VIDEO

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L'attesissima nuova stagione dello show Sky Original prodotto da Fremantle può cominciare, stasera giovedì 10 settembre, su Sky e in streaming su NOW, inizia la lunga fase di selezione, a partire dai tre episodi di Auditions fino ad arrivare alla finale che quest'anno sarà a Milano. Giorgia e i quattro giudici sono pronti ad aprire le danze. Ecco cosa hanno raccontato ai microfoni di Sky Tg24

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Si apre tra poche ore il sipario su X Factor 2026, che quest'anno compie vent'anni e non perde lo smalto di sempre. Da stasera, giovedì 10 settembre, su Sky e in streaming su NOW, prende il via l'avvincente fase di selezione che porterà alla definizione dei protagonisti assoluti di questa stagione dello show Sky Original prodotto da Fremantle. I dodici talenti che si sfideranno settimana dopo settimana sul palco dei Live Show. Sei le puntate di selezioni: le Auditions, divise in tre episodi; a seguire le due serate di Bootcamp; quindi, lo step più importante, quello decisivo, le Last Call che formeranno i terzetti ufficiali. E quest'anno la finale sarà a Milano, all’Unipol Forum di Assago.

Cosa dobbiamo aspettarci?

Sicuramente dobbiamo aspettarci tanta buona musica e talento con "t" maiuscola, e poi tante novità che scopriremo puntata dopo puntata. Nei video che seguono la parola passa alla viva voce della padrona di casa Giorgia e ai fantastici quattro, i giudici Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi, affiancati da Irama, al suo debutto assoluto in giuria.

 

Tante novità sorprendenti: parola di Giorgia 

Oltre alle novità annunciate dalla conduttrice nel video qui di seguito, ci sarà anche tanta, tantissima energia positiva: "C'è molta leggerezza, quella bella che ti solleva l'animo e ti dà anche l'entusiasmo di affrontare questo bel viaggio insieme e che speriamo arrivi nelle case di chi ci guarda".

Francesco Gabbani: "Irama un arricchimento"

A poche ore dal via ufficiale, Francesco Gabbani ha parole di grande stima e affetto nei confronti della new entry Irama, con Paola e Jake c'era già un rapporto di grande complicità e quest'anno "è arrivato ad unirsi a questo clima umanamente molto piacevole Filippo, che oltre a essere un grande artista è veramente una bellissima persona". 

Irama: "La musica è anche saper dire di no"

A fare eco all'introduzione dell'esimio collega Gabbani, il diretto interessato racconta, tra le altre cose, della sua difficoltà nell'emettere giudizi: "Faccio fatica e soffro ancora a dire no, lo sento come un peso anche se comunque è un non sei ancora pronto, oppure è un no per cercare di aiutare...ognuno ha la propria maturazione, anch'io ne ho presi tanti ed è giusto così, la musica è anche questo". 

Paola Iezzi: "Vedremo un'edizione di X Factor nuova"

A margine della conferenza stampa per il lancio ufficiale dello show, Paola Iezzi promette, così come Giorgia, tante novità in arrivo: "Andremo a vedere un'edizione di X Factor nuova, ritroveremo i grandi classici ma ci saranno anche delle grandi novità che secondo me ingolosiranno il pubblico a casa". 

 

Jake La Furia: "Un'edizione che insegna"

"Un'edizione che cerca di portare dei talenti che lavorino al di fuori del programma", così il veterano Jake al suo terzo anno di X Factor , risponde ai microfoni di Sky Tg24 intervistato da Federica Pirchio. "Arrivano tutti già con le idee chiarissime, i tempi sono cambiati anche grazie ai social che danno la possibilità di avere mezzi di produzione molto più veloci". 

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X Factor, i giudici e Giorgia al photocall della nuova edizione. FOTO

Sì è tenuta oggi a Milano, la conferenza stampa che annuncia ufficialmente la partenza di XF2026 (giovedì 10 settembre su Sky e in streaming su NOW). Per l'occasione, Giorgia e i giudici hanno detto la loro sull'attesissima nuova stagione, e tra riflessioni sulla musica, domande e risposte, hanno posato per il Photocall di rito. LA GALLERY 

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X Factor ti aspetta tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW, Dal 15 settembre in chiaro ogni martedì su TV8. Dal 16 settembre in chiaro ogni mercoledì su Cielo. Sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

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