X Factor 2026, le prime immagini dei giudici della nuova edizione

Una carrellata di commenti rapidissimi per iniziare ad entrare in clima X Factor 2026 , che arriverà giovedì 10 settembre su Sky e in streaming su NOW . Pochi secondi in cui sui volti dei quattro giudici dello show - Francesco Gabbani , Irama , Jake La Furia e Paola Iezzi - si vedono alcune delle sfumature delle emozioni provate alle Auditions: i sorrisi per l’affiatamento al tavolo, lo stupore per aver trovato dei talenti puri, la viva emozione per una storia che tocca il cuore, la pressione per le lunghe ore seduti in attesa di qualcuno in grado di scompaginare i piani, la sorpresa di conoscere chi talento ne ha, magari anche tanto, ma in altro campo…Pochi secondi in cui c'è anche Giorgia , padrona di casa e guida sul palco, la cui conduzione dello show inizia con una vera ovazione da parte del pubblico.

Tra una “freddura” e un consiglio tecnico di Francesco che, al secondo anno, è totalmente a suo agio come giudice, Jake che sembra già carichissimo e pronto a supportare i ragazzi e a “spettinare” i colleghi, Paola che è una certezza solida e carichissima di competenza nel quartetto della giuria, l’attesa è tutta per Irama, al suo esordio al tavolo dello show Sky Original prodotto da Fremantle: in queste primissime immagini in cui lo si vede all’opera, sembra che abbia già preso le misure coi compagni di tavolo e con la macchina della produzione, in attesa di vederlo impegnato nei panni di mentore per i suoi ragazzi. E a tenere le fila di tutto c’è Giorgia, che osserva e commenta tutto dal backstage e che sale sul palco per aprire la lunga sfilata delle decine di talenti pronti a essere visionati, osservati, soprattutto ascoltati e capiti dai giudici.