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X Factor 2026, le prime immagini dei giudici della nuova edizione. FOTO

TV Show sky uno

Ecco finalmente i giudici “all’opera”: l'esordio assoluto di Irama al tavolo, accanto a lui Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi. Sul palco gli applausi per la conduttrice Giorgia. Per scoprire tutto il resto, l'appuntamento è giovedì 10 settembre su Sky e NOW 

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Una carrellata di commenti rapidissimi per iniziare ad entrare in clima X Factor 2026, che arriverà giovedì 10 settembre su Sky e in streaming su NOW. Pochi secondi in cui sui volti dei quattro giudici dello show - Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi - si vedono alcune delle sfumature delle emozioni provate alle Auditions: i sorrisi per l’affiatamento al tavolo, lo stupore per aver trovato dei talenti puri, la viva emozione per una storia che tocca il cuore, la pressione per le lunghe ore seduti in attesa di qualcuno in grado di scompaginare i piani, la sorpresa di conoscere chi talento ne ha, magari anche tanto, ma in altro campo…Pochi secondi in cui c'è anche Giorgia, padrona di casa e guida sul palco, la cui conduzione dello show inizia con una vera ovazione da parte del pubblico.

Giorgia
Ph Virginia Bettoja

Tra una “freddura” e un consiglio tecnico di Francesco che, al secondo anno, è totalmente a suo agio come giudice, Jake che sembra già carichissimo e pronto a supportare i ragazzi e a “spettinare” i colleghi, Paola che è una certezza solida e carichissima di competenza nel quartetto della giuria, l’attesa è tutta per Irama, al suo esordio al tavolo dello show Sky Original prodotto da Fremantle: in queste primissime immagini in cui lo si vede all’opera, sembra che abbia già preso le misure coi compagni di tavolo e con la macchina della produzione, in attesa di vederlo impegnato nei panni di mentore per i suoi ragazzi. E a tenere le fila di tutto c’è Giorgia, che osserva e commenta tutto dal backstage e che sale sul palco per aprire la lunga sfilata delle decine di talenti pronti a essere visionati, osservati, soprattutto ascoltati e capiti dai giudici.

Approfondimento

X Factor 2026 dal 10 settembre su Sky e NOW, con Giorgia e i 4 giudici
Paola
Ph Virginia Bettoja
Gabbani
Ph Virginia Bettoja
Irama
Ph Virginia Bettoja
Jake
Ph Virginia Bettoja

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