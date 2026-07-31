X Factor 2026 dal 10 settembre su Sky e NOW, con Giorgia e i 4 giudici

Parte il conto alla rovescia per X Factor 2026, al via giovedì 10 settembre su Sky e in streaming su NOW. Nel promo ufficiale diffuso sui social, la conduttrice Giorgia e i giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi invitano il pubblico a vivere con loro la nuova edizione. Tra Auditions, Bootcamp, Last Call e Live Show, i talenti cercheranno di conquistare un posto tra i 12 concorrenti ufficiali, che saranno divisi nelle quattro squadre in gara

Nasce oggi la lunga avventura di X Factor 2026: la conduttrice Giorgia e i giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi si mostrano - in versione un po’ murales un po’ “in carne ed ossa” - nel promo diffuso oggi sui social dello show Sky Original prodotto da Fremantle. È il promo che segna l’inizio del countdown verso l’esordio della nuova edizione, previsto per giovedì 10 settembre su Sky e in streaming su NOW. A Giorgia, alle sue mani, alla sua voce e alla sua empatia, il compito di accogliere e poi di accompagnare sul palco i veri protagonisti dello show, le decine di talenti che arriveranno sul palco delle Auditions, ai quattro giudici al tavolo la missione più complicata, quella di giudicarli man mano per portare avanti una selezione serratissima che condurrà senza soste fino alla formazione delle squadre, quelle in cui saranno divisi i 12 concorrenti ufficiali al centro della gara di quest’anno.

Nel promo, invece ideato e realizzato dalla Sky Creative Agency, i cinque artisti preparano il pubblico alle emozioni dello show. Settimana dopo settimana, tra Auditions, Bootcamp e Last Call prima e con i Live Show poi, la crescita dei talenti sarà costante, sorprendendo e conquistando il pubblico solo grazie alla loro voce. Sarà una stagione coinvolgente, un percorso appassionante tutto da seguire facendo il tifo per i ragazzi e per il loro talento: dall’8 settembre, per tutto l’autunno, ogni giovedì c’è solo X Factor.