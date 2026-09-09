Oggi, mercoledì 9 settembre 2026, si apre l’ottava giornata dell'83ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (IL PROGRAMMA – IL RED CARPET DELLA SETTIMA GIORNATA - TUTTI I FILM IN CONCORSO).

Tra i 21 film in Concorso ci sono Un Bon Petit Soldat di Stéphane Brizé e con Alba Rohrwacher, Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis e con Vanessa Scalera e Lino Musella, e DAU di Ilya Khrzhanovsky.

Fuori Concorso ci sono i film sia Non Fiction Union Town di Barbara Kopple e Listy (Letters from the Silenced Country) di Andrei Kutsila, sia Fiction Place to Be di Kornél Mundruczó e con Ellen Burstyn, Taika Waititi e Pamela Anderson, e ancora Film on Films Joie de Vivre (Parte 2) di Luca Guadagnino.

Nella sezione Orizzonti ci sono i film La Moula (Moolah) di Jerôme Pierrat e The Color of the Sun di Xavíer Tera.

Nella sezione Venezia Spotlight c’è il film Giuria di Levan Koguashvili.

Nella sezione Venezia Classici ci sono i film English, August di Dev Benegal e Brutti, sporchi e cattivi di Ettore Scola.

Nella sezione Giornate degli Autori ci sono i film Se venisse anche l’inferno di Samuele Rossi e Camouflage di Mykyta Gibalenko.

Nella sezione Settimana della Critica ci sono i film Granchità di Anaïs Landriscina e Chiara Toffoletto e Halaa (The H@llow Man) di Kamel Laaridhi.