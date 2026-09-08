Javier Bardem: "Dell'immigrazione siamo responsabili coi nostri lussi"

"Ci sono molti Paesi in Europa che stanno diventando più estremi verso l’immigrazione, ma la causa è un’altra. È una ragione politica, geopolitica, sociale e climatica a cui dobbiamo prestare attenzione, altrimenti ci sarà sempre più immigrazione, perché le persone scappano dalle guerre, dalla miseria e da luoghi impossibili in cui vivere a 50 gradi Celsius. Noi ne siamo responsabili". A dirlo è Javier Bardem, oggi al Lido (SEGUI LA DIRETTA - LO SPECIALE) per presentare Bunker, il film di Florian Zeller in concorso a Venezia 83, nel quale recita accanto a Penélope Cruz. Secondo Bardem, non si tratta di affrontare il tema attraverso il senso di colpa, ma di prendere coscienza delle proprie responsabilità e sostenere politiche capaci di migliorare le condizioni di vita nei Paesi d’origine.