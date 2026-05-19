Javier Bardem era a Cannes per presentare El ser querido , quando è stato interrogato su un tema ben più urgente del cinema: il rischio di subire conseguenze in carriera per le sue prese di posizione contro la guerra a Gaza . La risposta non si è fatta attendere: "La paura esiste, è innegabile, ma bisogna fare le cose anche quando ci si sente un po' spaventati ". E ancora, con una chiarezza disarmante: "Devi essere in grado di guardarti allo specchio, di guardarti negli occhi, ed era questo il mio caso. Mia madre mi ha insegnato a essere come sono . Non esiste un piano B. Questo comporta delle conseguenze, e sono pienamente pronto ad assumerle ".

Le blacklist

Sul tema delle presunte liste nere contro chi si schiera per la Palestina a Hollywood, Javier Bardem ha dichiarato di non poter confermare l'esistenza di una vera e propria blacklist nei suoi confronti, e anzi di continuare a ricevere numerose proposte di lavoro da tutto il mondo. Un fatto che, a suo dire, è già di per sé un segnale. "Tutti stanno cominciando a capire - grazie alle generazioni più giovani, che sono più consapevoli delle situazioni che viviamo direttamente sui nostri telefoni e sugli altri schermi - che questo è inaccettabile. Non può essere giustificato. E non può esserci alcuna ragione, alcuna spiegazione per questo genocidio". E poi la previsione che suona quasi come un avvertimento: "Credo che chi sta elaborando le cosiddette blacklist finirà per essere esposto, e sarà lui a subire le cosiddette conseguenze, almeno a livello pubblico e sociale. E questo è un grande cambiamento".

Durante la conferenza stampa, Bardem ha anche allargato il discorso alla concentrazione dei media, esprimendo preoccupazione per la fusione tra Paramount e Warner Bros. e per il controllo sempre più monopolizzato dell'informazione. Una riflessione che si intreccia con il film stesso: ne El ser querido, diretto da Rodrigo Sorogoyen, Bardem interpreta un regista leggendario che offre alla figlia lontana un ruolo nel suo nuovo film. Un pretesto per riavvicinarsi, ma anche per riaprire vecchie ferite. Il film ha ricevuto sette minuti di applausi alla prima proiezione.