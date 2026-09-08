Dalla diagnosi vissuta come una condanna alla malattia superata: la diva ha ripercorso uno dei capitoli più difficili della sua vita, raccontando la paura per il futuro e per i suoi figli, il peso della vergogna e del senso di colpa e il modo in cui quella esperienza ha finito per trasformarsi anche in una spinta creativa

La Mostra del Cinema di Venezia è stata il luogo in cui Pamela Anderson ha scelto di parlare apertamente di una vicenda personale che per anni ha segnato profondamente la sua esistenza. Durante la serata di gala amfAR ospitata domenica 6 settembre 2026 all’Hilton Molino Stucky, l’attrice ha ricevuto l’Award of Courage e ha raccontato davanti al pubblico la sua esperienza con l’epatite C, diagnosticata alla fine degli anni Novanta, quando per quella malattia non esisteva ancora una cura.

All’epoca, ha spiegato Anderson, il medico le disse che avrebbe potuto avere soltanto una decina di anni di vita. Una notizia che non avrebbe generato soltanto la paura della morte, ma soprattutto il terrore di ciò che sarebbe potuto accadere ai suoi figli, allora ancora piccoli. "Ha stravolto la mia vita", ha ricordato.