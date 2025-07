Pamela Anderson e Liam Neeson si sarebbero fidanzati

Complici e affiatati nella tournée promozionale di Una pallottola spuntata, i due starebbero vivendo l'inizio di una appassionata storia d'amore. A riportarlo, in esclusiva, è il magazine PEOPLE

Pamela Anderson e Liam Neeson, insieme sul set di Una pallottola spuntata, si sarebbero fidanzati. "Stanno vivendo l'inizio di una storia d'amore. Per entrambi, è stato un colpo di fulmine", avrebbe detto una fonte anonima a PEOPLE. Neeson, 73 anni, e Anderson, 58, stanno attualmente "godendo della reciproca compagnia", ha aggiunto la fonte, mentre i due sono impegnati nella promozione del film (nelle sale cinematografiche italiane dal 30 luglio).

La prémiere

Alla premiere di Una pallottola spuntata, andata in scena a New York lunedì 28 luglio, i due sono apparsi molto complici. Accanto a loro, i rispettivi figli: Brandon (29 anni) e Dylan (27), figli di Pamela Anderson e Tommy Lee; Micheál (30 anni) e Daniel (28), che Liam ha avuto dalla defunta moglie Natasha Richardson.

Nessuno dei due, per la verità, ha confermato la relazione. Parlando a PEOPLE lo scorso ottobre, l'attore disse a proposito della collega di set. "Sono follemente innamorato di lei. È una persona con cui lavorare è eccezionale. Non potrò mai complimentarmi abbastanza, sarà onesto. Non ha alcun ego, è dedita al lavoro, è divertente". Parole d'affetto e di stima, ricambiate da Anderson: "Liam è un perfetto gentiluomo, fa uscire il meglio delle persone con rispetto, gentilezza ed esperienza. È stato un onore assoluto lavorare con lui".

Intervistata da Entertainment Weekly all'inizio di luglio, l'attrice ha poi dichiarato: "Penso di aver trovato un amico per la vita. Abbiamo una connessione molto sincera, molto amorevole, Liam ed io". Legati dalla passione per la letteratura, e da un senso dell'ironia molto simile, i due hanno condiviso molte cene. Ma sempre in compagnia dei loro assistenti. Che, finite le riprese, si siano finalmente lasciati andare?