Il fuoco che ti porti dentro è diretto da Edoardo De Angelis, che nel suo commento racconta il rapporto di attrazione e repulsione che prova nei confronti di Angela. Il regista descrive il personaggio come una figura dalla quale vorrebbe fuggire ma dalla quale sa di non poter scappare. Di fronte a lei, spiega, gli resta una sola arma: il cinema.

Le parole esatte di De Angelis sono le seguenti: "Angela è un personaggio che mi attrae e mi repelle, come tutto ciò che per me davvero conta. Pendo dalle sue labbra, dipendo dal suo sguardo, sto molto attento a cosa dico e a cosa faccio: cammino come sulle uova. Il fuoco che si porta dentro mi rende bisognoso di lei. Lontano da quel fuoco mi sento al freddo, nell’oscurità. Se mi avvicino troppo, però, ne avverto la forza devastante e sento che rischio di bruciarmi o di diventare proprio cenere. Insomma, Angela è qualcuno da cui mi viene voglia di fuggire e al tempo stesso so di non avere scampo da lei. Solo l’ineluttabile potrà separarci.

Per fare fronte ad Angela, mi resta solo un’arma: il cinema".