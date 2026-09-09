Filarmonica della Scala, stagione 2027 all'insegna di Beethoven

S’inaugura lunedì 25 gennaio 2027 al Teatro alla Scala la quarantacinquesima Stagione di Concerti della Filarmonica della Scala realizzata con il sostegno del Main Partner UniCredit.

Il 2027 segna il bicentenario della morte di Ludwig van Beethoven, e la Filarmonica della Scala ha scelto di attraversare l’anniversario non con un omaggio isolato, ma con un disegno che percorre l’intera Stagione: ogni concerto si apre con una delle nove Ouverture del compositore di Bonn, in un ciclo che restituisce, appuntamento dopo appuntamento, l’arco completo della sua produzione per il teatro e per l’occasione. Il progetto trasforma Beethoven nel punto di osservazione dal quale leggere l’intero cartellone: la sua figura, la sua eredità, il lascito per i compositori successivi e le possibilità che da lui si sono aperte.

Il calendario dei concerti

Le connessioni che questo disegno rende visibili attraversano un secolo e mezzo di storia della musica. Per l’inaugurazione Myung-Whun Chung sceglie l’Ouverture da Coriolano e le accosta la Symphonie fantastique di Berlioz e la Fantasia scozzese di Bruch (25 gennaio). Il Secondo Concerto per pianoforte di Brahms, che Lorenzo Viotti affianca all’Ouverture del Fidelio (8 marzo), è il capolavoro nel quale il compositore amburghese misura la propria voce sinfonica di fronte al modello beethoveniano, senza temerlo. La Passacaglia op. 1 di Webern, nel concerto diretto da Simone Young (19 aprile), dialoga con l’Ouverture Leonore n. 3 e con la Ricercata a sei voci di Bach nell’orchestrazione dello stesso Webern: un percorso a ritroso, dalla Seconda Scuola di Vienna fino alle radici contrappuntistiche del Seicento, che la direttrice australiana racconta come ricerca di un suono «carnoso, espressivo», più vicino alla tradizione che alla musica contemporanea. Michele Mariotti (22 marzo) fa dialogare l’arco narrativo dell’Egmont beethoveniano con la Spagna immaginata da Saint-Saëns e da Manuel de Falla, ritrovata in autunno nella Symphonie espagnole di Lalo che Gianandrea Noseda accosta alla Sinfonia n. 7 di Dvořák (10 ottobre), altro capitolo della ricerca ottocentesca di un’identità musicale nazionale attraverso il canto popolare.

Il repertorio russo, filo che negli ultimi anni ha segnato con continuità la programmazione della Filarmonica, ritorna nel Secondo Concerto per pianoforte di Šostakóvič, diretto e suonato da Lahav Shani con i Münchner Philharmoniker, orchestra ospite della stagione (8 febbraio); nel Terzo Concerto di Rachmaninov che Riccardo Chailly affronta con Kirill Gerstein (24 maggio) e, in chiusura di Stagione, nel debutto di Stanislav Kochanovsky con il Concerto per violino di Šostakóvič e la Terza Sinfonia di Rachmaninov (24 ottobre): due opere nate dall’esilio e dalla censura, specchio dei rispettivi autori.



La Stagione 2027 conferma un tratto ormai distintivo della programmazione degli ultimi anni: la presenza di grandi solisti internazionali accanto a un numero significativo di debutti. Apre la Stagione il violinista Nikolaj Szeps-Znaider, al fianco di Myung-Whun Chung (25 gennaio); seguono, tra gli altri, il violoncello di Sol Gabetta (22 marzo), il pianoforte di Nikolai Lugansky (8 marzo) e quello di Yefim Bronfman (3 maggio), fino al ritorno di Kirill Gerstein con Riccardo Chailly (24 maggio). Debuttano alla Filarmonica il violinista canadese James Ehnes che il 10 ottobre affianca Gianandrea Noseda, e il direttore russo Stanislav Kochanovsky accompagnato dal violinista Sergej Khachatryan (24 ottobre). Debutta in stagione anche il trentatreenne Thomas Guggeis (22 febbraio), tra i più promettenti direttori della sua generazione, mentre l’8 febbraio saranno ospiti per la prima volta i Münchner Philharmoniker, guidati dal loro nuovo direttore Lahav Shani, anche in veste di pianista solista.