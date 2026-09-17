I tagli di capelli delle star da copiare per l'autunno e l'inverno

Gli ultimi mesi dell'anno saranno all'insegna della leggerezza e della bellezza naturale. Le chiome più in vista sono quelle dall'aspetto curato, pettinate in maniera soft e voluminosa. È l'ora dei tagli corti (e cortissimi) anche per chi ha i riccioli ma molte star, specie quelle abituate a lunghezze importanti, rifiutano le forbici e preferiscono sfilare le punte e i ciuffi con frange sempre diverse. Una carrellata di idee per un hairstyle di tendenza da provare adesso



A cura di Vittoria Romagnuolo