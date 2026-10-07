Caduta libera, la campionessa Sara finora ha vinto oltre 440mila euro

Sara Prati, professoressa di matematica originaria della provincia di Alessandria, sta riscrivendo la storia del game show preserale di Canale 5 condotto da Max Giusti. Nella puntata di martedì 6 ottobre ha conquistato 260mila euro, la somma più alta mai vinta in una sola serata, portando il suo bottino complessivo oltre quota 440mila euro

Una serata destinata a restare negli annali di Caduta libera.

Martedì 6 ottobre la campionessa in carica, Sara Prati, ha superato il gioco finale e si è portata a casa 260mila euro. Si tratta della vincita più consistente mai registrata in un'unica puntata da quando il quiz è approdato in tv. Con questo nuovo successo, il totale accumulato dalla concorrente ha superato i 440mila euro, frutto di dieci puntate consecutive trascorse sulla botola centrale senza mai essere eliminata.

Chi è Sara Prati

Sara Prati ha 54 anni, vive in Piemonte, in provincia di Alessandria, e di mestiere insegna matematica. La sua avventura nel programma è cominciata il 27 settembre, giorno in cui è riuscita a prendersi il posto da campionessa, superando gli altri sfidanti. Da quel momento ha inanellato una serie di vittorie che l'hanno resa in poco tempo una delle protagoniste più seguite dal pubblico del preserale. La sua preparazione e la calma con cui affronta le domande, anche nei momenti di maggiore tensione, sono diventate il suo tratto distintivo agli occhi dei telespettatori.

Due record in pochi giorni

Il risultato di martedì non è arrivato all'improvviso. Già nella puntata di domenica 4 ottobre, infatti, Sara aveva centrato una vincita da 170mila euro, stabilendo un primato che sembrava difficile da superare a breve. Appena quarantotto ore dopo la professoressa ha alzato ulteriormente l'asticella, completando ancora una volta la prova conclusiva, quella delle 10 botole, in cui basta un errore di troppo per vedere svanire il montepremi accumulato. Una performance che ha lasciato a bocca aperta anche il pubblico in studio.

Entusiasta anche il conduttore Max Giusti, che non ha nascosto la sua ammirazione: "Sara è fortissima!". Il presentatore ha inoltre voluto dedicare il successo della campionessa a tutti gli insegnanti che, ogni giorno, si impegnano nelle aule italiane per trasmettere conoscenze e cultura ai ragazzi.