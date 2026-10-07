Caduta libera, la campionessa Sara finora ha vinto oltre 440mila euro

Sara Prati, professoressa di matematica originaria della provincia di Alessandria, sta riscrivendo la storia del game show preserale di Canale 5 condotto da Max Giusti. Nella puntata di martedì 6 ottobre ha conquistato 260mila euro, la somma più alta mai vinta in una sola serata, portando il suo bottino complessivo oltre quota 440mila euro
Una serata destinata a restare negli annali di Caduta libera.
Martedì 6 ottobre la campionessa in carica, Sara Prati, ha superato il gioco finale e si è portata a casa 260mila euro. Si tratta della vincita più consistente mai registrata in un'unica puntata da quando il quiz è approdato in tv. Con questo nuovo successo, il totale accumulato dalla concorrente ha superato i 440mila euro, frutto di dieci puntate consecutive trascorse sulla botola centrale senza mai essere eliminata.
Chi è Sara Prati
Sara Prati ha 54 anni, vive in Piemonte, in provincia di Alessandria, e di mestiere insegna matematica. La sua avventura nel programma è cominciata il 27 settembre, giorno in cui è riuscita a prendersi il posto da campionessa, superando gli altri sfidanti. Da quel momento ha inanellato una serie di vittorie che l'hanno resa in poco tempo una delle protagoniste più seguite dal pubblico del preserale. La sua preparazione e la calma con cui affronta le domande, anche nei momenti di maggiore tensione, sono diventate il suo tratto distintivo agli occhi dei telespettatori.
Due record in pochi giorni
Il risultato di martedì non è arrivato all'improvviso. Già nella puntata di domenica 4 ottobre, infatti, Sara aveva centrato una vincita da 170mila euro, stabilendo un primato che sembrava difficile da superare a breve. Appena quarantotto ore dopo la professoressa ha alzato ulteriormente l'asticella, completando ancora una volta la prova conclusiva, quella delle 10 botole, in cui basta un errore di troppo per vedere svanire il montepremi accumulato. Una performance che ha lasciato a bocca aperta anche il pubblico in studio.
Entusiasta anche il conduttore Max Giusti, che non ha nascosto la sua ammirazione: "Sara è fortissima!". Il presentatore ha inoltre voluto dedicare il successo della campionessa a tutti gli insegnanti che, ogni giorno, si impegnano nelle aule italiane per trasmettere conoscenze e cultura ai ragazzi.
Il programma
Caduta libera va in onda ogni giorno nella fascia preserale di Canale 5. Dal dicembre 2025 alla guida del quiz c'è Max Giusti, che ha raccolto il testimone da Gerry Scotti, storico volto del programma, passato alla conduzione de La ruota della fortuna. Al suo fianco c'è Isobel Kinnear, ballerina che si è fatta conoscere al grande pubblico con la partecipazione ad Amici.
Il meccanismo del gioco è rimasto quello che ha decretato il successo del format: i concorrenti sfidano il campione rispondendo a raffiche di domande, con il rischio costante di precipitare nella botola. Chi resta in piedi arriva al gioco finale, dove può mettere le mani su premi sempre più ricchi.