Influencer e imprenditrice di successo, Chiara Ferragni sarà su Netflix il 23 novembre con il suo documentario “ Chiara ”, dove racconterà gli ultimi anni tra le difficoltà legate al ‘Pandoro gate’ e la separazione dal marito Fedez: “Questo documentario racconta tutto quello che sono stati questi ultimi due anni per me, in cui tutti hanno parlato e hanno dato la loro opinione. Io non avevo ancora raccontato la mia esperienza e mi sembrava giusto farlo”. Sul perché farlo uscire ora dice: “Secondo me era proprio l'idea di chiudere un cerchio. In questi due anni e mezzo sono successe tante cose per cui non potevo parlare liberamente. Ho provato a farlo e mi sono resa conto che fare un'intervista quando non puoi parlare veramente e puoi dire solo alcune informazioni non ha senso. E quindi ho detto ‘quando sarà il momento giusto dovrò fare qualcosa, non so se un’intervista, un libro, un documentario, ma dovrò trovare il mio mezzo per raccontare anche il mio punto di vista di tutto quello che è stato per chiudere un cerchio e andare nel prossimo capitolo della mia vita”.

tra riflessioni e ricordi, Chiara Ferragni ripercorre la sua vita

Nella chiacchierata, tra riflessioni e ricordi, Chiara Ferragni ripercorre la sua vita tra alti e bassi e ricordando il caso del ‘pandoro gate’ si rimprovera di “Non essere stata molto chiara con quest'operazione, cioè di non aver spiegato bene il rapporto che c'era fra un'operazione commerciale e la parte benefica perché era un'operazione lecita ma non era stata spiegata bene” e riguardo al video di scuse e all’errore di comunicazione dice: “Sicuramente non era il momento giusto di farlo perché era passato troppo poco tempo, però io avevo proprio questa voglia di far vedere che c'era buona fede e che era stato un errore. Adesso spiegherei meglio l'operazione, la spiegherei con chiarezza e mi dispiace aver fatto un errore del genere”. Invece riguardo al rapporto con Fedez: "Io sono proprio una persona che ama amare, ho tantissimo amore da dare. Il mio problema è che a volte non mi rendo conto che mi merito anch'io quell'amore. Nelle relazioni deve essere bilanciato e soprattutto è giusto anche sentirsi amati, non sentire che devi solo amare”.



Alla domanda su cosa resta di buono di quel rapporto: “Sicuramente i miei bambini, perché loro sono la mia ragione di vita e sono super grata di averli avuti, di essere diventata mamma e di aver comunque anche vissuto un'altra parte di vita che per me è così importante grazie comunque anche a Federico, perché li abbiamo fatti insieme. Sono contenta di avere loro che rendono diversa ogni emozione e ogni cosa che faccio”. Ritornando ai momenti difficili e sul fatto di essere passata dall’olimpo alla terra afferma: “La parte difficile non è passare sulla terra, ma è quando passi all'inferno. Io avevo avuto tanti momenti negativi nella mia vita come tutti quanti, avevo moltissimi momenti no, però non avevo mai sperimentato il fatto che ogni giorno succedesse qualcosa di peggio rispetto al precedente e di perdere un po' quella speranza di stare meglio.”