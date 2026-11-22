Olivia partiamo dai tre concerti italiani dedicati a Light on the Horizon che saranno in trio: come li hai pensati e come ci accompagnerai oltre il confine delle emozioni?

Cerco sempre di offrire la bellezza e la melodia ma anche di portare profondità attraverso i testi, quando entra la voce nella musica devi trovare un equilibrio che sia un regalo, la musica deve restare nella mente ma anche mandare un messaggio: il mio è di speranza, di vedere bene l’essenza della cose, di trovare una lettura diversa della realtà. L’amore è la piattaforma di osservazione di un concerto fatto di emozioni, pensieri e melodie.



L’orizzonte è sempre una nuova apertura ed è un po’ quello che trasmette la tua musica ovvero andare oltre quella linea in fondo al mare: quanto ti senti una dreamer e ti mette ansia sapere che dopo un orizzonte ne arriva un altro?

Una cosa bella che descrive l’atteggiamento di un musicista Jazz è che ogni concerto cerca qualcosa di nuovo, c’è un atteggiamento di ricerca verso una nuova bellezza. C’è una realtà fuori da noi e ce ne è una dentro e io quando suono provo sempre a tirare fuori un po’ di me che diventa di tutti.



So che hai iniziato a studiare pianoforte classico che eri molto piccola, avevi tre anni. Cosa ti ha poi spinta verso il Jazz?

All’inizio c’erano le lezioni della mamma per la Classica però avevo quella curiosità tipica di una bambina di scoprire lo strumento e vedere come potevo sfruttarlo in tutte le sue potenzialità, era quasi un giocattolo. E’ diventato un canale per trovare i suoni che mi piacevano e presto per scrivere canzoni: all’inizio era tutto a orecchio e dunque ascoltavo e provavo, era tutto suono e non capivo la differenza ma ho sempre avuto l’urgenza di comporre pezzi belli che poi volevo riascoltare e presentare al mio pubblico piccolo.



Facciamo un passo indietro all’album Fly Now e al brano Sharing My Heart: canti “I heard a song today when I listened to my heart about two handsome men who are rarely seen for they are living under my skin”. La ho trovata molto poetica come frase: non so se sia riferita a un tuo momento personale ma io la ho interpretata come la presenza in te della musica Classica e del Jazz. Difficile farli convivere?

Questo brano non dedicato specificamente alle due musiche ma concordo con te che si può leggere anche in quel modo; il concetto è che ci stanno poli diversi under my skin, sotto la mia pelle c’è spazio per un senso di comunità, c’è tanto spazio nella nostra personalità per fare cose diverse e trovare assonanze col mondo.



Come ci si approccia a Nina Simone? Perché hai scelto di fare tua proprio My baby just cares for me?

Non è stata scritta da lei ma è diventata famosa grazie alla sua versione. Preparando la registrazione dell’album, uno degli scopi era fare ascoltare alla gente questa il mio viaggio tra la Classica e l’improvvisazione, tra il pianoforte e la voce e poi trovare il modo di unire tutto in una traccia. Mi è venuta in mente una sonata di Beethoven che mi ha ricordato quella canzone e mi sono lanciata in questa sfida per crearne una versione mia. E’ stato un po’ spaventoso all’inizio ma non mi sono arresa e affrontato la sfida di trovare una mia interpretazione che portasse anche solo per un attimo lontani da Nina.



Quanto è difficile vivere, come dici in I'm glad there's you, “in this world of overrated pleasures and underrated treasures”? Ti sarebbe piaciuto avere i tuoi anni e la tua maturità in un’altra epoca?

Avrei voluto esserci quando nasceva il Jazz a New York attraverso l’unione di tante creatività, all’epoca era un tema popolare. Se cambi un elemento della vita cambia tutto ma oggi ti dico sono nel momento giusto consapevole comunque che in quel periodo mi sarei sentita a casa.



I’M Old Fashioned è un brano del 1942 anche se poi la ha reso celebre John Coltrane nel 1957: alcuni versi dicono “I'm old fashioned I love the moonlight I love the old fashioned things”: ti riconosci in queste parole? Sei una donna che cede alla nostalgia?

Nostalgica no ma nell’old fashioned c’è l’elemento fuori dal tempo e dunque lo apprezzo. Esistono bellissime cose nel mondo e non ci si deve sempre reinventare. Dobbiamo ricordarci che ognuno è solo una piccola parte dell’evoluzione dell’universo. Le composizioni è sempre bello riarrangiarle.



Wie die Zeit Vergeht parla del fluire del tempo: che rapporto hai col tempo? Sei on time oppure sempre in ritardo o in anticipo?

Nei miei sogni perdo sempre il treno dunque manco il tempo ma quando sono sveglia il tempo è ispirante. Il tempo ha un valore perché non è infinito.



Watching the Moon parte da Beethoven e arriva a Olivia seguendo un percorso che abbatte tutte le barriere emotive: è il tuo modo di raccontare il bello dell’amore, libero da convenzioni sociali? Ognuno ama chi vuole e come vuole?

Io direi così in linea di principio, quando si percepisce una sentire bisogna seguire quella strada, occorre assecondare ogni cosa che rende un essere umano felice.



“Metti la tua mano nella mia” è l’incipit di Tu, Io e Domani: cosa ti ha colpito di questo brano? Sei una donna romantica?

Penso di essere romantica e lo conferma il fatto che mi sono sposata e direi che è un gesto romantico di questi tempi. E’ un brano scritto da Joe Barbieri durante la pandemia e io ero legata all’Italia per il mio fidanzato: quelle parole mi hanno trasmesso una sensazione di vicinanza. E’ stata la prima canzone in italiano che ho affrontato.



Infine Strange Day che è un invito a vivere il presente: tu ci riesci? Sai cogliere l’attimo?

Più o meno direi di sì, dipende dai momenti della vita, la mia è diversa ogni giorno, a volte sono in giro altre a casa a fare nuova musica o a gestire l’agenda. Devo essere presente nel tempo perché nessuno mi dice cosa fare dunque è una necessità.



Oltre ai tre concerti italiani che accadrà nelle prossime settimane della tua vita artistica?

Fino a fine anno sarò in giro a suonare, andrò a Londra e poi a un festival nel Kosovo dove non sono mai stata sempre col mio trio; a inizio 2027 mi concentrerò sulla registrazione del nuovo disco, ci saranno più musicisti, ospiti e forse qualche voce in più, sarà una produzione più importante.





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