Ellen partiamo dalla storia di Due Cieli, un album di consuntivi, alcuni anche dolorosi, ma anche di ripartenze: come è nato e quanto è stato complesso mettersi così a nudo?

E’ un lavoro di due anni, nasce da una collezione di eventi spiacevoli che mi hanno permesso di approfondire miei percorsi personali e intimi ovvero guardare a me stessa, a me nel mondo, a me con le persone care e il mio quotidiano. Si origina da un brutto incidente stradale che ha messo uno stop nella mia vita, è successo in estate che è il mio momento creativo più forte grazie al mare. Il fermo emotivo si è sbloccato grazie agli affetti e poi sono arrivate le canzoni: da evento traumatico si sono aperte porte su lati di me nascosti, insomma ballo sui miei traumi!



A mettere in fila i titoli dei tuoi tre progetti sembra di entrare in un romanzo sudamericano: Navigo e Volo Via poi Sembra Ieri e ora Due Cieli: la sensazione è quella di una persona inquieta, che fatica a trovare il suo posto nel lavoro e nelle relazioni. E’ così?

Verissimo. Mi sono sempre sentita nel posto sbagliato nel momento sbagliato, non mi sento figlia del momento, mi sembra di arrivare spesso dal passato. Mi sento vicina al romanticismo come fase storica, quindi al dare spazio all’inquietudine e alla nostalgia e in quella dimensione nostalgica e inquieta artisticamente ci sguazzo. La mia dimensione è non essere in alcuna dimensione e con tutto questo ora ci ho fatto pace. Magari avere il trasto rewind incorporato.



Un aspetto particolare è che in queste canzoni non cerchi risposte bensì insegui autenticità, insegui una trasparenza interiore anche se non piace: è complicato confrontarsi con lo specchio?

Ho sempre cercato di mettermi davanti allo specchio facendomi domande, mi interrogo molto e a volte trovo risposte altre nascono nuove domande, sia in campo artistico che nel trasformare il quotidiano in scrittura e nella vita mai mi fermo alla prima impressione, concedo sempre una seconda chance alla ricerca di un sentire nascosto che diventa stile di vita.



“Cuci le ferite con un filo d’erba sottile” mi ha ricordato Fabrizio De André e la sua Se Ti tagliassero a Pezzetti: oggi ti senti un puzzle umano da ricomporre?

Mi sento abbastanza composta, magari qualche mese fa avrei risposto diversamente. Ho messo insieme tutti i pezzi di me in questo disco, mi sento legata da questo filo d’erba, ora non sono più inquieta.



In Blu Lunedì parli di mutaforma: chi vorresti essere oggi? E chi ti sostituisce nel tuo corpo trova una Ellen rappacificata o una Ellen che vuole anche dimenticare il suo profumo?

Siamo tutti mutaformi dalla nascita ma mai, io, come nell’ultimo anno ho capito che è bello rinnegarsi e continuare a farlo e lo faccio almeno due volte al giorno, mi piace non essere uguale a me stessa ed è il motivo per cui spesso ci arrabbiamo e non ci diamo la possibilità di essere un’altra versione di noi. Il profumo lo voglio dimenticare per dare spazio al nuovo, non è inquietudine, è accettare in maniera leggera la nuova forma di sé.



I piccoli rumori che hai lasciato al mare sono tsunami o sono calma piatta? E se dovessi mettere un messaggio in una bottiglia cosa ci scriveresti?

La frase nasce da una mostra di arte contemporanea molto ispirazionale, mi sono chiesta cosa significa lasciare i rumori al mare. Al mare hai la calma piatta ma poi arriva uno tsunami di idee che fa parte del processo che sta dietro ai due cieli: persone, compromessi, sensazioni e contrapposizioni. Il messaggio nella bottiglia sarebbe concepite di sbagliare e circondatevi di persone che possano insegnarvi qualcosa. In musica significa suona con chi è più bravo di te e ti porta insegnamento nella vita.



L’amore è fragile solo quando incontra l’incomprensione o l’amore è fragile a prescindere, è una questione di cura?

La seconda. Il concetto di cura lo sto esplorando tantissimo, è un problema della nostra società. La risposta a tante domande, tra grandi tragedie e rabbie quotidiane, è la mancanza di cura. Averne un briciolo in più renderebbe tutto più facile. Io ho riflettuto che spesso dimentico il bigliettino del regalo agli amici, prima facevo e ora no: anche questa è una questione di cura.



Niente Conta è la canzone dei dubbi e delle perplessità: temi di più che ciò che passa scompaia e non resti neanche il ricordo oppure che qualcosa che pensavi perso torni diverso e ti crei turbamento?

Non ho paura del ritorno del turbamento ma ho paura di perdere i ricordi perché non mi sento di questa epoca e dunque sono nostalgica e a tratti melanconica. Per anni ho vissuto nei ricordi ed era una dimensione pericolosa perché ti fa perdere il contatto con quello che sei e perché se ti perdi nel passato è difficile arrivare nel futuro. Ho paura di perdere i ricordi. E’ il brano da cui il progetto è nato.



Oggi sai riconoscere le brutte persone dalle belle parole? Subisci la forza seduttiva delle parole o la contrasti?

Le riconosco le brutte persone e sono quelle che non hanno cura, ti intortano con le parole e sono pronte ad accoltellarti. Dare una seconda chance mi aiuta a capire la realtà. Chi ha cura ed è attento tende a subire ingiustizie.



“Siamo due in uno siamo uno in due”: l’amore è geometria o è fantasia?

Entrambe le cose. Vivo in un dualismo perenne: si costruisce col righello ma puoi buttarci sopra una colata di vernice. Bisogno trovare equilibrio ma dipende molto dai soggetti. La frase si ispira a una lettura di Erri De Luca.



Eccoci agli Ultimi Romantici: chi è un romantico nel 2026 e in cosa ti senti romantica?

Una persona che ha cura e che si ferma. E per gli stessi motivi mi sento romantica io.



Oggi hai un cuore isterico o a battito naturale?

A battito normale ma con delle aritmie ogni 17 battiti.



Che accadrà nelle prossime settimane della tua vita artistica?

Creerò un appuntamento al mese in situazioni intime e raccolte e sarà l’occasione per esplorare con musica e parole il racconto delle mie canzoni. Il 28 novembre sarò a Cinisello a Villa Casati poi a Milano all’Ostello bello Centrale a dicembre e sempre a Milano al Mare Culturale Urbano a gennaio nell’ambito della rassegna Because the Night.



Approfondimento Margherita Vicario è uscito l'album Un Tripudio di Pelle e di Baci