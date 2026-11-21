Nord Sud Ovest Est, i veri Max Pezzali, Mauro Repetto e Cisco con cast della serie su 883
Con il finale di Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 , la serie ideata da Sydney Sibilia andata in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, si chiude il racconto televisivo di un'amicizia, di una stagione musicale e di un successo che ha segnato un'intera generazione. Per celebrare questo viaggio, vi mostriamo alcune fotografie esclusive realizzate sul set, dove i protagonisti reali hanno incontrato gli attori che hanno dato loro volto. LA FOTOGALLERY