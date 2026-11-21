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Prima ancora degli 883, Max Pezzali e Mauro Repetto erano due ragazzi legati dalla passione per la musica e dalla voglia di trovare un proprio spazio. Dalle prime intuizioni condivise nella tavernetta di Pavia è nato un sodalizio capace di attraversare gli anni Novanta e lasciare un segno nella musica italiana. Max con le sue canzoni, Mauro con la creatività e l'energia che hanno caratterizzato il duo. Un'amicizia che ha dato origine a una delle avventure pop più riconoscibili della nostra cultura musicale.

Perché gli 883 si sono divisi, la vera storia di Max Pezzali e Mauro Repetto