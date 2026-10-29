Nel quinto episodio di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 Mauro incontra il giovane scrittore Carlo Lucarelli (interpretato da Alessio Praticò), che ha appena pubblicato un racconto sull’ispettore Coliandro. Sarà lui a supportare Max e Mauro nella realizzazione del videoclip di Nord sud ovest est. L’idea è una storia lineare ambientata nel Far West, che non snaturi il duo. Carlo, però, pone a Mauro una domanda inaspettata: che tipo di cowboy sono Max e Mauro? Un interrogativo che Mauro non si era mai posto e che trova subito stimolante.