Nel quinto episodio, in onda venerdì 30 ottobre, della serie Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 Mauro incontra il giovane Carlo Lucarelli per ideare il videoclip del nuovo album, tra Far West e cowboy tutti da immaginare
Nel quinto episodio di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 Mauro incontra il giovane scrittore Carlo Lucarelli (interpretato da Alessio Praticò), che ha appena pubblicato un racconto sull’ispettore Coliandro. Sarà lui a supportare Max e Mauro nella realizzazione del videoclip di Nord sud ovest est. L’idea è una storia lineare ambientata nel Far West, che non snaturi il duo. Carlo, però, pone a Mauro una domanda inaspettata: che tipo di cowboy sono Max e Mauro? Un interrogativo che Mauro non si era mai posto e che trova subito stimolante.
quando e dove vedere il quinto episodio
La seconda stagione di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, serie Sky Original diretta da Sydney Sibilia insieme ad Alessio Lauria, Simone Godano e Alice Filippi, racconta il 1993 di Max Pezzali e Mauro Repetto, tra il successo del secondo album, nuovi amori, concerti e le sfide che mettono alla prova la loro amicizia. Gli episodi in totale sono otto. Il quinto episodio va in onda venerdì 30 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.
Approfondimento
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Matteo Oscar Giuggioli interpreta Mauro Repetto in Nord Sud Ovest Est
La serie tv Sky Original che racconta la nascita e l'ascesa degli 883 torna in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW venerdì 9 ottobre. Il cast della serie di Sydney Sibilia è guidato da Elia Nuzzolo, che interpreta Max Pezzali, e Matteo Oscar Giuggioli ancora una volta nella parte di Mauro Repetto. Scopriamo tutto quello che bisogna sapere sull’attore