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Speciale su Nord Sud Ovest Est, la serie sugli 883
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Nord Sud Ovest Est, incontro con Carlo Lucarelli per fare il nuovo videoclip

Serie TV

Nel quinto episodio, in onda venerdì 30 ottobre, della serie Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 Mauro incontra il giovane Carlo Lucarelli per ideare il videoclip del nuovo album, tra Far West e cowboy tutti da immaginare

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Nel quinto episodio di  Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 Mauro incontra il giovane scrittore Carlo Lucarelli (interpretato da Alessio Praticò), che ha appena pubblicato un racconto sull’ispettore Coliandro. Sarà lui a supportare Max e Mauro nella realizzazione del videoclip di Nord sud ovest est. L’idea è una storia lineare ambientata nel Far West, che non snaturi il duo. Carlo, però, pone a Mauro una domanda inaspettata: che tipo di cowboy sono Max e Mauro? Un interrogativo che Mauro non si era mai posto e che trova subito stimolante.

quando e dove vedere il quinto episodio

La seconda stagione di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, serie Sky Original diretta da Sydney Sibilia insieme ad Alessio Lauria, Simone Godano e Alice Filippi, racconta il 1993 di Max Pezzali e Mauro Repetto, tra il successo del secondo album, nuovi amori, concerti e le sfide che mettono alla prova la loro amicizia. Gli episodi in totale sono otto. Il quinto episodio va in onda venerdì 30 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

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Foto di Jule Hering

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