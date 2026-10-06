Max invece rilancia la sfida con una nuova band piena di musicisti. I nuovi 883 sono Jacopo Corso e Roberto Priori (chitarre), Sandro Verde (tastiera), Leandro Misuriello (basso), Ivan Ciccarelli (batteria), Daniele Moretto (tromba), Michele Monestiroli (sassofono). Tra le coriste compaiono anche Paola e Chiara Iezzi, che avranno poi una brillante carriera tutta loro. La band si esibisce dal vivo, partecipa a Sanremo con Senza averti qui (e Max Pezzali lo fa anche in qualità di autore con Finalmente tu cantata da Fiorello) e pubblica album di straordinario successo: La donna, il sogno e il grande incubo (1995, 1 milione di copie vendute); La dura legge del gol (1997, 800mila copie vendute); la raccolta Gli anni (1998, 800mila copie vendute); Grazie mille (1999, 550mila copie vendute); Uno in più (2001, 330mila copie vendute). Nel 1998 esce anche il film Jolly Blu, con nel cast, accanto a Max Pezzali, Jovanotti, Saturnino e Alessia Merz. Non un grande successo al botteghino ma un instant cult che alla sua prima tv su Italia 1 totalizzò 4 milioni di spettatori col 15% di share.



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