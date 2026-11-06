Chi è Brandi Quinones, come è andata la storia con Mauro Repetto

Introduzione
Nel sesto episodio della seconda stagione della serie tv Sky Original Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 di Sydney Sibilia, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, che racconta le origini del secondo e ultimo album del duo, entra in scena un nuovo personaggio, Brandi, la ragazza che farà perdere la testa a Mauro Repetto e che, probabilmente, avrà un ruolo decisivo nella separazione da Max Pezzali.
Quello che devi sapere
CHI È BRANDI QUINONES
Il personaggio di Brandi esiste davvero. Si tratta della modella Brandi Quinones, che Mauro Repetto aveva incontrato a Los Angeles nel 1994, quando si era recato negli Stati Uniti per girare il videoclip del brano Nord Sud Ovest Est. Nata il 25 gennaio 1977 a New York, la supermodella statunitense degli anni Novanta ha sfilato per maison di moda internazionali come Chanel, Dior, Versace, Valentino e Yves Saint Laurent e ha posato per riviste di settore Vogue.
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BRANDI NELLA SERIE TV
Il personaggio di Brandi appare per la prima volta nel quinto episodio della seconda stagione della serie tv Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883. Nella puntata, Mauro Repetto (Matteo Oscar Giuggioli) si siede accanto alla ragazza, della quale si invaghisce. Il racconto romanzato si ricollega poi agli avvenimenti qualche mese dopo. Nel sesto episodio, infatti, i due ragazzi vivono un intenso innamoramento fatto di sguardi, chiacchierate, sguardi, tenerezze e sogni da realizzare, proprio come quello della modella: diventare, un giorno, attrice.
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BRANDI NELLA REALTÀ
Nella realtà, però, la conoscenza tra Mauro Repetto e Brandi Quinones si sarebbe sviluppata diversamente. Come lui stesso ha raccontato, il cantante l'avrebbe notata a Milano, durante la Settimana della Moda. Dopo aver deciso di lasciare gli 883 e di andare in America, aveva avuto anche l’intenzione di conquistare la ragazza. Nonostante fosse venuto in contatto con un gruppo di modelle che la conoscevano, alla fine i due non si sarebbero però incontrati. In compenso, Repetto avrebbe avviato una carriera artistica oltreoceano.
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LA CANZONE BRANDI'S SMILE
Mauro Repetto aveva comunque composto un brano per Brandi Quinones, che aveva intitolato Brandi's Smile e aveva inserito nell’album solista Zucchero filato nero (1995) e dove aveva spiegato il motivo per il quale aveva lasciato gli 883. La canzone parla infatti del trasferimento da Pavia a New York, guidato dal sogno di girare un film con una modella. Nella parte finale, Repetto menziona anche Claudio Cecchetto e suo padre, che avevano provato a convincerlo a non sprecare il successo e i soldi guadagnati con gli 883: "Mi stanno consigliando tutti e due di ritornare, ma è solo il mio cuore che riesco a sentir parlare, è lui che detta dove, quando e i continenti, adesso conta solo Brandi e tutto il resto è niente".
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