Chi è Brandi Quinones, come è andata la storia con Mauro Repetto

Mauro Repetto aveva comunque composto un brano per Brandi Quinones, che aveva intitolato Brandi's Smile e aveva inserito nell’album solista Zucchero filato nero (1995) e dove aveva spiegato il motivo per il quale aveva lasciato gli 883. La canzone parla infatti del trasferimento da Pavia a New York, guidato dal sogno di girare un film con una modella. Nella parte finale, Repetto menziona anche Claudio Cecchetto e suo padre, che avevano provato a convincerlo a non sprecare il successo e i soldi guadagnati con gli 883: "Mi stanno consigliando tutti e due di ritornare, ma è solo il mio cuore che riesco a sentir parlare, è lui che detta dove, quando e i continenti, adesso conta solo Brandi e tutto il resto è niente".

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