Chi è Chiara Cattaneo, che ispirò la canzone Sei un mito degli 883

Chi è Chiara Cattaneo, che ispirò la canzone Sei un mito degli 883Spettacolo
Introduzione
“Sei un mito, sei un mito per me. Sono anni che ti vedo così irraggiungibile”. Per la canzone Sei un mito degli 883, Max Pezzali e Mauro Repetto non si erano ispirati a Sabrina Salerno, come avrebbe voluto una leggenda metropolitana, bensì a un’altra ragazza: Chiara Cattaneo, che oggi ha 55 anni ma che, all’epoca, ne aveva 15 e a Pavia non passava inosservata. Nella seconda stagione della serie tv Sky Original Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 di Sydney Sibilia, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, che racconta le origini del secondo e ultimo album del duo, il personaggio prende le fattezze di Michela Rossini (Gaia Zampighi).
Quello che devi sapere
LA RIVELAZIONE DEL NOME NEL LIBRO DI MAURO REPETTO
A pagina 103 del libro Non ho ucciso l’uomo ragno, Mauro Repetto ha citato il nome e il cognome di Chiara Cattaneo che, all'epoca, frequentava il Liceo Scientifico Nicolò Copernico di Pavia, proprio come lui e Max Pezzali. Lei era più giovane di tre anni. "Da ragazzi, nella piazza di Pavia, ci frequentavamo un po’ tutti, si guardava, si veniva guardati", ha raccontato Cattaneo in un'intervista a Fanpage.it. "A quel tempo facevo la modella, ero molto giovane, 15 anni, ma ero una ragazzina alta 1,75 e in un paesotto come Pavia non passavo inosservata". Nella foto: Gaia Zampighi in una scena della serie tv Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883.
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LA SCOPERTA SOLO NEL 2025
Chiara Cattattaneo ha scoperto solo nel 2025 di aver ispirato gli 883. "Mi chiama una persona dell’entourage di Repetto, che aveva a che fare con la produzione dello spettacolo, e mi chiede se mi andasse di fare una sorpresa a Mauro presentandomi a teatro. In quell’occasione, questa persona mi ha detto che Repetto aveva scritto un libro in cui faceva proprio il mio nome e cognome", ha raccontato nell'intervista a Fanpage.it. "Mauro ha scritto che Max lo accompagnava a casa in macchina, stavano ore a parlare, finché non capitava che qualche volta passassi io, lui abitava non troppo distante da me". Ha poi definito "un tuffo nel passato piacevolissimo" l'incontro con Repetto nel teatro di Vigevano.
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IL "MITO"
"Me li ricordo", ha raccontato ancora Chiara Cattaneo nell'intervista a Fanpage.it. "In quel momento ero fidanzata, ma in qualche modo ci si conosceva tutti, la piazza della città era il nostro Instagram, ci mostravamo un po' tutti. Eravamo dei piccoli personaggi in questa Pavia nebbiosa e un po' sfigata. Però, lo ammetto, ero abbastanza conosciuta, infatti c’è una cosa che mi fa molto ridere. Mio marito, un giorno di circa 10 anni fa, mi dice che un suo collega di Pavia invece di parlargli di titoli azionari gli ha detto: “Ma tu sei sposato con la Chiara Cattaneo, il mito”. Ridevo come una matta".
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LA CARRIERA
Chiara Cattaneo aveva frequentato il figlio di Gianna Tani, una manager che faceva casting a Mediaset. "Ho fatto Cabaret per una notte con Roberta Termali, che era la moglie di Zenga e Faletti. Ha lavorato nella moda, facevo sfilate per una notissima casa di abiti da sposa e da cerimonia, andava su Vogue. Ho guadagnato, anche se ho iniziato da minorenne, però ho continuato fino ai 23 anni", ha raccontato nell'intervista a Fanpage.it. Poi era arrivata la svolta. "Lavoravo in banca, a Milano, mi sono sposata con un mio collega, che è stato preso a Londra in una famosa banca londinese. Ho mollato tutto e a 40 anni mi sono riciclata. Da ragazza ballavo, quindi ho iniziato a prendere lezioni con un ballerino, mi allenavo ore, ho fatto esami, competizioni. Sono tornata in Italia nel 2020 e ho preso il diploma al Coni come maestra e tecnico di primo livello di danze latino americane. Adesso faccio la maestra di ballo e di pilates alla Virgin in corso Vittorio Emanuele a Milano. Ho la mia dimensione, anche io mi sono riscattata come Max e Mauro".
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