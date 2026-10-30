Chi è Chiara Cattaneo, che ispirò la canzone Sei un mito degli 883

Chiara Cattaneo aveva frequentato il figlio di Gianna Tani, una manager che faceva casting a Mediaset. "Ho fatto Cabaret per una notte con Roberta Termali, che era la moglie di Zenga e Faletti. Ha lavorato nella moda, facevo sfilate per una notissima casa di abiti da sposa e da cerimonia, andava su Vogue. Ho guadagnato, anche se ho iniziato da minorenne, però ho continuato fino ai 23 anni", ha raccontato nell'intervista a Fanpage.it. Poi era arrivata la svolta. "Lavoravo in banca, a Milano, mi sono sposata con un mio collega, che è stato preso a Londra in una famosa banca londinese. Ho mollato tutto e a 40 anni mi sono riciclata. Da ragazza ballavo, quindi ho iniziato a prendere lezioni con un ballerino, mi allenavo ore, ho fatto esami, competizioni. Sono tornata in Italia nel 2020 e ho preso il diploma al Coni come maestra e tecnico di primo livello di danze latino americane. Adesso faccio la maestra di ballo e di pilates alla Virgin in corso Vittorio Emanuele a Milano. Ho la mia dimensione, anche io mi sono riscattata come Max e Mauro".

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