Nord Sud Ovest Est, il trailer della stagione 2 della serie sugli 883

Torna la leggendaria storia degli 883 con la seconda stagione della serie Sky Original di Sydney Sibilia. In otto nuovi episodi le vicende che portarono al secondo e ultimo album della band di Pavia, arrivato al culmine di un successo travolgente. Nei panni di Max Pezzali e Mauro Repetto Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli. Dal 9 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

La fine, nel 1993, della loro storia come band, sarà solo l’inizio della leggenda, di una nuova storia in grado di far cantare ed emozionare ancora oggi intere generazioni di fan. Con un nuovo album in uscita che avrebbe cambiato tutto, tra nuovi amori, concerti leggendari, il mitico Jolly Blu e l’America, gli 883 - Max Pezzali e Mauro Repetto, interpretati da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli – all’apice del loro successo sono al centro del trailer ufficiale, rilasciato oggi insieme al key-visual, di NORD SUD OVEST EST – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883, la dramedy Sky Original di Sydney Sibilia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 9 ottobre.

un duo che ha fatto la storia della musica italiana

Sogni, musica, legami autentici, nel momento in cui tutto sembra possibile, ma niente è più semplice come prima: tutte le emozioni, le scoperte e le disillusioni dell’esplosivo 1993 di Max e Mauro saranno infatti il cuore della seconda stagione della serie sugli 883 prodotta da Sky Studios e Groenlandia, società del Gruppo Banijay, prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, che dopo Hanno Ucciso l’Uomo Ragno (tra le serie Sky Original più viste di sempre) racconterà in otto nuovi episodi le vicende che portarono al secondo e ultimo album della band di Pavia, arrivato al culmine di un successo travolgente.

Nuovo il team di regia, composto da Sydney Sibilia, Alessio Lauria, Simone Godano, Alice Filippi. La nuova stagione è scritta da Sydney Sibilia, Francesco Agostini e Marco Pettenello.

Con Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nei panni dei due underdog che, grazie alla musica, negli anni ‘90 diventarono gli improbabili eroi di una storia senza tempo, tornano nei nuovi episodi anche Ludovica Barbarito (Silvia), Davide Calgaro (Cisco), Edoardo Ferrario (Pierpaolo), Roberto Zibetti (Claudio Cecchetto) e Riccardo Armiento (Nemorino), affiancati dalle new-entry Gaia Zampighi (Michela Rossini) e Rosa Barbolini (Caterina).

SINOSSI

L’epico finale della storia degli 883 ci porta nel mondo di Nord Sud Ovest Est. Max e Mauro stanno coronando il loro sogno: essere primi in classifica nel 1993. Ma la vita delle popstar a guardarla da dentro è incredibile quanto incasinata. Tra Max e Mauro qualcosa inizia a cambiare: qual è il prossimo sogno? La grande avventura che vivono li porterà nella scintillante Milano della moda, e nell’America che sognavano da ragazzini. Una volta arrivati lì, troveranno veramente se stessi? E ce la faranno a rimanere amici come quando hanno iniziato?

NORD SUD OVEST EST – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883 | Dal 9 ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW