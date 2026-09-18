Dopo le immagini del primo teaser, arriva online il trailer ufficiale con le anticipazioni di Scrubs, seconda stagione del revival dello show con Zach Braff ripartito a inizio anno e già pronto con i nuovi episodi, almeno per gli Stati Uniti, dove torna il 30 settembre.

In attesa di vedere i nuovi episodi della stagione 2 del revival, sempre su Disney+, che ha già trasmesso in streaming la prima stagione, tutto visibile anche su Sky e Now tramite la app Smart Stick, scopriamo cosa ci attende, dal momento che molti pezzi della storia sono rimasti in sospeso con quanto abbiamo visto in precedenza.

Il trailer: J.D e la malattia di Cox

Il Dottor John Dorian (Zach Braff) è pronto a gettarsi nella mischia e nel caos del Sacro Cuore per una nuova stagione da responsabile dell'ospedale che lo ha visto diventare il medico che è oggi.

Tra i suoi grattacapi c'è la malattia del suo mentore e amico, Perry Cox (john McGinley) che sappiamo essere stato colpito da una patologia autoimmune per cui le cure non stanno funzionando come si sperava.

Il nuovo trailer dedica spazio a questa parte della trama, con i consueti scontri tra Perry e J.D, frutto della paura di entrambi non farcela questa volta.

Jordan, la moglie di Cox interpretata da Christa Miller, minaccia di trasferire suo marito in un'altra struttura.

Dalla prima stagione tornano alcuni specializzandi, dunque, la Dottoressa Sam Tosh (Ava Bunn) e la Dottoressa Dashana Trainor (Amanda Morrow), che vediamo entrambe nel trailer e che hanno come punti di riferimento, rispettivamente, Turk e Elliot.

Questi ultimi due restano centrali con le loro vicende nella serie. Turk (Donald Faison) è alle prese con la depressione di cui si è parlato nella stagione precedente mentre Elliot (Sarah Chalke), dopo aver superato i contrasti con l'ex marito J.D., ritrova un vecchio amore, Sean Kelly, interpretato ancora una volta dall'attore Scott Foley.

Il loro incontro, con un invito a cena per lei da parte di Sean, è al centro del nuovo trailer. Eliot reagisce col consueto imbarazzo e impaccio che tradisce l'esistenza di un certo sentimento per l'uomo.



Il revival di Scubs ha avuto un buon riscontro da parte del pubblico internazionale e la rete ha deciso per il rinnovo subito dopo la fine del primo ciclo di episodi. La nuova stagione, che arriverà prossimamente anche in Italia, sarà composta da dieci episodi.

