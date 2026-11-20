La protagonista è Serena Rossi, che interpreta Olga Cuoghi Panini. Per il ruolo ha passato 96 ore a studiare l’accento modenese, descrivendo il suo personaggio come “una roccia” e “il porto sicuro” della famiglia. Edoardo Pesce interpreta il marito Antonio. Simone Liberati è Giuseppe, detto “il Vecio”, il figlio più intraprendente, quello che si lancia nelle imprese impossibili. Federico Cesari, il Martino di Skam Italia, è Umberto, che ha ereditato dal padre il talento per la meccanica. Luca Di Sessa interpreta Benito, il fratello più fragile e riservato, che però tiene tutti con i piedi per terra, mentre Samuele Teneggi è Franco Cosimo, il più piccolo, appassionato di libri. Benedetta Cimatti è Veronica, la sorella maggiore e la mediatrice della famiglia. Nel cast ci sono anche Irene Girotti, Beatrice Lotti e Cosima Centurioni, con la partecipazione di Barbora Bobulova. La sceneggiatura è di Monica Zapelli, insieme a Sofia Assirelli, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni.