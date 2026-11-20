Introduzione
Da domenica 22 novembre arriva su Rai 1 e RaiPlay la serie diretta da Letizia Lamartire, con protagonista Serena Rossi. Lo show racconta come una famiglia di Modena, partendo da un’edicola, ha creato le figurine più famose al mondo. Gli episodi sono sei, divisi in tre serate. Più avanti la serie sarà disponibile anche su Disney+
Quello che devi sapere
Una storia leggendaria
Per intere generazioni di italiani aprire una bustina, e cercare il calciatore che mancava, è stato un piccolo rito. Dietro quei rettangoli di carta c’è la storia di una famiglia vera, ora diventata una serie tv. La famiglia Panini - L’avventura delle figurine, prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction, e presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e poi a Modena, verrà trasmessa su Rai 1 domenica 22, domenica 29 e lunedì 30 novembre.
La trama
La storia comincia negli anni Trenta, quando Antonio e Olga Panini lasciano la campagna e si trasferiscono a Modena con i loro otto figli, quattro maschi e quattro femmine, e pochissimi soldi. I primi tentativi di guadagnare qualcosa vanno male, come una piccola produzione di sapone che nessuno compra. Poi Antonio muore presto, e Olga resta sola a mandare avanti la famiglia. Su consiglio della figlia maggiore, Veronica, decide di indebitarsi per comprare un’edicola in centro, convinta che i giornali abbiano un futuro. Da quel chiosco nascerà, anni dopo, l’idea delle figurine. Il racconto attraversa l’Italia del dopoguerra e del boom economico, e arriva fino ai Mondiali del 1970 in Messico, quando le figurine Panini diventano famose in tutto il mondo. Il motto di Olga, ripetuto nella serie, è “Andiamo a vedere!”.
Il cast: Serena Rossi è Olga Cuoghi Panini
La protagonista è Serena Rossi, che interpreta Olga Cuoghi Panini. Per il ruolo ha passato 96 ore a studiare l’accento modenese, descrivendo il suo personaggio come “una roccia” e “il porto sicuro” della famiglia. Edoardo Pesce interpreta il marito Antonio. Simone Liberati è Giuseppe, detto “il Vecio”, il figlio più intraprendente, quello che si lancia nelle imprese impossibili. Federico Cesari, il Martino di Skam Italia, è Umberto, che ha ereditato dal padre il talento per la meccanica. Luca Di Sessa interpreta Benito, il fratello più fragile e riservato, che però tiene tutti con i piedi per terra, mentre Samuele Teneggi è Franco Cosimo, il più piccolo, appassionato di libri. Benedetta Cimatti è Veronica, la sorella maggiore e la mediatrice della famiglia. Nel cast ci sono anche Irene Girotti, Beatrice Lotti e Cosima Centurioni, con la partecipazione di Barbora Bobulova. La sceneggiatura è di Monica Zapelli, insieme a Sofia Assirelli, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni.
La storia vera della famiglia Panini
La serie è liberamente tratta da L’album dei sogni, il romanzo di Luigi Garlando pubblicato da Mondadori, ma racconta fatti realmente accaduti. L’edicola di piazza Duomo, a Modena, ha aperto il giorno dell’Epifania del 1945, con la città ancora sotto la neve. Negli anni Cinquanta i fratelli hanno trasformato il chiosco in un’agenzia di distribuzione di giornali, e nel 1961 è uscita la prima raccolta Calciatori, che ha permesso ai bambini di conoscere i loro campioni in un’epoca in cui la tv era ancora in bianco e nero. Durante le riprese, in piazza Grande è stata ricostruita l’edicola originale. La regista ha raccontato che sul set il cast è diventato “una famiglia per davvero”.