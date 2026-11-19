Introduzione
Per le strade di Milano, dal 30 novembre al 5 dicembre, camminano soprattutto le donne. Il Noir in Festival, prima edizione nel ricordo del fondatore Giorgio Gosetti, celebra Isabelle Huppert con il Sigillo Iulm, la Pergamena della Città e il vampiresco The Blood Countess, e consegna a Dominique Manotti il Raymond Chandler Award. In concorso Josephine, trionfatore al Sundance, Found Alive con Chloë Grace Moretz e Mi amor di Guillaume Nicloux, chiusura con Helen Mirren nei panni di Patricia Highsmith. E poi McBain, Agatha Christie, Giusy Ferreri giallista e il pilota della docuserie Sky Crime su Crans-Montana.
Quello che devi sapere
Dal 30 novembre al 5 dicembre la 36ª edizione del Noir in Festival
Raymond Chandler, nel saggio La semplice arte del delitto (correva il 1944, e il mondo aveva altri cadaveri a cui pensare), stabiliva che lungo le strade meschine della città dovesse camminare un uomo che meschino non è. Un uomo, appunto. Con il cappello calato sugli occhi, l'impermeabile che ha visto troppa pioggia e una bottiglia di rye nel secondo cassetto della scrivania, quello che non si apre davanti ai clienti. Ottantadue anni dopo, il festival che al genere deve il nome e a Chandler intitola il suo premio più prestigioso ha deciso di correggere la grammatica del maestro, con garbo, s'intende, e con qualche goccia di sangue. Sicché, dal 30 novembre al 5 dicembre, per le strade di Milano a camminare saranno soprattutto loro: attrici, scrittrici, registe e personaggi femminili che indagano, rapinano banche, si vendicano e, quando capita, affondano i canini nel collo del prossimo.
È la 36ª edizione del Noir in Festival e la prima senza Giorgio Gosetti, che la manifestazione l'aveva fondata e guidata insieme a Marina Fabbri fino all'anno scorso. Un'assenza che si avverte come si avverte, nei film di Melville, il vuoto lasciato da chi non tornerà al tavolo da gioco. Lorenzo Ceccotti, in arte LRNZ, l'ha messa perfino nel manifesto: tra la pioggia, le insegne da diner alla Hopper e le auto americane dalle pinne cromate, si nasconde una dedica al «detective onorario» del festival e alla sua eterna sigaretta. Chi conosceva Gosetti sa che non serviva altro.
Isabelle Huppert, la sfinge che ha insegnato al noir a sorridere
Che la regina di questa edizione fosse lei, del resto, era scritto nelle stelle o, meglio, nei fotogrammi. Lunedì 30 novembre alle 15.30, all'Auditorium Iulm 6, la Rettrice Valentina Garavaglia consegnerà a Isabelle Huppert il Sigillo dell'Università Iulm, prima di un incontro in cui l'attrice dialogherà con Gianni Canova; in serata, all'Anteo, l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi le conferirà la Pergamena della Città di Milano. In sala anche Dario Argento, amico di vecchia data del festival e quest'anno suo Presidente Onorario, il che rende la serata una sorta di vertice internazionale del perturbante.
Nessuna attrice, forse, ha frequentato le zone d'ombra con la sua compostezza glaciale. Con Claude Chabrol è stata parricida (Violette Nozière), postina dell'apocalisse borghese (Il buio nella mente) e cuoca dalle intenzioni discutibili (Grazie per la cioccolata); con Paul Verhoeven ha trasformato la vittima di Elle in qualcosa di molto più inquietante di una vittima; con Neil Jordan, in Greta, ha reso minaccioso perfino un pianoforte. All'Anteo sarà proiettato The Blood Countess di Ulrike Ottinger, horror ironico e visionario che rispolvera il mito della Contessa Sanguinaria (quella che, secondo la leggenda nera, si bagnava nel sangue delle fanciulle per restare giovane) e lo trapianta nella Vienna di oggi. Huppert, avvolta in sontuosi costumi ottocenteschi, insegue con la devota servitrice Hermine un libro capace di annientare tutti i vampiri. Al seguito, un nipote malinconico, vampiro vegetariano di nome Rudi Bubi, e il suo psicoterapeuta: perché anche i non morti, a quanto pare, hanno diritto a un lettino.
Il concorso: bambine ferite, sorelle rapinatrici e vedove vendicative
Ad aprire la competizione sarà Josephine di Beth de Araújo, che al Sundance 2026 ha fatto l'accoppiata più ambita, Gran Premio della Giuria e Premio del Pubblico, e che arriverà nelle sale italiane con Plaion. È un noir rovesciato, visto ad altezza di bambina: Josephine ha otto anni e una mattina, al parco dove il padre l'ha portata a giocare a calcio, assiste a una violenza. Da quel momento cerca nel vocabolario le parole che gli adulti non le dicono, divide i compagni di classe tra amici da proteggere e nemici da cui difendersi, e nemmeno il corso di kung fu riesce a restituirle la fiducia nel mondo. Nel cast Channing Tatum e Gemma Chan.
Dalla Spagna arriva Found Alive di Carlota Pereda, già regista di Piggy, che ha aperto il Festival di Sitges 2026: Chloë Grace Moretz è una sopravvissuta che, dieci anni dopo essere sfuggita al suo carceriere, accetta di aiutare un'altra ragazza appena scampata allo stesso inferno, scoprendo che le scomparse sono molte di più. Dal Libano strangolato dalla crisi finanziaria arriva Furies di Rami Kodeih, heist movie in cui due sorelle, con le banche che hanno congelato i risparmi di un'intera nazione, decidono che l'unico modo per prelevare è rapinare. E Guillaume Nicloux, il regista di Valley of Love, firma Mi amor, con Pom Klementieff nei panni di una dj che si sveglia in albergo alle Canarie e scopre che la sua migliore amica si è dissolta nel nulla, come la Anna dell'Avventura di Antonioni; nel cast anche Benoît Magimel.
Il Mediterraneo più livido è quello di Sea of Glass di Alexis Alexiou, «country noir» passato a Edimburgo in cui una vedova sessantacinquenne e una giovane donna, entrambe sopravvissute alla violenza domestica, si scoprono complici di una vendetta sanguinosissima sulla costa greca fuori stagione. Completano la selezione due titoli che meritano più di una riga: lo spagnolo Buffet libre di Zoe Berriatúa, commedia nerissima in cui due ristoratori sull'orlo della bancarotta, dopo un cliente morto avvelenato, cominciano a trasformare i nemici in prodotti surgelati (Sweeney Todd sarebbe fiero di loro), e il brasiliano Five Kinds of Fear di Bruno Bini, premiato a Gramado e ispirato a fatti accaduti nel 2007 alla periferia di Cuiabá. A giudicare il tutto una giuria di palato fino: Lamberto Bava, David Gregory di Severin Films, la produttrice Marina Marzotto e Olivier Père.
Highsmith, Tarantino e Blow-Up: i grandi fantasmi fuori concorso
Il sipario calerà con Un talento per il crimine di Anton Corbijn, in sala con Lucky Red dal 17 dicembre, e il titolo è già un piccolo gioco di specchi. Helen Mirren è Patricia Highsmith, la madre di Tom Ripley, l'autrice che Hitchcock portò sullo schermo con L'altro uomo, ritirata sulle Alpi svizzere con le sue lumache e i suoi rancori; quando un giovane emissario editoriale arriva a chiederle un ultimo Ripley, lei accetta a una condizione, che sia lui ad aiutarla a immaginare l'omicidio perfetto. Facile intuire chi, dei due, rischia di diventarne la materia prima. Alla scrittrice il festival dedica anche una masterclass di Adrian Wootton.
Ma il festival comincia prima di cominciare. Domenica 29 novembre alle 20.30, al Cinema Godard di Fondazione Prada, Blow-Up di Michelangelo Antonioni compie sessant'anni: nato da un racconto di Julio Cortázar, Le bave del diavolo, è il noir più metafisico mai girato, un delitto che esiste solo finché qualcuno lo ingrandisce (il 30 novembre, in Iulm, il documentario Blow up di Blow Up di Valentina Agostinis ne ripercorre la lavorazione nella Swinging London). Sempre domenica, alle 21.30, all'Anteo, arriva in anteprima al Noir Buddy di Casper Kelly, l'autore del culto virale Too Many Cooks: un unicorno televisivo che vuole soltanto che tutti i bambini siano felici, che lo vogliano oppure no. Esce il 2 dicembre con Be Water, ed è il regalo ideale per chi ha sempre sospettato qualcosa dei pupazzi della tv dei ragazzi.
Fuori concorso anche l'anteprima mondiale di Dark Vertigo di Giancarlo Soldi (il regista di Nero, quello di Sclavi), dove tre alpinisti salgono una parete delle Dolomiti legata a misteriose scomparse, e la nebbia fa il resto. E poi C'era una volta a Viareggio di Davide Rapp, che rievoca il giugno 1992 in cui un ventinovenne sconosciuto di nome Quentin Tarantino portò al Noir Le iene, passò le giornate in sala a commentare i film ad alta voce e si inginocchiò davanti ai suoi registi preferiti, guadagnandosi sul campo il soprannome di «Il Matto». Nel segno dei grandi fantasmi, Hitchcock Island di Paolo Lipari indaga l'amore lungo mezzo secolo tra Sir Alfred e l'isola Comacina, mentre Il seme della violenza di Richard Brooks rende omaggio al centenario di Ed McBain. Il cinema italiano, infine, si contende in Iulm, a ingresso gratuito, il Premio Caligari: in gara Ammazzare stanca di Daniele Vicari, Gli occhi degli altri di Andrea De Sica, Il primo figlio di Mara Fondacaro, La città dei vivi di Edoardo Gabbriellini, Serpenti di Roberto De Paolis Maino e Ultimo schiaffo di Matteo Oleotto, che dichiara di averlo girato pensando a Fargo, con le montagne friulane al posto del Minnesota.
Le serie: L'ombra dei Manetti bros. e Dopo la notte di Sky Crime
Il 1° dicembre, all'Anteo, i Manetti bros. mostreranno alcune immagini inedite de L'ombra, la nuova serie action-comedy e crime girata in parte a Milano e destinata a Rai1, con Luigi Lo Cascio (atteso al festival), Bianca Panconi e Serena Rossi. Lo stesso giorno alle 11, alla Iulm, sarà presentato in anteprima il primo episodio della docuserie Sky Crime Dopo la notte. La tragedia di Crans-Montana, diretta da Simone Manetti e scritta da Matteo Billi che ricostruisce l'incendio della notte di Capodanno e ciò che è venuto dopo, dalle cure dei feriti alla ricerca di verità e responsabilità. Seguirà un incontro con alcuni sopravvissuti, gli autori e Niccolò Agliardi, conduttore del vodcast Sky Original Dopo la notte. Voci da Crans-Montana. Docuserie e vodcast arriveranno su Sky e in streaming su NOW.
Dominique Manotti, la storica che indaga il capitale con la pistola
Si attribuisce a Balzac l'idea che dietro ogni grande fortuna si nasconda un delitto. Dominique Manotti, che di Storia economica contemporanea è stata docente prima di diventare romanziera, ha passato trent'anni a cercare quel delitto, e spesso lo ha trovato nei consigli d'amministrazione. Ex sindacalista, ha cominciato a scrivere noir, come ama ripetere, «non per vocazione ma per disperazione». Il Raymond Chandler Award le sarà consegnato martedì 1° dicembre alle 15.30 in Iulm, alla presenza di Luciana Castellina; alle 18 presenterà alla Rizzoli il suo Racket (SEM), storia di un colosso americano che si mangia un gioiello dell'industria francese, in dialogo con Carlo Lucarelli. Il 2 dicembre, poi, l'Institut français le renderà omaggio con Une affaire d'État di Éric Valette, tratto da Le mani su Parigi.
Giovedì 3 dicembre, a Casa Manzoni (dove peraltro di delitti, tra un bravo e una monaca, se ne intendono da due secoli), sarà proclamato il vincitore del Premio Scerbanenco tra i cinque finalisti: Alice Bassoli (Il bosco obliquo), Giuseppe Genna (L'uomo che non doveva tornare), François Morlupi (Il cielo degli invisibili), Giuliano Pasini (Il silenzio che resta) e Paolo Roversi (Il mestiere del buio).
Da Giusy Ferreri ad Agatha Christie: gli incontri alla Rizzoli
La Rizzoli Milano resta il salotto, o meglio la sala degli interrogatori, del festival. Si comincia il 29 novembre con Barbara Baraldi e La stanza dei tarocchi (in collaborazione con BookCity), si prosegue il 30 con gli svizzeri Marcel Huwyler e Andrea Fazioli, a ricordarci che nella patria degli orologi e del segreto bancario, da Dürrenmatt in poi, il crimine è una faccenda di precisione, e con Alan Friedman. Il 2 dicembre è la giornata delle rockstar prestate al giallo: Giusy Ferreri debutta con Le voci interrotte (Solferino), dove una giovane cantante si improvvisa investigatrice, e Mauro Repetto, cofondatore degli 883, la cui avventura con Max Pezzali rivive nella serie Sky La leggendaria storia degli 883, immagina una distopia elettorale in Election day 2067.
Il 4 dicembre, a un secolo dagli undici giorni in cui Agatha Christie sparì senza lasciare traccia, la libreria si trasforma in una camera del giallo per un Agatha Christie Mystery Party in cui ciascuno potrà sentirsi un po' Poirot e un po' Miss Marple; a seguire, Piergiorgio Pulixi con Il fattore gatto, omaggio dichiarato a Dieci piccoli indiani.
Tant'è che quest'anno gli anniversari sembrano congegnati da un giallista. Il 2 dicembre la Fondazione Mondadori celebra con una mostra e un convegno i cento anni di Ed McBain, al secolo Salvatore Lombino, il padre dell'87° Distretto, che il cinema ha saccheggiato a piene mani: basti pensare ad Akira Kurosawa, che da King's Ransom ricavò Anatomia di un rapimento, trasferendo a Yokohama l'angoscia di un riscatto pagato per il bambino sbagliato. Il 4 dicembre, al CASVA, John Vignola racconta le metamorfosi di Miles Davis, centenario anche lui, prima della proiezione di Ascensore per il patibolo di Louis Malle, la cui colonna sonora Davis improvvisò guardando le immagini scorrere sullo schermo, con Jeanne Moreau che vaga per Parigi di notte. E in Iulm il fumetto si prende la scena con Mauro Boselli, i quarant'anni del Ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller e lo stesso LRNZ.
Se fosse un cocktail
Se il Noir in Festival 2026 fosse un cocktail, si chiamerebbe Per strade meschine. In un mixing glass colmo di ghiaccio si versano 4 cl di bourbon (perché il noir, come il ponte che lo regge tra Parigi e Hollywood, ha l'accento americano), 2 cl di Fernet-Branca, amaro milanese come i romanzi di Scerbanenco, 1 cl di sciroppo di melagrana per la sete della contessa vampira e due gocce di bitter al cioccolato, in memoria della cioccolata corretta al sonnifero di Grazie per la cioccolata. Si mescola a lungo, con la pazienza di un appostamento, si filtra in una coppetta ghiacciata e si profuma con una scorza d'arancia passata sulla fiamma, il cui fumo sale piano come quello di una certa sigaretta. Va bevuto al bancone, possibilmente con la pioggia che batte sui vetri. E da soli, come i detective di Chandler. O meglio, come le detective di adesso, che per quelle strade camminano benissimo anche senza di loro.