Raymond Chandler, nel saggio La semplice arte del delitto (correva il 1944, e il mondo aveva altri cadaveri a cui pensare), stabiliva che lungo le strade meschine della città dovesse camminare un uomo che meschino non è. Un uomo, appunto. Con il cappello calato sugli occhi, l'impermeabile che ha visto troppa pioggia e una bottiglia di rye nel secondo cassetto della scrivania, quello che non si apre davanti ai clienti. Ottantadue anni dopo, il festival che al genere deve il nome e a Chandler intitola il suo premio più prestigioso ha deciso di correggere la grammatica del maestro, con garbo, s'intende, e con qualche goccia di sangue. Sicché, dal 30 novembre al 5 dicembre, per le strade di Milano a camminare saranno soprattutto loro: attrici, scrittrici, registe e personaggi femminili che indagano, rapinano banche, si vendicano e, quando capita, affondano i canini nel collo del prossimo.

È la 36ª edizione del Noir in Festival e la prima senza Giorgio Gosetti, che la manifestazione l'aveva fondata e guidata insieme a Marina Fabbri fino all'anno scorso. Un'assenza che si avverte come si avverte, nei film di Melville, il vuoto lasciato da chi non tornerà al tavolo da gioco. Lorenzo Ceccotti, in arte LRNZ, l'ha messa perfino nel manifesto: tra la pioggia, le insegne da diner alla Hopper e le auto americane dalle pinne cromate, si nasconde una dedica al «detective onorario» del festival e alla sua eterna sigaretta. Chi conosceva Gosetti sa che non serviva altro.