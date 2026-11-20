Introduzione
Mauro Repetto, la metà degli 883 insieme a Max Pezzali, è sposato con Josephine e ha due figli, Carla e Dean.
Quello che devi sapere
LA STORIA D'AMORE
La designer parigina Josephine e Mauro Repetto si sarebbero conosciuti in Francia dopo il periodo trascorso dall’artista negli Stati Uniti, dove si era trasferito in seguito all’addio agli 883 nel 1994. La coppia ha avuto due figli, Carla e Dean. La famiglia vive in Francia, lontano dai riflettori.
LEGGI ANCHE: MAURO REPETTO, COSA HA FATTO DOPO GLI 883. FOTO
I PROGETTI COMUNI
Nel 2004 Josephine e Mauro Repetto hanno fondato l’azienda di design Manjaca, Josephine cura anche Plolée by Josephine, il profilo Instagram dove presenta creazioni artigianali in edizione limitata.
LEGGI ANCHE: CHI È FRANCESCO BERTOLOTTI DETTO CISCO, L'AMICO STORICO DI MAX PEZZALI. FOTO
I FIGLI
Come ha raccontato Mauro Repetto in un'intervista al quotidiano Il Messaggero, lui e Josephine hanno due figli: Dean, 20 anni, che "studia Business nella regione dello Champagne", e Carla, 19 anni, che "sogna di lavorare nel Marketing per Chanel, Versace o Gucci".
LEGGI ANCHE: CHI È BRANDI QUINONES, COM'È ANDATA NELLA REALTÀ LA STORIA CON MAURO REPETTO