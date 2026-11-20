La designer parigina Josephine e Mauro Repetto si sarebbero conosciuti in Francia dopo il periodo trascorso dall’artista negli Stati Uniti, dove si era trasferito in seguito all’addio agli 883 nel 1994. La coppia ha avuto due figli, Carla e Dean. La famiglia vive in Francia, lontano dai riflettori.

LEGGI ANCHE: MAURO REPETTO, COSA HA FATTO DOPO GLI 883. FOTO

©Getty