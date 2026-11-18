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A Los Angeles ha invece tentato di produrre un film, ma è stato raggirato da un presunto avvocato. Grazie a Beverly Peele e a suo marito Jeffrey Alexander ha poi incontrato a New York il discografico Russell Simmons di Def Jam Recordings, con il quale ha iniziato un album rap solista mentre frequentava la New York Film Academy. In quel periodo, però, Alexander si è reso autore di violenze sulla moglie, e Simmons ha interrotto subito il progetto. Repetto ha quindi dovuto concludere l'avventura oltreoceano.

Mauro Repetto, la carriera. VIDEO