Gli Stati Uniti, il cinema, il teatro, la carriera solista e la scrittura: dopo l'abbandono del duo, l'artista che nei primi anni Novanta ha condiviso il palco con Max Pezzali ha spaziato nella ricerca creativa
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