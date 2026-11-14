Introduzione

Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, la serie ideata da Sydney Sibilia, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, si avvia verso la conclusione: manca ormai un solo episodio al gran finale, che chiuderà il racconto dell'amicizia e del successo di Max Pezzali e Mauro Repetto.

Il penultimo e settimo episodio è il momento in cui la storia degli 883 cambia direzione. Dopo il viaggio americano, il sogno di Max e Mauro sembra aver raggiunto il suo apice: i dischi vendono, le radio trasmettono le loro canzoni e il Festivalbar li consacra tra i protagonisti della musica italiana. Ma dietro i riconoscimenti e le celebrazioni si fa strada una distanza sempre più difficile da ignorare. Il ritorno di Silvia riapre una storia sentimentale rimasta in sospeso, mentre Mauro comincia a interrogarsi sul proprio posto nel duo e su ciò che desidera davvero.

La regia di Alice Filippi accompagna questo passaggio con un equilibrio tra ironia, nostalgia e malinconia, restituendo tutta la complessità di un successo che, mentre raggiunge il suo apice, comincia a dividere i due amici. E proprio una delle canzoni più amate degli 883, Gli Anni, segna un passaggio decisivo: è un brano firmato da Max Pezzali, ma legato ancora una volta alla storia musicale condivisa con Mauro. E diventa il simbolo di una distanza ormai difficile da colmare.