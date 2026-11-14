Nord Sud Ovest Est, il trionfo degli 883 e l’inizio dell’addio: recensione episodio 7Serie TV Ph. Paolo Ciriello
Introduzione
Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, la serie ideata da Sydney Sibilia, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, si avvia verso la conclusione: manca ormai un solo episodio al gran finale, che chiuderà il racconto dell'amicizia e del successo di Max Pezzali e Mauro Repetto.
Il penultimo e settimo episodio è il momento in cui la storia degli 883 cambia direzione. Dopo il viaggio americano, il sogno di Max e Mauro sembra aver raggiunto il suo apice: i dischi vendono, le radio trasmettono le loro canzoni e il Festivalbar li consacra tra i protagonisti della musica italiana. Ma dietro i riconoscimenti e le celebrazioni si fa strada una distanza sempre più difficile da ignorare. Il ritorno di Silvia riapre una storia sentimentale rimasta in sospeso, mentre Mauro comincia a interrogarsi sul proprio posto nel duo e su ciò che desidera davvero.
La regia di Alice Filippi accompagna questo passaggio con un equilibrio tra ironia, nostalgia e malinconia, restituendo tutta la complessità di un successo che, mentre raggiunge il suo apice, comincia a dividere i due amici. E proprio una delle canzoni più amate degli 883, Gli Anni, segna un passaggio decisivo: è un brano firmato da Max Pezzali, ma legato ancora una volta alla storia musicale condivisa con Mauro. E diventa il simbolo di una distanza ormai difficile da colmare.
Quello che devi sapere
Una storia rimasta in sospeso
L’estate del 1993 porta di nuovo Silvia nella vita di Max. Dopo un anno trascorso in Irlanda, torna a Pavia sulle note di All That She Wants degli Ace of Base, una canzone che sembra accompagnare il suo desiderio di capire cosa vuole davvero, anche sul piano sentimentale. Ma il ragazzo che ha lasciato non è più lo stesso: Max è diventato una popstar, le sue canzoni passano in continuazione alla radio e il suo nome è ormai conosciuto in tutta Italia.
A raccontarle quanto sia cambiata la sua vita è un’amica, che le parla anche della relazione con Michela Rossini. Silvia ascolta Come mai in macchina, ma fatica a riconoscere in quella ballata romantica lo stile di Max. Poi decide di non fermarsi ai racconti e va direttamente nella tavernetta-studio per fargli una sorpresa. Il suo ritorno non è un ricordo delle prime puntate, ma una presenza concreta che rimette in movimento qualcosa.
I due trascorrono la notte a parlare, con la confidenza di chi non ha mai davvero chiuso i conti con il passato. Silvia lo stuzzica, raccontandogli altre esperienze, e cerca di capire se la notizia di Michela lo abbia fatto ingelosire.
All’alba, però, la realtà torna a imporsi: Max è appena rientrato dall’America, lei dall’Irlanda, e le loro vite hanno preso direzioni diverse. Silvia vorrebbe rivederlo la sera stessa, ma lui ha già un impegno con Mauro per un progetto commerciale legato agli 883: una linea di prodotti per il ritorno a scuola, con astucci, diari e quadernoni.
Anche una semplice pizza diventa un’impresa: fuori casa di Max i fan hanno allestito una sorta di santuario, tra peluche, fiori e striscioni. I due scelgono allora un appuntamento più riservato. L’abbraccio è un po’ impacciato, come capita a chi si ritrova dopo tanto tempo senza sapere bene da dove ricominciare. Non c’è stata una rottura vera e propria tra loro, soltanto una storia lasciata sfumare con la distanza. E adesso, forse, c’è ancora qualcosa da recuperare.
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Il Festivalbar e la notizia che cambia tutto
A casa, Max ritrova una madre che sembra non essersi ancora abituata alla sua nuova vita: per lei resta il ragazzo di sempre, tanto che la sua stanza continua a chiamarsi "la cameretta". Lui prova a rivendicare il cambiamento, ricordandole che ormai è una popstar e che gli orari sregolati fanno parte del mestiere. Ma la vera sorpresa lo aspetta poco dopo: Claudio Cecchetto è arrivato apposta per dargli una notizia. Dopo averlo tenuto sulle spine con qualche frase sibillina, il produttore gli rivela che gli 883 hanno vinto il Festivalbar 1993 con Come mai.
Il pubblico ha scelto proprio la ballata romantica di Pezzali, non Sei un mito né la title track Nord Sud Ovest Est.
Il Festivalbar, in quegli anni, è uno degli appuntamenti musicali più seguiti dell'estate: una grande manifestazione itinerante che porta le canzoni nelle piazze e nelle località di vacanza, prima della finale televisiva. L'edizione del 1993, la trentesima, vede alla conduzione Amadeus e Federica Panicucci, con Fiorello ospite fisso e la collaborazione di Cecchetto; tra le tappe ci sono Lignano Sabbiadoro, Ascoli Piceno, Pallanza e Codroipo.
La notizia, però, apre un problema che Cecchetto non sembra considerare: Come mai è una canzone di Max. Mauro non ha un ruolo musicale al suo interno. Il produttore chiede a Max se saliranno insieme sul palco, ma la domanda pesa più di quanto sembri. Quando Max racconta a Mauro della vittoria, il sorriso dell’amico si spegne. I due entrano in auto separate e la distanza, fino a quel momento appena percettibile, diventa improvvisamente concreta.
Max cerca una soluzione: non vuole rinunciare all’amicizia e propone di eseguire prima Nord Sud Ovest Est e poi, abbracciati, Come mai.
"Noi non abbiamo mai smesso di essere quei compagni di banco dei primi tempi" gli dice, ricordandogli che non erano partiti per diventare divi, ma per essere se stessi. È il tentativo di proteggere un legame che il successo sta mettendo alla prova.
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Il passato torna a bussare alla porta di Max
L’incontro con Silvia riporta Max, almeno per qualche momento, a una dimensione lontana dalla popolarità e dagli impegni degli 883. Tra loro c’è ancora qualcosa di irrisolto, ma anche il peso del tempo trascorso separati e delle esperienze che li hanno cambiati. Silvia è convinta che Come mai sia dedicata a Michela Rossini, mentre Max le rivela che il brano nasce proprio dalla loro storia: da quella musicassetta che lei aveva rifiutato davanti a scuola e che Mauro, invece, aveva subito riconosciuto come speciale.
Il chiarimento tra i due scioglie la tensione e si conclude con un bacio, ma Max sceglie di non raccontarle ciò che sta accadendo con Mauro. La ritrovata intesa sentimentale convive così con una frattura che lui non riesce ancora ad affrontare.
Sul palco del Festivalbar, intanto, gli 883 sono chiamati a esibirsi con due brani, un risultato che nella serie viene presentato come un traguardo eccezionale, persino superiore a quello raggiunto in passato dai Duran Duran. Tra gli ospiti della kermesse c’è anche Haddaway, con What Is Love, una delle hit dance internazionali del 1993 con il suo inconfondibile ritornello "Baby, don't hurt me, no more".
L’atmosfera è quella di una consacrazione, ma per Mauro la festa ha un retrogusto diverso: il successo è sempre più associato a Max, mentre lui fatica a trovare il proprio spazio. Poco prima di salire sul palco, Max gli chiede se gli abbia mai detto di considerarlo il suo migliore amico. Mauro sorride e annuisce, ma qualcosa sembra essersi già spento.
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Il trionfo e la malinconia dietro gli applausi
Partono le trombe di Nord Sud Ovest Est e Max e Mauro salgono sul palco insieme, abbracciati, come se volessero dimostrare a tutti che nulla è cambiato. Poi arriva Come mai, con il pubblico che canta e una platea televisiva di milioni di spettatori.
Il Festivalbar del 1993 è uno degli eventi centrali della stagione musicale e supera i quattro milioni di telespettatori, mentre le sue tappe estive raccolgono migliaia di ragazzi.
La serie rilegge il Festivalbar con una libertà narrativa che privilegia il percorso dei protagonisti e il valore simbolico di quel momento. Nella realtà, gli 883 conquistarono il riconoscimento per il miglior CD, mentre la vittoria della manifestazione andò a Raf con Il battito animale.
Gli 883 possono godersi il momento, ma la felicità non cancella la malinconia. Mauro balla come sempre un po' nel suo mondo, mentre Max è il vero protagonista della ballata.
Gli amici di Pavia, quelli che li conoscevano prima delle copertine e delle folle, sono idealmente lì con loro. Eppure, dietro il trionfo, si avverte il presagio di qualcosa che sta per finire.
Negli ultimi mesi del 1993 e nei primi del 1994 tutto corre velocissimo: Come mai diventa un inno generazionale e il successo del disco Nord Sud Ovest Est raggiunge dimensioni enormi.
L'album arriva a circa un milione e 400 mila copie vendute, resta in vetta alla classifica per 14 settimane consecutive e conquista sei dischi di platino. Ma mentre il pubblico li vuole sempre più vicini, Max e Mauro fanno sempre più fatica a ritagliarsi anche solo un momento insieme: non riescono più a prendere un caffè al bar senza essere assediati dai fan. La popolarità che li ha portati fin lì rischia di sottrarre loro proprio lo spazio necessario per parlarsi.
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Una nuova canzone, una distanza sempre più grande
Fiorello affianca spesso Max in Come mai, trasformando l’esibizione in un momento di spettacolo che alterna musica e imitazioni di alcune celebri voci italiane, da Vasco Rossi a Enrico Ruggeri, Claudio Baglioni e Franco Battiato. La sua presenza aggiunge una nota di leggerezza alla serata e restituisce anche il lato più giocoso della televisione musicale di quegli anni.
Ma mentre sul palco tutto sembra funzionare alla perfezione, dietro le quinte il rapporto tra Max e Mauro continua a incrinarsi. Repetto arriva persino a pensare di non presentarsi alla successiva esibizione: se c’è Fiorello, ragiona, lo spettacolo è comunque assicurato. È una battuta che lascia affiorare un disagio ormai difficile da nascondere, la sensazione di non essere più indispensabile.
Quella sensazione trova conferma quando Mike Bongiorno annuncia gli 883 e sul palco compare soltanto Max. Anche il lavoro sul nuovo disco contribuisce ad accentuare la distanza. Cecchetto guarda già al terzo album e spinge il duo a rimettersi al lavoro, ma Mauro comincia a sottrarsi alle sessioni in tavernetta, inventando impegni a Milano e lasciando intuire di avere la testa altrove. Un servizio televisivo dedicato alla moda riaccende in lui il ricordo di Brandi e il desiderio di ritrovarla. Max, al contrario, cerca di recuperare con Silvia uno spazio di normalità, anche se la vita sentimentale resta complicata dalla convivenza con i genitori e da una quotidianità che non sembra ancora appartenergli davvero.
Nella tavernetta-studio, intanto, prende forma una canzone che guarda al tempo trascorso senza idealizzarlo: ci sono i luoghi familiari, le amicizie, i rituali di sempre e quella sensazione che certe stagioni della vita restino dentro di noi anche quando tutto intorno cambia. La nostalgia di Gli anni nasce proprio da qui, dal riconoscimento di un passato comune che non si può recuperare, ma nemmeno dimenticare.
Mauro ascolta dall'esterno e sorride. Capisce subito che Max ha trovato qualcosa di speciale, forse una delle sue canzoni più belle. Ma quella stessa intuizione gli fa male: il brano è nato senza il suo contributo.
Per la prima volta, Repetto sembra misurare fino in fondo la possibilità di non avere più un posto accanto all'amico. La serie ha raccontato spesso Mauro come colui che ha saputo riconoscere e incoraggiare il talento di Max, spingendolo a credere nelle proprie canzoni. Ora assiste a un passaggio diverso: Pezzali non ha più bisogno di essere spronato, perché ha imparato a trovare da solo la propria voce. E per Mauro, che aveva fatto di quel sodalizio anche una parte della propria identità, è forse il segnale più doloroso.
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Ogni sogno ha il suo prezzo
Sulle note di Every Rose Has Its Thorn dei Poison, ballata rock del 1988 che racconta il dolore e le contraddizioni di un amore finito, la serie accompagna Mauro verso una decisione che sembra ormai maturata dentro di lui.
La rosa del titolo ha sempre una spina: anche ciò che appare più bello può nascondere una ferita. È una scelta musicale che riflette il rapporto tra Max e Mauro, un'amicizia nata da un sogno comune e diventata, con il successo, sempre più difficile da sostenere. Repetto, nella tavernetta, immagina che quella possa essere l'ultima volta in cui assisterà alla nascita di una canzone di Max e si domanda quale sia la prossima montagna da scalare.
La risposta arriva in aereo: con il computer aperto, comincia a scrivere la propria storia con Brandi. È pronto a partire per una nuova avventura, proprio come aveva fatto tante volte nei suoi sogni.
Le immagini originali del videoclip di Come mai e del Festivalbar '93 riportano lo spettatore all’estate in cui gli 883 sembravano aver conquistato tutto. Un ritorno al momento più luminoso della loro storia, che proprio per questo acquista una sfumatura malinconica: ciò che allora appariva indissolubile oggi mostra le prime crepe.
Mentre Max continua a trovare nella musica nuove possibilità espressive, Mauro sente che la prossima sfida dovrà affrontarla altrove, lontano da Pavia e dal sodalizio che ha segnato la sua vita. Alice Filippi accompagna questo passaggio senza forzare il dramma: la separazione non arriva all’improvviso, ma prende forma attraverso esitazioni, silenzi e occasioni mancate.
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