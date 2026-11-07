Nord Sud Ovest Est, America e un amore cambia tutto. Recensione ep. 6

Mentre Max si addormenta durante il viaggio, Mauro resta sveglio e comincia a parlare con Brandi (interpretata da Marianne Painelli). Lei è una modella, lui si presenta con una certa disinvoltura come una popstar ormai abbastanza famosa da dover ritagliare gli articoli che parlano di lui: un’impresa perché ora sono diventati davvero tanti. Tra un gin tonic per lei e una birra per lui, la conversazione prende forma.

Mauro le racconta la propria storia e Brandi lo ascolta con attenzione, senza interromperlo. Prima di lasciarlo, gli propone di incontrarsi a un evento a Los Angeles e gli lascia il suo numero. Per Mauro, quel volo diventa molto più di una traversata oceanica: mentre Max recupera le energie dormendo, lui si è già innamorato.

L'infatuazione ha un fondo di verità autobiografica. Nella realtà, Repetto si era innamorato di Brandi Quinones dopo averla vista sfilare durante la settimana della moda e aveva deciso di partire per l'America per cercarla. Una vicenda che racconta anche nel libro Non ho ucciso l'Uomo Ragno – Gli 883 e la ricerca della felicità, scritto con Massimo Cotto e pubblicato nel 2023. La serie rielabora quell'esperienza, trasformando l'incontro in aereo nell'inizio di una storia romantica.

Per approfondire: Perché gli 883 si sono divisi, la vera storia di Max Pezzali e Mauro Repetto

Ph. Javier Perez