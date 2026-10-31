Il 21 maggio 1993 esce Nord Sud Ovest Est. Il precedente Hanno ucciso l’Uomo Ragno ha già superato le 700 mila copie vendute e il nuovo disco punta a oltrepassare il milione. Sei un mito è in cima alle classifiche da settimane e il suo videoclip, con i primi piani di Max e Mauro, dimostra che forse i due non sono poi così impresentabili come pensava Claudio Cecchetto.

La notorietà, però, non riguarda più soltanto la musica: sono diventati famosi anche i loro volti, le loro abitudini. Le proposte di collaborazione si moltiplicano e i fan si appostano fuori casa. La segreteria telefonica si riempie di proposte e messaggi, alcuni decisamente audaci, che mettono Max in imbarazzo al punto da suggerire alla madre di togliere il numero di casa dall’elenco telefonico. Un dettaglio che oggi sembra appartenere a un’altra epoca, proprio come le telefonate fisse e gli indirizzi domestici pubblicati sulle pagine bianche.

Sulle note di Sleeping in My Car dei Roxette, con la sua energia rock e il suo immaginario di evasione, il successo degli 883 sembra trasformarsi in una corsa senza freni. Ma mentre Max e Mauro scoprono i privilegi della celebrità, affiorano anche le prime contraddizioni: i fan diventano invadenti e persino il numero di casa rischia di compromettere la loro privacy.

La libertà che accompagna questa nuova vita ha così un rovescio della medaglia: essere famosi significa anche rinunciare a una parte della propria intimità.

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Ph. Paolo Ciriello