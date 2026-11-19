La ballata del re delle api, trama e cast del thriller al cinema con Matthew McConaugheyCinema
Introduzione
La ballata del re delle api è un film di Andrew Patterson di genere misto, tra thriller, noir e black comedy, al cinema in Italia dal 19 novembre con la distribuzione di I Wonder Pictures. Il film, che in originale si intitola The Rivals of Amziah King, ha come protagonista il premio Oscar Matthew McConaughey.
Quello che devi sapere
La ballata del re delle api, quando esce e dove vederlo
La ballata del re delle api è un film scritto e diretto da Andrew Patterson, sviluppato su una storia orginale a cui l'autore statunitense lavora da anni.
Il film, presentato in anteprima al South By Southwest Festival nel marzo 2025, arriva nelle sale italiane il 19 novembre. Negli Stati Uniti ha fatto debutto lo scorso agosto.
(I FILM AL CINEMA A NOVEMBRE)
La trama del film
Amziah King gestisce la principale azienda produttrice di miele della regione dell'Oklahoma in cui vive. Il suo tempo è occupato anche da un gruppo musicisti bluegrass.
Quando sua figlia affidataria Kateri torna improvvisamente a casa, Amziah intravede la possibilità di ricostruire con lei un rapporto che è sempre stato complicato, magari coinvolgendola nell'azienda di famiglia.
L'uomo, però, non ha fatto i conti con le dinamiche spietate del business del territorio e si ritrova coinvolto in uno scontro coi suoi nemici in grado di cambiare il suo destino. L'uomo è pronto a combattere per difendere ciò che ha costruito e le persone che ama.
Il cast del film
Matthew McConaughey ricopre il ruolo del protagonista nel film che segna il suo ritorno al cinema dopo una pausa interrotta solo col recente The Bus Guy. Con lui c'è Angelina LookingGlass, cantante nativa americana classe 2004, al debutto come attrice con questa pellicola nel ruolo di Kateri.
Il cast conta sulla presenza di Kurt Russell, Jenna Harvey, Owen Teague (visto nella serie Bloodline) e Rory Hoffman.
Musica e atmosfere noir nel cuore dell'America
Il regista e sceneggiatore Andrew Patterson (che ha debuttato nel 2019 con L'immensità della notte), pensava da tempo di scrivere una storia per il grande schermo che fosse una specie di affresco dell'Oklahoma, la sua terra d'origine, dove è cresciuto.
Il film che è venuto fuori dopo una lunga lavorazione, interrotta anche dagli scioperi del settore del 2023, è un racconto profondamente radicato nell'immaginario dell'America centrale, così intriso di cultura popolare da passare per una storia vera (molte delle ispirazioni, dal business del miele del protagonista, alle chiese, alle dinamiche della comunità sono frutto dell'esperienza personale del regista).
La narrazione che attraversa i generi, passando dal thriller al dramma, alla commedia nera, descrive la parabola dei protagonisti, esempio di resistenza in un ambiente crudele. Notevole la componente musicale del film che dà risalto al bluegrass, genere tipicamente statunitense e valore aggiunto di un racconto che è un romanzo di formazione e una vera e propria ballata.