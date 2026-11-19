Il regista e sceneggiatore Andrew Patterson (che ha debuttato nel 2019 con L'immensità della notte), pensava da tempo di scrivere una storia per il grande schermo che fosse una specie di affresco dell'Oklahoma, la sua terra d'origine, dove è cresciuto.

Il film che è venuto fuori dopo una lunga lavorazione, interrotta anche dagli scioperi del settore del 2023, è un racconto profondamente radicato nell'immaginario dell'America centrale, così intriso di cultura popolare da passare per una storia vera (molte delle ispirazioni, dal business del miele del protagonista, alle chiese, alle dinamiche della comunità sono frutto dell'esperienza personale del regista).

La narrazione che attraversa i generi, passando dal thriller al dramma, alla commedia nera, descrive la parabola dei protagonisti, esempio di resistenza in un ambiente crudele. Notevole la componente musicale del film che dà risalto al bluegrass, genere tipicamente statunitense e valore aggiunto di un racconto che è un romanzo di formazione e una vera e propria ballata.

La ballata del re delle api - I Wonder Pictures via Webphoto