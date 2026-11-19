«Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire», sosteneva Italo Calvino in Perché leggere i classici. E chissà se lo scrittore nato a Santiago de las Vegas, scrivendo queste parole, pensava anche a quel fiume in piena di versi che è il Ramayana. Ventiquattromila strofe, sette libri, oltre due millenni di vita: il poema attribuito al saggio Valmiki è un ospite che l’India non ha mai smesso di invitare a cena. Lo hanno danzato, recitato, dipinto, disegnato a fumetti, trasmesso in televisione (alla fine degli anni Ottanta la serie Ramayan di Ramanand Sagar svuotava le strade la domenica mattina, manco fosse la finale dei Mondiali) e persino animato in salsa nipponica, giacché nel 1993 il giapponese Yugo Sako, con Ram Mohan e Koichi Sasaki, ne trasse Ramayana: The Legend of Prince Rama.

Per decenni, a dire il vero, siamo stati noi a partire. Ci andò Roberto Rossellini con India: Matri Bhumi, ci andò Pier Paolo Pasolini con i suoi Appunti per un film sull’India, ci andarono i Beatles a Rishikesh in cerca di un mantra e di un po’ di quiete. E prima di tutti ci era arrivato Emilio Salgari, che senza mai lasciare l’Italia ambientò tra le paludi del Gange I misteri della jungla nera (la fantasia, si sa, non ha bisogno del passaporto). Oggi la rotta si inverte. Da oggi, 19 novembre, è l’India a sbarcare nelle nostre sale con Ramayana: La nascita di una leggenda, distribuito da Eagle Pictures, diretto da Nitesh Tiwari (il regista di Dangal) e prodotto da Namit Malhotra con la Monster Mind Creations di Yash. Secondo il produttore, i due capitoli costeranno complessivamente circa 500 milioni di dollari: il progetto più costoso mai realizzato in India. Il seguito, inizialmente previsto per il 2027, è atteso per Diwali 2028, e Malhotra non esclude nemmeno un terzo film.