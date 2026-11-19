Introduzione
Da oggi, 19 novembre, è al cinema Ramayana: La nascita di una leggenda, kolossal nato dal progetto più costoso nella storia del cinema indiano. Diretto da Nitesh Tiwari, con Ranbir Kapoor nei panni del principe Rama, Yash in quelli del re demone Ravana e Sai Pallavi nel ruolo di Sita, porta sul grande schermo l’antico poema di Valmiki. Tra Il Signore degli Anelli e un cinecomic Marvel, un’epopea spettacolare e sorprendente: il primo capitolo di un racconto in due parti, con il seguito previsto per Diwali 2028. Musiche di due premi Oscar, Hans Zimmer e A.R. Rahman. Un’opera gustosa e speziata come la cucina tandoori. La recensione
Quello che devi sapere
Un classico che non ha mai finito di dire quel che ha da dire
«Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire», sosteneva Italo Calvino in Perché leggere i classici. E chissà se lo scrittore nato a Santiago de las Vegas, scrivendo queste parole, pensava anche a quel fiume in piena di versi che è il Ramayana. Ventiquattromila strofe, sette libri, oltre due millenni di vita: il poema attribuito al saggio Valmiki è un ospite che l’India non ha mai smesso di invitare a cena. Lo hanno danzato, recitato, dipinto, disegnato a fumetti, trasmesso in televisione (alla fine degli anni Ottanta la serie Ramayan di Ramanand Sagar svuotava le strade la domenica mattina, manco fosse la finale dei Mondiali) e persino animato in salsa nipponica, giacché nel 1993 il giapponese Yugo Sako, con Ram Mohan e Koichi Sasaki, ne trasse Ramayana: The Legend of Prince Rama.
Per decenni, a dire il vero, siamo stati noi a partire. Ci andò Roberto Rossellini con India: Matri Bhumi, ci andò Pier Paolo Pasolini con i suoi Appunti per un film sull’India, ci andarono i Beatles a Rishikesh in cerca di un mantra e di un po’ di quiete. E prima di tutti ci era arrivato Emilio Salgari, che senza mai lasciare l’Italia ambientò tra le paludi del Gange I misteri della jungla nera (la fantasia, si sa, non ha bisogno del passaporto). Oggi la rotta si inverte. Da oggi, 19 novembre, è l’India a sbarcare nelle nostre sale con Ramayana: La nascita di una leggenda, distribuito da Eagle Pictures, diretto da Nitesh Tiwari (il regista di Dangal) e prodotto da Namit Malhotra con la Monster Mind Creations di Yash. Secondo il produttore, i due capitoli costeranno complessivamente circa 500 milioni di dollari: il progetto più costoso mai realizzato in India. Il seguito, inizialmente previsto per il 2027, è atteso per Diwali 2028, e Malhotra non esclude nemmeno un terzo film.
Tra Il Signore degli Anelli e un cinecomic Marvel
Tra Il Signore degli Anelli e un cinecomic Marvel, ecco un’epopea spettacolare e sorprendente. Se vieni al mondo ad Ayodhya come incarnazione terrena del dio Vishnu, c’è poco da fare: il libero arbitrio non è contemplato dal contratto. Rama (Ranbir Kapoor) dovrebbe ereditare il trono, ma ogni promessa è debito, e la matrigna Kaikeyi (Lara Dutta) passa all’incasso reclamando la corona per il proprio figlio. Sicché il principe prende la via dell’esilio con la sposa Sita (Sai Pallavi) e il fratello Lakshmana (Ravie Dubey). Vengono in mente il Re Lear di Shakespeare e Ran di Akira Kurosawa: i miti, a ogni latitudine, si somigliano come gemelli separati nella culla.
Nella foresta, però, si aggira Shurpanakha (Rakul Preet Singh), sorella del re di Lanka. Si invaghisce di Rama, si vede respinta, e quando prova a vendicarsi su Sita viene ferita da Lakshmana. Francesca assicurava che «Amor, ch’a nullo amato amar perdona», ma evidentemente a Lanka la Commedia non è ancora arrivata. Quell’offesa raggiunge le orecchie del fratello, e il fratello si chiama Ravana.
Yash, un Ravana magnetico e ferito
Ed è lui, a ben vedere, il vero motore del film. Nomen omen, verrebbe da dire, giacché in sanscrito yash significa gloria, e Yash, superstar del cinema in lingua kannada consacrata dalla saga K.G.F., regala al re dalle dieci teste un carisma che buca lo schermo. Il mito lo vuole sapiente, devoto di Shiva, sovrano di un’isola d’oro e padrone del Pushpaka, il carro volante sottratto al fratellastro Kubera. Il film lo dipinge magnetico, ferito, tutt’altro che bidimensionale: un antagonista che, parimenti ai migliori villain dei cinecomic, ha le sue ragioni e le rivendica. Viene in mente il Satana di John Milton nel Paradiso perduto, per cui era meglio regnare all’Inferno che servire in Cielo. E quando Sita viene rapita e portata oltre il mare, si ha quasi il sospetto che Ravana non stia rubando una donna, ma sfidando il destino stesso.
Di fronte a lui, Ranbir Kapoor (divo di Rockstar, Barfi! e del cupissimo Animal) regala a Rama una compostezza trattenuta, quasi ieratica, la nobiltà di chi conosce il proprio destino ma non ancora il suo prezzo. Sai Pallavi, rivelata da Premam, fa di Sita una figura di grazia e di forza interiore, mentre Lara Dutta concede a Kaikeyi la ferocia lucida di una lady Macbeth d’Oriente. E c’è una scelta di casting che è quasi un rito: a interpretare il vecchio re Dasharatha è Arun Govil, ovvero il Rama della serie di Ramanand Sagar. Il principe di allora è diventato il padre di oggi. Anupam Kher, infine, presta la voce al re degli avvoltoi Jatayu.
Restate in sala fino all’ultimo fotogramma, perché nei titoli di coda si cela una sorpresa: l’arrivo di Hanuman, il dio scimmia devoto a Rama, interpretato da Sunny Deol. Di lui si intravede soltanto la sagoma imponente, in volo con la sua gada (la mazza), sulle note dell’Hanuman Chalisa. Il volto resta nascosto, il resto è rimandato al secondo capitolo. Un teaser che la Marvel, in fondo, ha insegnato a tutti.
Hans Zimmer, A.R. Rahman e due montaggi diversi
La colonna sonora porta la doppia firma di due premi Oscar: Hans Zimmer, che ha dato voce alla savana del Re Leone e alle dune di Arrakis, e A.R. Rahman, il compositore di The Millionaire. Attenzione però al montaggio. La versione indiana dura 195 minuti e conserva canzoni e sequenze musicali; quella internazionale, di 166 minuti (alcune sale italiane ne indicano 167), le ha sacrificate per un racconto più compatto. Chi sceglie quest’ultima, insomma, non troverà i numeri musicali di Bollywood. A dominare la scena sono i cieli incendiati dal tramonto, gli eserciti sterminati, le creature della foresta, i prodigi volanti.
Curiosità tutt’altro che secondaria: come spiegano le note di produzione, il film è stato girato in hindi, ma la sceneggiatura inglese è stata sviluppata in parallelo, e non tradotta. Nella versione internazionale le voci appartengono ad attori e doppiatori, che hanno recitato con tecniche di motion capture capaci di registrare i movimenti di bocca e gola. L’intelligenza artificiale, come ha precisato Malhotra, è intervenuta soltanto in post-produzione, per adattare il labiale.
Lasciarsi andare al Dharma
Insomma, il film di Nitesh Tiwari ha molti dardi nella propria faretra, e le frecce quasi sempre centrano il bersaglio. D’altronde l’arco è quello di Shiva. Nella scena dello swayamvara (la cerimonia in cui la principessa sceglie lo sposo) sfilano i pretendenti, uno dopo l’altro, incapaci perfino di smuovere l’arma del dio. Poi tocca a Rama, che la solleva, la tende e, senza volerlo, la spezza. Ma il cielo, si sa, è generoso con i suoi prediletti: il guerriero asceta Parashurama, dopo averlo messo alla prova, gli consegnerà un nuovo arco (nel poema è quello di Vishnu, di cui Rama è l’incarnazione: l’arma, in un certo senso, torna al legittimo proprietario), e più avanti il principe riceverà in premio una faretra dalle frecce infinite. Tiwari, verrebbe da dire, deve averne una uguale. Riuscitissime, poi, le malevole creature che popolano la foresta, inquietanti e credibili come se fossero sgusciate fuori da un trittico di Hieronymus Bosch. E poi, in fondo, Ramayana: La nascita di una leggenda è un’opera gustosa e speziata come la cucina tandoori. Si tratta solo di lasciarsi andare al Dharma, di seguire la corrente, di abbandonarsi a un mondo policromatico e variegato, tanto distante da noi quanto ineluttabilmente affascinante. E il Dharma, nel film, non è un concetto astratto da manuale di filosofia orientale. Ha la forma precisa di una scelta: Rama accetta l’esilio per onorare la parola data da suo padre, anche se quella parola gli costa un regno. Il dovere prima della corona, la promessa prima del potere. Ed è forse questa la vera lezione di un poema che, come diceva Calvino, non ha ancora finito di dire quel che ha da dire. Del resto, letteralmente, la storia si interrompe sul più bello. Appuntamento a Diwali 2028.
Appuntamento a Diwali 2028. Se fosse un cocktail
Si chiamerebbe Pushpaka, come il leggendario carro volante di Ravana, e unirebbe nel bicchiere le due sponde del mito, l’India di Rama e l’isola di Lanka. Rum indiano Old Monk, arrack di cocco dello Sri Lanka, purea di mango Alphonso, succo di lime, sciroppo di zafferano e cardamomo, un pizzico di garam masala e un top di ginger beer. Guarnizione: un petalo di rosa e una scorza di lime. Un drink che decolla al primo sorso e atterra soltanto all’ultimo, come ogni volo che si rispetti.