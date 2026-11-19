Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere 3, ep 5-6: Sauron e il potere dell’ingannoSerie TV ©Webphoto
Introduzione
Dalla Seconda Era della Terra di Mezzo prende forma un nuovo capitolo della saga fantasy di J.R.R. Tolkien. La terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere entra nella fase più decisiva del racconto, con Sauron sempre più vicino al suo obiettivo: forgiare l'Unico Anello e conquistare il dominio su tutti i popoli.
A diversi anni dagli eventi della seconda stagione, la guerra tra Elfi e Signore Oscuro si intensifica e coinvolge Uomini, Nani e Stregoni, chiamati a trovare un'alleanza per contrastare l'avanzata delle forze del male.
Il nuovo ciclo, composto da otto episodi, approfondisce l'ascesa di Sauron e prepara il terreno agli eventi destinati a cambiare per sempre il destino della Terra di Mezzo. La stagione ha debuttato l'11 novembre 2026 su Prime Video con i primi quattro episodi. Il calendario prosegue con il quinto e il sesto episodio, mentre gli ultimi due, compreso il finale di stagione, arriveranno il 25 novembre. In Italia la serie è disponibile anche attraverso l'app Prime Video su Sky Glass, Sky Q e NOW Smart Stick, per seguire il racconto e le nuove puntate anche attraverso i dispositivi Sky.
Quello che devi sapere
Galadriel e Celeborn, il ritorno di un legame
Gli episodi 5 e 6 offrono a Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere l'occasione di esplorare una dimensione più intima di Galadriel (interpretata da Morfydd Clark), mettendo momentaneamente in secondo piano battaglie e strategie per concentrarsi su ciò che resta dei legami dopo una lunga separazione.
Il ricongiungimento con Celeborn (qui interpretato da Jamie Campbell Bower) è uno dei passaggi più attesi e significativi della stagione: non soltanto il ritrovarsi di due sposi, ma il confronto tra esistenze che hanno preso strade diverse, segnate dalla guerra, dalla perdita e dal tempo trascorso lontano.
La tenerezza di Celeborn, che ha continuato a immaginare Galadriel viva durante la prigionia, si scontra con il senso di colpa di lei, consapevole di aver dedicato ogni energia alla ricerca di Sauron senza riuscire a fare i conti fino in fondo con la propria perdita. Non è una semplice parentesi romantica, ma parte dell'evoluzione della protagonista. Anche il confronto con Theo, giovane delle Terre del Sud (interpretato da Tyroe Muhafidin) che le restituisce una prospettiva dolorosamente lucida sulla sua ossessione per il Signore Oscuro, contribuisce a rendere più leggibile il conflitto interiore di Galadriel.
Ma è soprattutto l'ombra di Sauron a impedire che la ritrovata vicinanza con Celeborn possa trasformarsi in una vera riconciliazione: il Signore Oscuro comprende quanto quel legame sia importante e lo trasforma immediatamente in una nuova occasione di manipolazione.
Sauron e l’arte della manipolazione
È soprattutto attraverso Sauron che gli episodi 5 e 6 trovano la loro maggiore forza narrativa. Charlie Vickers continua a dare al personaggio una presenza magnetica, lavorando su un'ambiguità che rende il Signore Oscuro molto più interessante quando seduce e manipola che quando ricorre apertamente alla violenza.
La sua capacità di riconoscere le debolezze degli altri e trasformarle in leve di controllo diventa il vero motore della vicenda.
Il rapporto con Celeborn ne è l'esempio più efficace: prima lo provoca, insinuando dubbi sul legame con Galadriel, poi ne sfrutta la fiducia assumendone le sembianze.
Il momento in cui si presenta al prigioniero con il volto della moglie è uno dei passaggi più riusciti del sesto episodio. Il meccanismo può essere intuito, ma la sua efficacia non dipende dalla sorpresa: sta nella crudeltà con cui Sauron trasforma il desiderio di ricongiungersi alla persona amata in una trappola. Vickers restituisce tutto questo con una recitazione misurata, fatta di sorrisi appena accennati, calma apparente e improvvise accensioni di ferocia.
Anche la tortura di Celeborn, pur mostrando il volto più brutale del personaggio, conferma che il suo obiettivo non è soltanto ottenere informazioni, ma piegare la volontà altrui. La capacità di Sauron è individuare le fragilità dei suoi avversari. Il potere di Sauron non consiste soltanto nel conquistare territori, ma nel contaminare i rapporti e trasformare la fiducia in uno strumento di dominio.
Númenor, la politica come terreno di scontro
Parallelamente, la vicenda di Númenor continua a rappresentare uno dei nodi più complessi della stagione. Elrond e Gil-galad cercano l'appoggio del regno nella guerra contro Sauron, ma si trovano davanti a una corte attraversata da rivalità e interessi contrapposti. Pharazôn si conferma un sovrano interessato soprattutto a consolidare la propria autorità, mentre Míriel, tornata al centro della scena con la vista recuperata grazie all'Anello elfico, rappresenta un possibile elemento di rottura degli equilibri. Anche la proposta di matrimonio del re assume un significato più politico che sentimentale.
Va in scena un intrigo fatto di alleanze, ambizioni e tradimenti. Interessante è il conflitto di Elendil, diviso tra il dovere verso il regno e la volontà di opporsi a un potere sempre più autoritario. Il suo percorso offre alla trama politica un risvolto umano che altrimenti rischierebbe di rimanere schiacciato dalla quantità di personaggi e informazioni.
Le altre storie, tra luci e ombre
Anche le vicende secondarie contribuiscono ad ampliare la ricchezza narrativa della stagione, soprattutto quando riescono a mettere in relazione il destino dei singoli con le grandi trasformazioni della Terra di Mezzo.
A Rhûn, il confronto tra Gandalf e lo Stregone Oscuro Pallando introduce un tema interessante: la possibilità di riportare sulla strada del bene qualcuno che ha ceduto alla seduzione del potere. La determinazione di Gandalf nel tentare di salvarlo, anziché limitarsi a combatterlo, aggiunge una sfumatura inedita al personaggio e restituisce alla magia una dimensione anche morale.
Il flashback dedicato a Elrond ed Elros, invece, riporta il racconto alle origini di Númenor e alla scelta della mortalità, uno dei temi più profondamente legati all'universo di Tolkien. È un passaggio che arricchisce il percorso di Elrond, anche se interrompe momentaneamente il ritmo degli eventi presenti.
Tra le sequenze più riuscite spiccano quelle ambientate a Khazad-dûm, dove il rapporto tra Durin e Disa conserva una naturalezza e una complicità capaci di alleggerire il clima di tensione. La contesa con Thráin, il ricordo del padre e la ricerca degli Anelli dei Nani danno inoltre alla vicenda una dimensione familiare e politica, mentre il canto di Disa davanti alla montagna restituisce uno degli aspetti più suggestivi dell'immaginario tolkieniano: il legame quasi sacro tra i Nani e la pietra.
Il mondo di Tolkien acquista qui spessore proprio nei suoi contrasti: nella possibilità di redenzione di un personaggio, nel peso delle scelte ereditate dal passato e nelle tensioni che attraversano una comunità. Sono queste traiettorie, più che il semplice avanzamento della guerra, a rendere la Terra di Mezzo un universo narrativo vivo e tutt'altro che subordinato alla sola presenza di Sauron.
Una Terra di Mezzo sempre più vicina alla guerra
La forza di Gli Anelli del Potere continua a risiedere nella capacità di costruire un universo in cui la dimensione epica non è separata dalle vicende individuali, ma ne rappresenta la conseguenza.
I paesaggi, le architetture e le diverse culture della Terra di Mezzo non sono soltanto una cornice spettacolare: raccontano un mondo che sta progressivamente perdendo il proprio equilibrio, attraversato da rivalità antiche e nuove ambizioni.
In questi episodi, la minaccia di Sauron si avverte anche lontano dai campi di battaglia, nelle decisioni dei sovrani, nelle alleanze sempre più fragili e nei rapporti personali esposti al sospetto.
È un modo di ampliare il racconto senza affidarsi esclusivamente alla grandiosità delle immagini, ma cercando di mostrare come la guerra cominci molto prima dello scontro tra eserciti. Ed è proprio questa tensione sotterranea, più che la spettacolarità fine a se stessa, a dare spessore alla stagione e a preparare il terreno per gli eventi decisivi.
Verso il finale, la sfida resta aperta
Gli episodi 5 e 6 confermano una maggiore solidità della terza stagione, che sembra aver finalmente trovato il proprio centro narrativo nella progressiva ascesa di Sauron e nelle conseguenze delle sue manipolazioni.
La forgiatura dell'Unico Anello smette di essere un orizzonte ancora distante per diventare una forza che agisce già sul presente, condizionando alleanze, rapporti personali e destini dei diversi regni.
Il conflitto non si esaurisce nello scontro tra eserciti, ma si insinua nelle relazioni, alimentando sospetti e divisioni.
Il confronto con la trilogia cinematografica di Peter Jackson non deve diventare una misura da cui dipendere: Gli Anelli del Potere ha ormai costruito un immaginario autonomo, con tempi e ambizioni differenti, e trova la propria identità proprio nell'ampiezza delle storie che intreccia.
Ora la sfida è far convergere queste traiettorie in un finale all'altezza delle premesse, in cui la frammentazione dei popoli della Terra di Mezzo e il crescente dominio di Sauron trovino finalmente un punto di collisione.