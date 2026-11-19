Anche le vicende secondarie contribuiscono ad ampliare la ricchezza narrativa della stagione, soprattutto quando riescono a mettere in relazione il destino dei singoli con le grandi trasformazioni della Terra di Mezzo.

A Rhûn, il confronto tra Gandalf e lo Stregone Oscuro Pallando introduce un tema interessante: la possibilità di riportare sulla strada del bene qualcuno che ha ceduto alla seduzione del potere. La determinazione di Gandalf nel tentare di salvarlo, anziché limitarsi a combatterlo, aggiunge una sfumatura inedita al personaggio e restituisce alla magia una dimensione anche morale.

Il flashback dedicato a Elrond ed Elros, invece, riporta il racconto alle origini di Númenor e alla scelta della mortalità, uno dei temi più profondamente legati all'universo di Tolkien. È un passaggio che arricchisce il percorso di Elrond, anche se interrompe momentaneamente il ritmo degli eventi presenti.

Tra le sequenze più riuscite spiccano quelle ambientate a Khazad-dûm, dove il rapporto tra Durin e Disa conserva una naturalezza e una complicità capaci di alleggerire il clima di tensione. La contesa con Thráin, il ricordo del padre e la ricerca degli Anelli dei Nani danno inoltre alla vicenda una dimensione familiare e politica, mentre il canto di Disa davanti alla montagna restituisce uno degli aspetti più suggestivi dell'immaginario tolkieniano: il legame quasi sacro tra i Nani e la pietra.

Il mondo di Tolkien acquista qui spessore proprio nei suoi contrasti: nella possibilità di redenzione di un personaggio, nel peso delle scelte ereditate dal passato e nelle tensioni che attraversano una comunità. Sono queste traiettorie, più che il semplice avanzamento della guerra, a rendere la Terra di Mezzo un universo narrativo vivo e tutt'altro che subordinato alla sola presenza di Sauron.

©Webphoto