CMA Awards 2026, tutto quello che c'è da sapere: dalle nomination ai performerMusica
Introduzione
Lainey Wilson condurrà la 60esima edizione dei CMA Awards. La serata potrà contare sulla presenza di numerosi protagonisti della musica country e non solo. Grande attesa per l’esibizione di Taylor Swift. Sul palco anche Tim McGraw, Luke Combs, Miranda Lambert, Kacey Musgraves ed Ella Langley
Quello che devi sapere
CMA Awards, la 60esima edizione
Grande attesa per la 60esima edizione dei prestigiosi riconoscimenti musicali. Nel tempo lo show ha conquistato sempre maggior rilevanza fino a divenire uno dei momenti più attesi dell’anno.
CMA Awards 2026, l’appuntamento
La 60esima edizione dei CMA Awards andrà in scena mercoledì 18 novembre. La Bridgestone Arena di Nashville ospiterà lo show che potrà contare sulla presenza di alcuni dei nomi più influenti del panorama country.
La conduzione
Lainey Wilson condurrà la cerimonia di premiazione per il terzo anno consecutivo. Nell’agosto del 2024 la cantante ha pubblicato il suo ultimo album Whirlwind raggiungendo l’ottava posizione della classifica statunitense Billboard 200.
I premi
La serata vedrà la premiazione dei vincitori delle dodici categorie, tra le quali Album of the Year e Single of the Year. Come riportato sul sito ufficiale dei CMA Awards, i lavori presi in considerazione saranno quelli usciti nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 30 giugno 2026.
CMA Awards 2026, i performer
La serata potrà contare sulla presenza di numerosi protagonisti della musica country e non solo. Grande attesa per l’esibizione di Taylor Swift, reduce dal successo dell’ultimo singolo Patient Zero contenuto nell’album The Life of a Showgirl: The Encore uscito a settembre. Annunciata anche la presenza di Tim McGraw, vincitore di ben tre statuette ai Grammy Awards. Spazio a Luke Combs, Miranda Lambert, Kacey Musgraves ed Ella Langley. Questi tutti gli artisti attesi sul palco:
- Luke Combs
- Vince Gill
- Miranda Lambert
- Ella Langley
- Tim McGraw
- Megan Moroney
- Kacey Musgraves
- The Red Clay Strays
- Taylor Swift
- Zach Top
- Tucker Wetmore
- Lainey Wilson
Inoltre, il sito ufficiale dello show ha annunciato due speciali collaborazioni dei i Mumford & Sons: la prima con Stephen Wilson Jr. e la seconda con Chris Stapleton.
Il riconoscimento CMA Willie Nelson Lifetime Achievement
I Brothers Osborne, HARDY, Luke Bryan, Marcus King e gli Halestorm saranno protagonisti di un momento musicale per celebrare la musica del duo Brooks & Dunn, insignito del riconoscimento CMA Willie Nelson Lifetime Achievement Award.
Il tributo a Dolly Parton
Come annunciato dal sito dello show, Dolly Parton sarà ricordata con uno speciale tributo musicale. Negli anni l’artista statunitense ha scritto pagine indelebili della storia della musica country.
I presenter
La serata vedrà numerosi volti del mondo dello spettacolo consegnare gli ambiti riconoscimenti: da Glen Powell a Jessica Chastain passando per Michael Bublé. Ecco la lista completa dei presenter:
- Avery Anna
- Carly Pearce
- Carter Faith
- CeCe Winans
- Clint Black
- Darius Rucker
- Emily Ann Roberts
- Glen Powell
- Haley Baylee
- Jessica Chastain
- Joe Buck
- Kimberly Williams-Paisley
- Lady A
- Lara Spencer
- Laura Rutledge
- Lauren Alaina
- Leanne Morgan
- Lee Ann Womack
- Little Big Town
- Luke Bryan
- Martina McBride
- Matt Rife
- Michael Bublé
- Shaboozey
- Vince Gill
Le nomination: Entertainer of the Year
Luke Combs
Cody Johnson
Ella Langley
Chris Stapleton
Lainey Wilso
Le nomination: Album of the Year
Ain't In It For My Health di Zach Top
Dandelion di Ella Langley
Middle of Nowhere di Kacey Musgraves
Parker McCollum di Parker McCollum
The Way I Am di Luke Combs
Le nomination: Female Vocalist of the Year
Miranda Lambert
Ella Langley
Megan Moroney
Kacey Musgraves
Lainey Wilson
Le nomination: Male Vocalist of the Year
Luke Combs
Cody Johnson
Chris Stapleton
Zach Top
Stephen Wilson Jr.
Le nomination: Vocal Group of the Year
Lady A
Little Big Town
Midland
Old Dominion
The Red Clay Strays
Le nomination: Vocal Duo of the Year
Brooks & Dunn
Brothers Osborne
Dan + Shay
Muscadine Bloodline
Thelma & James
Le nomination: New Artist of the Year
Avery Anna
Carter Faith
EmilyxAnn Roberts
Tucker Wetmore
Stephen Wilson Jr.
Le nomination: Single of the Year
Be Her di Ella Langley
Choosin' Texas di Ella Langley
I Knew It, I Knew You di Taylor Swift
Somewhere Over Laredo di Lainey Wilson
The Fall di Cody Johnson
Le nomination: Song of the Year
Be Her
Beautiful Things
Choosin' Texas
Dry Spell
Gary
Le nomination: Musical Event of the Year
McArthur
A Song To Sing
Horses and Divorces
I Can't Love You Anymore
If I Don't Leave I'm Gonna Stay
Le nomination: Music Video of the Year
Choosin' Texas di Ella Langley
Dry Spell di Kacey Musgraves
Gary di Stephen Wilson Jr.
The Fall di Cody Johnson
White Horse di Chris Stapleton
Le nomination: Musician of the Year
Tom Bukovac
Jenee Fleenor
Paul Franklin
Rob McNelley
Charlie Worsham