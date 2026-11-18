Sal Da Vinci annuncia un duetto con Michael Bublé per Sal Da Claus (The Christmas Album)Musica
Dopo il grande trionfo al Festival di Sanremo, a maggio Sal Da Vinci ha pubblicato Per Sempre Sì raggiungendo la Top5 della classifica FIMI degli album più venduti in Italia. Presente all’interno anche la title track proposta sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna in occasione della 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest
Venerdì 27 novembre Sal Da Vinci pubblicherà il suo primo album di canzoni di Natale. Come annunciato dall’artista attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Sal Da Claus – The Christmas Album conterrà un duetto con Michael Bublè. L’artista canadese ha dichiarato: “Per me è stata un’emozione grande e non vedo l’ora che lo ascoltiate”.
Sal Da Claus – The Christmas Album, sal da vinci duetta con michael bublé
Grande attesa per Sal Da Claus – The Christmas Album, in arrivo sul mercato il 27 novembre. In questi giorni il vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo sta svelando i dettagli del nuovo progetto discografico attraverso alcuni post condivisi sull’account social da oltre 800.000 follower. Sal Da Vinci ha annunciato un duetto con Michael Bublé raccontando: “Per me è stata un’emozione grande e non vedo l’ora che lo ascoltiate”.
L’artista canadese ha commentato: “Voglio dirti grazie mille, mi è piaciuto duettare con te”. La voce di Everything ha aggiunto: “Abbiamo fatto un lavoro meraviglioso, grazie mille. Spero che l’album sia un grandissimo successo”. Inoltre, Sal Da Vinci ha confermato la presenza del Piccolo Coro dell’Antoniano: “Cantare con loro è stata una gioia enorme, e quelle voci sono un regalo magnifico”.
Approfondimento
Sal Da Vinci, arriva l'autobiografia Per sempre Sal
Dopo il grande trionfo al Festival di Sanremo, a maggio Sal Da Vinci ha pubblicato Per Sempre Sì raggiungendo la Top5 della classifica FIMI degli album più venduti in Italia. Presente all’interno anche la title track proposta sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna in occasione della 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Inoltre, negli ultimi mesi Sal Da Vinci (FOTO) è stato protagonista di numerosi appuntamenti live portando la sua musica in giro per l’Italia.
Michael Bublé è tra le voci più riconoscibili del panorama musicale internazionale. Nel corso degli anni l’artista ha scalato le classifiche con numerosi successi: da Home a Lost passando per It's a Beautiful Day e Haven't Met You Yet. Inoltre, il cantante vanta cinque vittorie nella categoria Best Traditional Pop Vocal Album ai Grammy Awards.
Approfondimento
Sal Da Vinci annuncia Sal Da Claus, primo album di canzoni di Natale
Immagini da Webphoto e Getty Images
Sal Da Vinci, i film in cui ha recitato il vincitore di Sanremo 2026
Riflettori accesi sulla carriera del vincitore della kermesse sanremese appena conclusasi con il suo trionfo. Non solo sette note ma anche settima arte per lui, e infatti qui ripercorriamo tutti i film in cui ha recitato l'interprete di Per sempre sì. Il suo percorso artistico attraversa generi, palcoscenici e colonne sonore. Da 'Napoli storia d'amore e di vendetta' a 'Troppo forte', i titoli sono parecchi di Camilla Sernagiotto