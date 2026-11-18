Venerdì 27 novembre Sal Da Vinci pubblicherà il suo primo album di canzoni di Natale. Come annunciato dall’artista attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, Sal Da Claus – The Christmas Album conterrà un duetto con Michael Bublè . L’artista canadese ha dichiarato: “Per me è stata un’emozione grande e non vedo l’ora che lo ascoltiate”.

Sal Da Claus – The Christmas Album, sal da vinci duetta con michael bublé

Grande attesa per Sal Da Claus – The Christmas Album, in arrivo sul mercato il 27 novembre. In questi giorni il vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo sta svelando i dettagli del nuovo progetto discografico attraverso alcuni post condivisi sull’account social da oltre 800.000 follower. Sal Da Vinci ha annunciato un duetto con Michael Bublé raccontando: “Per me è stata un’emozione grande e non vedo l’ora che lo ascoltiate”.

L’artista canadese ha commentato: “Voglio dirti grazie mille, mi è piaciuto duettare con te”. La voce di Everything ha aggiunto: “Abbiamo fatto un lavoro meraviglioso, grazie mille. Spero che l’album sia un grandissimo successo”. Inoltre, Sal Da Vinci ha confermato la presenza del Piccolo Coro dell’Antoniano: “Cantare con loro è stata una gioia enorme, e quelle voci sono un regalo magnifico”.