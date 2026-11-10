Sal Da Vinci pubblicherà il 27 novembre Sal Da Claus - The Christmas Album, il suo primo disco dedicato alle feste, già disponibile in preordine e anticipato il 13 novembre da una nuova versione di Oh Happy Day.

Un disco per le feste

Dopo un 2026 da protagonista, Sal Da Vinci si prepara a vestire i panni di Babbo Natale. Il gioco di parole del titolo lo dice già: il cantautore napoletano diventa Sal Da Claus per il suo primo album interamente dedicato alle canzoni natalizie.

Sal Da Claus - The Christmas Album uscirà venerdì 27 novembre per Atlantic Records/Warner Music Italy, ma è già possibile prenotarlo.

Il primo brano a uscire sarà Oh Happy Day. L’artista reinterpreta il celebre gospel, che sarà disponibile da venerdì 13 novembre solo su Amazon Music, all’interno della serie internazionale di canzoni natalizie prodotte dalla piattaforma. Per i fan sono previsti due formati fisici: il CD e un vinile rosso autografato, disponibile solo su Amazon. Il resto della tracklist non è ancora stato reso noto.

Un anno da ricordare

L’album di Natale chiude un anno straordinario per Sal Da Vinci. A febbraio l’artista ha vinto il Festival di Sanremo con Per sempre sì, scritto da lui stesso. La vittoria gli ha aperto le porte dell’Eurovision Song Contest, dove ha rappresentato l’Italia arrivando quinto con 281 punti. Poi è arrivata una lunga tournée nei teatri, con molte date sold out, che si è conclusa il 3 novembre a Firenze.

Il successo nazionale, per Sal Da Vinci, è arrivato dopo una carriera molto lunga. Figlio d’arte, ha cominciato da bambino accanto al padre Mario Da Vinci, a sua volta interprete della canzone napoletana. Negli anni, ha alternato la musica al teatro e alla televisione. Già nell’estate del 2024 il singolo Rossetto e caffè, diventato disco d’oro, lo aveva fatto conoscere a un pubblico molto più ampio.