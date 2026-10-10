Sal Da Vinci a Roma, l’amore in musica e Napoli nel cuore

Sal Da Vinci non è soltanto il cantante che interpreta le proprie canzoni. Quando coinvolge alcune coppie sul palco, emerge con naturalezza il lato dell’intrattenitore, capace di scherzare, improvvisare e giocare con chi ha davanti. I momenti più divertenti nascono proprio da questo scambio, senza bisogno di costruire situazioni troppo elaborate. Si vede che il rapporto con il pubblico è una dimensione che conosce da anni e nella quale si muove con disinvoltura. Il concerto alterna così musica e racconto, lasciando spazio anche alle risate.

Dopo il tono cambia con Voce ’e notte di Roberto Murolo e Tammurriata nera, due classici che riportano alla tradizione napoletana più antica, a canzoni capaci di attraversare generazioni e confini. È una parentesi di nostalgia che ricorda quanto la storia musicale di Napoli sia parte integrante dell’identità artistica di Da Vinci.

L'omaggio a Renato Zero con Cercami, poi, è una scelta che acquista un significato particolare proprio a Roma, città in cui Zero ha costruito il suo percorso artistico. Sal si confronta con un brano che lascia poco spazio agli artifici e molto all’interpretazione.

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