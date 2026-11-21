A Los Angeles Mauro sembra vivere una parentesi da popstar italiana in trasferta: una camera d'albergo di lusso, un club sandwich e la sensazione di poter finalmente costruire qualcosa di proprio. A interrompere questa apparente tranquillità arriva una telefonata di Claudio Cecchetto (ovvero Roberto Zibetti, attore poliedrico e di grande talento) che gli racconta un episodio della propria carriera.

Nel 1981 il successo di Gioca Jouer aveva portato proprio Cecchetto al centro della scena musicale e televisiva italiana. Il brano, diventato un fenomeno popolare e sigla del Festival di Sanremo, aveva accompagnato la sua affermazione anche come conduttore: dopo le prime esperienze televisive, era arrivato a Fantastico 2, accanto a un cast che comprendeva Heather Parisi, Walter Chiari, Gigi Sabani e Romina Power. Aveva condotto Sanremo e si era ritrovato a essere uno dei volti più riconoscibili della televisione, in un panorama dominato da figure come Mike Bongiorno e Pippo Baudo.

Ma anche quella stagione, racconta, aveva avuto il suo rovescio: a un certo punto si era sentito esausto e aveva deciso di fermarsi, trascorrendo un mese a Londra per ritrovare energie e prospettiva.

Il messaggio a Mauro è chiaro: tutti possono attraversare un momento di smarrimento, ma adesso è il momento di tornare, perché c'è un disco da realizzare. Repetto, però, ha altri progetti. Vuole lavorare a un film ispirato alla sua storia con Brandi e sostiene che il cinema non interferirà con gli impegni degli 883. Ma per Max quella prospettiva cambia il peso della situazione: non si tratta più soltanto di un amico che si è preso una pausa o di un viaggio destinato a concludersi. Mauro sta immaginando un futuro in cui il duo potrebbe non avere più un posto centrale. E Max conosce abbastanza bene il suo compagno di banco da sapere che, quando decide di inseguire un'idea, difficilmente accetta di fermarsi a metà strada.

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Ph. Paolo Ciriello