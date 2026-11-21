Introduzione
I sogni sono il punto di partenza, ma anche il filo che tiene insieme tutta la storia degli 883. Nell'ultimo episodio di Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883, la serie Sky Original ideata da Sydney Sibilia e diretta da Alice Filippi, Max Pezzali e Mauro Repetto arrivano davanti alla prova più difficile: capire cosa resta quando il sogno condiviso si interrompe. Dopo aver conquistato il successo, i due amici si ritrovano a immaginare il futuro in direzioni diverse: Mauro insegue il cinema a Los Angeles, Max cerca di ritrovare la propria voce a Pavia.
La separazione sembra inevitabile, ma il finale sceglie di non raccontarlo come una sconfitta. Attraverso il ricordo di Foscolo, una palma della Galilea, una musicassetta e le note di Le_Ali, la storia degli 883 si intreccia con una riflessione più ampia sul tempo e sulla capacità di reinventarsi.
I sogni non sempre prendono la forma che avevamo immaginato: a volte cambiano direzione, ci portano lontano e ci chiedono di lasciare andare ciò a cui pensavamo di non poter rinunciare. Ma una partenza non coincide necessariamente con una fine, così come voltare pagina non significa cancellare ciò che abbiamo costruito.
Quello che devi sapere
Foscolo e il sogno di Pavia
Gli 883 hanno appena vissuto il trionfo del Festivalbar, ma dietro il successo si è ormai aperta una distanza difficile da colmare. Max ha ritrovato Silvia, mentre Mauro, sempre più inquieto e attratto dall'idea di una nuova vita in America, ha lasciato Pavia senza una data certa per il ritorno.
È da questa separazione ancora senza un vero addio che riparte la storia, con un salto indietro nel tempo, nella Pavia del 1809. Qui incontriamo Ugo Foscolo, chiamato a ricoprire la cattedra di eloquenza all'Università: un incarico che rappresenta per il poeta la possibilità di trovare stabilità dopo anni di inquietudine e spostamenti, ma che si interrompe prima che possa davvero realizzare le sue aspettative. La cattedra viene soppressa nell'ambito di una riforma universitaria e il progetto di vita che aveva immaginato si interrompe proprio quando sembrava diventare concreto.
Il collegamento con la vicenda degli 883 non è soltanto geografico, ma soprattutto tematico. Come Foscolo, anche Max e Mauro si trovano a fare i conti con la distanza tra il sogno immaginato e la realtà che arriva dopo averlo raggiunto.
Si torna, poi, ai tempi di Max Pezzali (sempre egregiamente interpretato da Elia Nuzzolo), che riflette su una delle contraddizioni più difficili da spiegare: spesso non ci si rende conto che un desiderio si è realizzato mentre lo si sta vivendo.
La consapevolezza arriva quando qualcosa cambia, quando quel sogno rischia di essere portato via senza preavviso.
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Un'assenza che pesa
La telefonata di Mauro Repetto (con il volto del bravissimo Matteo Oscar Giuggioli), che annuncia di non poter rientrare il giorno successivo, nasconde un significato più profondo: quel "domani" sembra ormai riferirsi a un futuro indefinito. A Los Angeles, nove ore indietro rispetto all'Italia, Repetto continua a inseguire il proprio sogno americano, mentre a Pavia tutti aspettano il suo ritorno.
Un mese dopo, la situazione diventa difficile da gestire anche per Claudio Cecchetto. Pierpaolo Peroni gli comunica che hanno perso Mauro e il produttore risponde con una battuta: "Non è mica un mazzo di chiavi!". Dietro l'ironia, però, c'è una preoccupazione concreta.
Il contatto con Repetto si è interrotto, il pubblico si aspetta un terzo album e intorno agli 883 si è già messa in moto una macchina produttiva ed economica imponente. Sono stati acquistati spazi pubblicitari per centinaia di milioni di lire e si comincia persino a ragionare sulla copertina, immaginata ancora una volta con un'estetica fumettistica in continuità con i dischi precedenti. Cecchetto chiede a Max di continuare a scrivere come se nulla fosse accaduto.
Ma come si può lavorare a un nuovo disco facendo finta che il proprio compagno artistico non sia improvvisamente scomparso? Nel frattempo Max e Silvia si frequentano quasi ogni giorno, senza dichiarare apertamente di essere tornati insieme, quasi per scaramanzia. Anche nella vita privata, insomma, il cantante sembra aspettare che qualcosa si definisca, mentre il tempo passa e la pressione aumenta.
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Il prezzo del successo
A Los Angeles Mauro sembra vivere una parentesi da popstar italiana in trasferta: una camera d'albergo di lusso, un club sandwich e la sensazione di poter finalmente costruire qualcosa di proprio. A interrompere questa apparente tranquillità arriva una telefonata di Claudio Cecchetto (ovvero Roberto Zibetti, attore poliedrico e di grande talento) che gli racconta un episodio della propria carriera.
Nel 1981 il successo di Gioca Jouer aveva portato proprio Cecchetto al centro della scena musicale e televisiva italiana. Il brano, diventato un fenomeno popolare e sigla del Festival di Sanremo, aveva accompagnato la sua affermazione anche come conduttore: dopo le prime esperienze televisive, era arrivato a Fantastico 2, accanto a un cast che comprendeva Heather Parisi, Walter Chiari, Gigi Sabani e Romina Power. Aveva condotto Sanremo e si era ritrovato a essere uno dei volti più riconoscibili della televisione, in un panorama dominato da figure come Mike Bongiorno e Pippo Baudo.
Ma anche quella stagione, racconta, aveva avuto il suo rovescio: a un certo punto si era sentito esausto e aveva deciso di fermarsi, trascorrendo un mese a Londra per ritrovare energie e prospettiva.
Il messaggio a Mauro è chiaro: tutti possono attraversare un momento di smarrimento, ma adesso è il momento di tornare, perché c'è un disco da realizzare. Repetto, però, ha altri progetti. Vuole lavorare a un film ispirato alla sua storia con Brandi e sostiene che il cinema non interferirà con gli impegni degli 883. Ma per Max quella prospettiva cambia il peso della situazione: non si tratta più soltanto di un amico che si è preso una pausa o di un viaggio destinato a concludersi. Mauro sta immaginando un futuro in cui il duo potrebbe non avere più un posto centrale. E Max conosce abbastanza bene il suo compagno di banco da sapere che, quando decide di inseguire un'idea, difficilmente accetta di fermarsi a metà strada.
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Hollywood, promesse e illusioni
Il progetto cinematografico di Mauro prende forma attraverso un incontro con Frankie Tuccillo, un uomo che a Los Angeles si presenta come possibile partner per la produzione del film. Il copione, ispirato alla storia d'amore con Brandi e al loro incontro in aereo, sembra entusiasmarlo. Frankie arriva persino a evocare un possibile coinvolgimento di Billy Crystal, attore e comico statunitense amatissimo per film come Harry, ti presento Sally..., Scappo dalla città e Terapia e pallottole.
Frankie evoca anche Melanie Griffith, allora una delle attrici più richieste di Hollywood dopo il successo di Una donna in carriera e Qualcosa di travolgente, ma Mauro vuole riservare a sé la scelta della protagonista.
Ma prima di qualsiasi accordo creativo c'è da mettere in piedi una società: Mauro dovrebbe versare un assegno per costituire una casa di produzione a lui intestata, con Tuccillo come amministratore e un capitale iniziale di 100 mila dollari. Una cifra considerevole: nel 1993 corrispondeva a circa 233 mila dollari di oggi in termini di potere d'acquisto, oltre 200 mila euro al cambio attuale, con tutte le cautele del caso.
Il racconto lascia emergere una componente quasi grottesca: l'uomo parla di grandi nomi, di opportunità e di un futuro cinematografico internazionale, mentre Mauro si lascia trascinare dall'entusiasmo senza avere garanzie solide. Non ha un numero di telefono di Brandi né un appuntamento, eppure continua ad aspettarla nel locale in cui si erano baciati.
La sua ricerca conserva qualcosa di adolescenziale, una fiducia assoluta nella possibilità che i sogni si realizzino se si ha il coraggio di buttarsi. È la stessa "dignità zero" di cui aveva parlato con Brandi nel settimo episodio: giocarsi tutto, senza protezioni, pur di non rinunciare a ciò che si desidera. Ma qui l'azzardo comincia a mostrare anche il suo lato più fragile.
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Max senza Mauro: la musica si ferma
A Pavia, intanto, Pezzali è rimasto solo nella tavernetta-studio. Le note di Finalmente tu cominciano a prendere forma, ma quando le fa ascoltare all’amico Cisco la reazione è di imbarazzo: non è una canzone che, secondo lui, due uomini possano cantare insieme chiusi in una stanza.
Il brano ha infatti una natura sentimentale e dichiaratamente romantica, lontana dall'immaginario più ironico e quotidiano che aveva caratterizzato molte delle canzoni degli 883. Cisco è una sorta di filosofo popolare, una voce pratica e diretta che riporta Max con i piedi per terra, spesso attraverso un'ironia ruvida e una saggezza molto personale. Uno di quei personaggi che aiutano a dare misura alle intuizioni del protagonista. Max prova a spiegargli che per scrivere una canzone serve un metodo, fatto di orari, scadenze e un meccanismo dialogico che negli anni si era consolidato proprio grazie alla presenza di Mauro. Era Repetto a intervenire, a proporre, a spostare il punto di vista e a trasformare un'intuizione in un lavoro condiviso. Il problema resta: non gli manca soltanto un collaboratore, gli manca il contraddittorio che aveva dato forma al loro modo di creare.
L'estate del 1994 passa senza che gli 883 pubblichino un nuovo album, un'assenza che non può lasciare indifferenti né il pubblico né l'industria discografica. Intorno, intanto, il mondo continua a cambiare: al cinema arrivano Forrest Gump e Pulp Fiction, destinati a segnare un'epoca; ai Mondiali negli Stati Uniti Roberto Baggio sbaglia il rigore decisivo nella finale contro il Brasile, mentre Michael Jordan, dopo aver lasciato il basket, si cimenta con il baseball. Anche il mondo dei videogiochi si prepara a una svolta: la prima PlayStation sta per arrivare in Europa. In questo scenario di trasformazioni e nuovi inizi, c’è il silenzio discografico degli 883: per la prima volta, il duo sembra non sapere quale sarà la sua prossima mossa.
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Le leggende sulla separazione del duo
Trascorrono altri sei mesi. Mauro è ancora a Los Angeles, sempre più immerso in un progetto che sembra fare acqua da tutte le parti. Repetto continua a credere che investire sia necessario per essere preso sul serio nel mondo del cinema, ma la distanza tra ambizione e concretezza si fa sempre più evidente.
A Pavia anche Max cerca una via di fuga, arrivando a fare il possibile per riempire le giornate e non pensare al disco che non riesce a scrivere. E si dedica sempre più alla Croce Rossa, richiamando un'esperienza realmente vissuta da Pezzali, che negli anni Novanta svolse il servizio civile come obiettore di coscienza e prestò attività di volontariato nell'associazione. Ma anche lì il successo degli 883 continua a seguirlo. Alcuni fan fingono malori per incontrare il loro idolo. La fama non gli concede una vera pausa.
Intanto, senza social network e comunicazioni immediate, intorno alla separazione del duo nascono le più disparate leggende metropolitane: c'è chi sostiene che Max e Mauro fossero una coppia, chi racconta che si siano lasciati e chi arriva a inventare una relazione tra Repetto e Andrew Ridgeley degli Wham!. Come ha spiegato Sydney Sibilia, proprio l'assenza di strumenti attraverso cui artisti e fan potessero chiarire direttamente le ragioni di una separazione aveva lasciato spazio a racconti e supposizioni tramandati di bocca in bocca. La serie si confronta con quella zona d'ombra e prova a immaginare cosa possa essere successo dietro il silenzio pubblico.
Nel frattempo Max capisce che non può continuare a nascondersi dietro il volontariato: ci sono ragazzi che aspettano nuove canzoni e persone che lavorano intorno agli 883 che hanno bisogno di una risposta.
Anche Silvia è cambiata: il suo stile si è fatto meno rock e il grande peluche di Diddl che regala a Max introduce un altro dettaglio emblematico degli anni Novanta. Creato nel 1990 dal disegnatore tedesco Thomas Goletz, Diddl è un topolino bianco dalle grandi orecchie, le guance rosa e i piedi sproporzionati, diventato in quegli anni un vero fenomeno tra i più giovani. La sua immagine ha invaso astucci, zaini, quaderni e una quantità di gadget, trasformandosi in uno dei simboli pop della cultura adolescenziale di quel decennio.
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"Fare la palma"
La svolta arriva quando Mauro, osservando una palma a Los Angeles, ripensa a un episodio dell'infanzia. Durante una recita scolastica una suora gli aveva assegnato proprio il ruolo di una palma della Galilea. Allora lo aveva vissuto come una parte marginale, ma ora quella memoria assume un significato diverso: forse il suo posto non era necessariamente al centro della scena.
Mauro ripensa alle ragioni che lo hanno spinto a partire per l'America e si rende conto che il progetto cinematografico è ormai lontano dalle aspettative iniziali. Decide così di tornare da Max, ma il confronto tra i due prende una direzione inattesa: è proprio Repetto a rimproverare all'amico di non aver più scritto canzoni, consapevole del talento che rischia di rimanere inespresso. Allo stesso tempo, però, riconosce che Max ha ormai trovato una propria voce e che la sua capacità di scrivere non ha più bisogno del contributo di un compagno di viaggio.
Partono le note di Finalmente tu, canzone scritta da Max Pezzali e Mauro Repetto, portata al Festival di Sanremo 1995 da Fiorello, che si classificò al quinto posto. Una ballata romantica, costruita intorno all'attesa di un amore capace di dare un nuovo significato alla vita, che nella serie diventa anche il segno di quanto Max stia cercando una strada musicale autonoma, pur conservando ancora il bisogno del confronto con Mauro.
Nella tavernetta il vecchio meccanismo torna per un momento a funzionare: Repetto interviene con osservazioni tecniche, suggerimenti, dettagli. Bastano poche battute perché riaffiori la complicità dei due compagni di banco che scrivevano canzoni. Ma proprio quando sembra possibile ricominciare, Mauro chiarisce che non resterà. Vuole andare a Parigi, dove ci sono opportunità di lavoro a EuroDisneyland. Il saluto è fatto soprattutto di sguardi e silenzi.
Non c'è una rottura violenta, né un'accusa definitiva: c'è il riconoscimento che il loro percorso comune ha dato tutto quello che poteva dare in quel momento. Si sarebbero rivisti otto anni dopo, ma la storia degli 883 non sarebbe finita lì.
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I sogni trovano un'altra strada
Il finale chiude il cerchio. Anche attraverso Lello, l'hombre araña che aveva ispirato una parte dell'immaginario del primo album Hanno Ucciso L’Uomo Ragno. Chiede al padre di Max il furgoncino utilizzato per vendere fiori: vuole tornare a viaggiare per il mondo, questa volta insieme alla moglie e al figlio, con la Spagna come destinazione. Max gli lascia di nascosto una musicassetta con la scritta "Punk is not dead", un messaggio che sembra rivolto a tutti i personaggi della serie: non bisogna smettere di credere in ciò che ci ha fatto partire.
Nel furgone, Lello inserisce la cassetta e parte What a Wonderful World nella versione di Joey Ramone, pubblicata nel 2002 nell'album Don't Worry About Me. La voce ruvida del cantante dei Ramones trasforma il classico di Louis Armstrong in una dichiarazione punk di fiducia nella vita, un modo per guardare il mondo con stupore senza ignorarne le contraddizioni.
Anche gli altri personaggi trovano una nuova direzione: Silvia si iscrive all'università, Mauro Repetto parte per Parigi e comincia la sua esperienza a EuroDisney, mentre Max Pezzali decide finalmente di andare a vivere da solo. La prima cosa che cerca nella nuova casa, però, è una cantina abbastanza grande da poter diventare la nuova tavernetta-studio, tutta sua.
La musica resta il suo punto di partenza, il luogo in cui continuare a riconoscersi.
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Le_Ali…per ricominciare
Sulle note di Le_Ali, pubblicata da Max Pezzali nell'ottobre 2026 e scelta per accompagnare il finale della serie, il racconto trova la propria chiave conclusiva.
Il testo torna ai due ragazzi di Pavia, alla batteria elettronica, ai sogni più grandi dei mezzi a disposizione e a quella voglia di raccontare il mondo a modo loro. Le ali diventano la metafora di chi continua a provare a volare anche quando, secondo ogni previsione, non dovrebbe riuscirci.
La canzone accompagna anche un momento insieme commovente e leggero: nella tavernetta si alternano i veri Max Pezzali e Mauro Repetto e i loro interpreti, Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, come se le due generazioni di protagonisti potessero finalmente incontrarsi nello stesso spazio.
Un passaggio che restituisce il senso di questo viaggio nella memoria e nella leggenda. Nel 1995 Repetto lasciò gli 883 per trasferirsi a Parigi, mentre Pezzali proseguì con una nuova formazione e avviò progressivamente il proprio percorso da solista.
Anche il richiamo a Foscolo torna a chiudere il cerchio: il poeta, dopo la breve esperienza pavese, seppe conservare il ricordo di quel soggiorno come una parentesi formativa, non soltanto come un fallimento.
È forse questa la riflessione più bella del finale: non sempre ciò che finisce è una sconfitta, e non tutti i sogni devono realizzarsi nella forma in cui li avevamo immaginati.
A volte bisogna accettare di cambiare ruolo, città, strada.
Perché i sogni non muoiono: crescono insieme a noi, cambiano forma e continuano a volare, anche quando non sappiamo ancora dove ci porteranno.
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