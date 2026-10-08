Dal 9 ottobre Roberto Zibetti torna nei panni di Claudio Cecchetto in Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, su Sky e NOW. A Sky TG24 racconta come si interpreta una persona reale senza imitarla, il “finto-profondismo” del Grande Giason ne Il grande Giaffa, l’intelligenza artificiale di Un weekend artificiale e il ritorno sul set di Io ballo da sola con My Stolen Beauty. E poi Bertolucci, Ronconi, Grüber, le maschere dell’attore e quella “terra di frontiera” che è il mestiere di palcoscenico

Così una conversazione nata per parlare di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883 (su Sky e in streaming solo su NOW ), dove torna nei panni di Claudio Cecchetto, attraversa Il grande Giaffa, Leonardo Pieraccioni e l’intelligenza artificiale, My Stolen Beauty e Io ballo da sola, Luca Ronconi, Klaus Michael Grüber e Jean Genet. E naturalmente Bernardo Bertolucci, che secondo Zibetti «aveva la polisemia dei poeti».

Nato a Summit, nel New Jersey, da genitori italiani e cresciuto a Torino, Zibetti porta dentro di sé anche una geografia doppia: America e Piemonte, cultura popolare e tradizione umanistica, il gesto punk e la disciplina di chi sostiene che una battuta vada imparata con la precisione di «un’ottava del Tasso».

Non è divagazione. È il gusto delle connessioni, delle strade laterali, forse proprio di quelle “allungatoie” che alla fine della nostra conversazione contrappone alle scorciatoie.

Lo conferma anche parlando. Gli chiedi di Claudio Cecchetto e arriva Calvino. Gli chiedi dell’intelligenza artificiale e spunta Caravaggio. Parti da Bernardo Bertolucci e ti ritrovi a Cannes, con un paio di All Star rosse sotto l’abito elegante e gli attori di Trainspotting affacciati alle finestre dell’albergo.

Roberto Zibetti è uno di quegli attori capaci di lasciare un segno anche quando cambiano completamente pelle. Basta guardare alcuni dei suoi personaggi più recenti: Claudio Cecchetto in Hanno ucciso l’Uomo Ragno e ora in Nord Sud Ovest Est, il Grande Giason de Il grande Giaffa, fino al guru tecnologico di Un weekend artificiale. Figure diversissime per tono, corpo, registro, perfino temperatura emotiva. Eppure, una volta uscito di scena, Zibetti resta nella memoria.

Nella prima stagione disegni il personaggio, lo colori anche emotivamente. Nella seconda, invece, te lo porti in giro. È un po’ come andare in bicicletta: la prima volta devi stare attento a tutto quello che fai; la seconda puoi finalmente andare a fare le gite con gli amici.

La cosa bella delle serie, quando sono belle, è che ti danno tempo. Spesso un personaggio è soltanto la punta di un iceberg: dietro c’è una grande preparazione, ma nella storia se ne vede soltanto ciò che serve.

È la seconda stagione in cui interpreti Claudio Cecchetto. C’è qualcosa che hai scoperto di lui questa volta e che nella prima non avevi ancora compreso?

«Bisogna trovare il modo di pensare del personaggio»

Interpretare qualcuno di così riconoscibile comporta sempre il rischio dell’imitazione. Come si evita di fare una brutta copia di Cecchetto?

Recentemente a Londra ho incontrato una responsabile del casting di The Crown e le ho fatto una domanda simile. Quella serie è straordinaria anche perché gli stessi personaggi vengono interpretati da attori diversi nelle varie età.

Mi spiegava che vedevano moltissimi attori bravissimi, tutti potenzialmente giusti. Poi però ce n’era uno che riusciva ad agganciarsi a qualcosa che apparteneva realmente al personaggio: al suo modo di pensare, al modo in cui si rapportava alle cose.

Per me è quello il punto. Devi trovare il modo di pensare del personaggio.

Con Cecchetto, per esempio, ho sempre la sensazione che il pensiero sia già un passo avanti. È molto strategico. Ascolta, ma ascolta in modo molto suo perché contemporaneamente sta già guardando oltre. È continuamente proiettato verso il rilancio successivo.

L’assomiglianza fisica è un’altra cosa. E lì ci sono professionisti magnifici come Daniela Scumaci, capo truccatrice, e Michele Vigliotta, capo parrucchiere. Non si citano mai abbastanza: in questa serie hanno fatto un lavoro enorme.