Un momento attesissimo e agognato da tutti gli artisti che, lavorando brano dopo brano e settimana dopo settimana – guidati dai giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi – hanno letteralmente sognato questo momento. A guidare lo show nella notte che “battezzerà” i sette brani originali, la conduttrice dello show Giorgia.

• infine, per il gruppo guidato da Paola, camilla farà sentire per la prima volta “Solo noi”, testo di Riccardo Schiara e J4rk, musica e produzione di Giordano Colombo; i Mad-Dog avranno la prima esibizione col loro brano “Pericolosa”, scritto da loro quattro insieme ad Andrea Bonomo e Diego Caterbetti/Naska, che firmano anche la musica insieme a Giordano Colombo, presente anche come produttore.

• nella squadra di Irama, Le Distanze proporranno per la prima volta “Missione di soccorso”, firmato come musica e testo da loro insieme a Gianmarco Manilardi e OMÄR e prodotto da Dani Galenda e Berry; Patrizia terrà a battesimo “RIMAN”, brano che ha testo e musica di Antonio Mazzariello, Sofia Marsella, Enrico Esposito, Lorenzo Biscione (insieme a Glosie nel testo) e prodotto da Dani Galenda;

• per la squadra di Francesco, Giacomo Calò presenterà “A un passo da”, brano che porta la firma, come testo e musica, di Giuliano Sangiorgi; Teo Bok eseguirà “Believe Me”, brano di cui l’artista in gara è anche autore insieme ad Andres Recio, la cui musica è di Olmo Zucca e che è prodotto dallo stesso Zucca insieme a Luca Pretolesi;

Alla fine della puntata di giovedì 19 novembre alle 21:15 su Sky e in streaming su NOW , sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (e come sempre anche in chiaro tutti i martedì su TV8 e tutti i mercoledì su Cielo), i due meno votati delle manche andranno al ballottaggio dai giudici: se raggiungeranno una maggioranza si arriverà subito all’eliminazione, mentre in caso di parità la parola passerà nuovamente al pubblico per i 200 secondi di Tilt.

• camilla avrebbe in scaletta “When We Were Young” di Adele, uno dei brani più nostalgici del disco dei record 25 della cantautrice britannica; i Mad-Dog sarebbero alle prese con “Psycho Killer” dei Talking Heads, uno dei brani simbolo della band, reso immediatamente riconoscibile dalla sua celebre linea di basso e dall’alternanza tra inglese e francese nel testo.

settembre sul palco

E ancora, un graditissimo ritorno a casa arricchirà il Live Show 5 di #XF2026: sarà sul palco Settembre, cantautore nato proprio nella famiglia di X Factor e che, anno dopo anno, sta costruendo un percorso intenso e bello, distinguendosi nel panorama pop per un timbro vocale graffiante, intenso e fortemente riconoscibile: nel 2025, con il brano “Vertebre”, manifesto intimo sulle fragilità generazionali e la vulnerabilità dei rapporti, si è aggiudicato il primo premio nella categoria Nuove Proposte, facendo il pieno di riconoscimenti della critica con il Premio "Mia Martini", il Premio della Sala Stampa "Lucio Dalla", il Premio Enzo Jannacci e il Premio SIAE per il miglior videoclip, oltre a conquistare poi il Disco d’Oro. L’anno successivo ha pubblicato “Due settimane”, singolo che ha inaugurato il nuovo percorso musicale e che ha portato sui principali palchi dei festival radiofonici italiani, confermando la crescita di un percorso artistico in continua evoluzione; e a seguire “Lentiggini”, pezzo che conferma una scrittura rara e matura, capace di curare le fragilità generazionali e trasformare i sentimenti personali in immagini sincere e universali. Settembre ha

annunciato i primi appuntamenti del 2027 nei club: il 9 marzo sarà a Pozzuoli (NA) al Duel Club, il 15 marzo a Roma al Largo Venue, il 20 marzo a Milano ai Magazzini Generali.

attesa per artemas

Infine, anche l’opening della serata sarà particolarmente speciale, e vedrà protagonista sul palco il cantautore britannico Artemas, tra le voci più interessanti della scena alt-pop. Originario dell’Oxfordshire, in Inghilterra, ha raggiunto il successo internazionale nel 2024 grazie alla hit virale “i like the way you kiss me”, entrata nella Top 15 della Billboard Hot 100 e che da allora ha superato 1,6 miliardi di stream.

Conosciuto per il suo inconfondibile mix di pop dalle atmosfere dark e seducenti, influenze alternative e una scrittura carica di emotività, Artemas ha conquistato un pubblico affezionato in tutto il mondo, totalizzando oltre 3,5 miliardi di stream a livello globale e ottenendo una nomination ai BRIT Awards. Dopo il successo dei mixtape pretty, yustyna, LOVERCORE e Getting Up To No Good, Artemas continua a far evolvere il proprio sound. Attualmente impegnato in un tour europeo da headliner sold out, sta entrando in una nuova fase del suo percorso creativo, con nuova musica attesa nel 2027.

l'ante factor, il Daily e il Road To X Factor 2026

Come sempre, quando mancheranno solo pochi minuti all’inizio del Live Show, Mariasole Pollio in diretta dalla sua postazione a pochissimi metri dal grande palco del teatro condurrà l’Ante Factor, raccontando le emozioni della vigilia attraverso le voci dei concorrenti, dei giudici e degli ospiti.

Proseguono anche i due appuntamenti – sempre su Sky e in streaming su NOW – che accompagnano il percorso degli artisti in gara a #XF2026:

• per seguire giorno dopo giorno il lavoro dei giudici e dei ragazzi, scoprire le assegnazioni e vivere da vicino la preparazione ai Live, dal lunedì al venerdì alle 20:30 c’è il Daily di X Factor 2026;

• tutti i mercoledì alle 21:15 c’è il Road To X Factor 2026, il recap del percorso dei concorrenti con il rewatch delle esibizioni, l’assegnazione dei nuovi brani, le prove in sala, fino all’accensione del palco per le prove in studio.