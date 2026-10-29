Dalle emozioni dietro le quinte all'affiatamento con i giudici, dalla capacità di stupirsi ogni volta come la prima, alla voglia di mettersi in gioco, dal legame trentennale con il pubblico al terzo anno nelle vesti di conduttrice, Giorgia si racconta senza filtri ai microfoni di Sky Tg24. E ai giovani che sognano una carriera nella musica, il consiglio di seguire la propria ispirazione, “è quella che ti fa durare nel tempo”
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