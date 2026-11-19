L’attore americano è morto a 66 anni, pochi giorni dopo essere stato investito da un’auto vicino a casa sua, a Los Angeles. In più di quarant’anni di carriera ha lavorato in quasi 200 film e serie tv, dalle soap come “Il tempo della nostra vita” e “General Hospital” a “S.W.A.T.” con Samuel L. Jackson
Hollywood perde uno dei suoi caratteristi più conosciuti. Larry Poindexter è morto mercoledì 18 novembre all’età di 66 anni. La notizia è stata data dal sito americano Deadline e poi ripresa dalle principali testate di spettacolo. Il suo nome non sempre si ricorda, ma il suo volto è familiare a milioni di spettatori. In tv ha recitato nelle soap più seguite e in molte serie famose, e al cinema è stato il capitano Fuller in S.W.A.T. - Squadra speciale anticrimine.
Larry Poindexter, l’incidente a Studio City
Secondo le ricostruzioni dei media americani, la sera di venerdì 13 novembre l’attore era uscito a prendere qualcosa da mangiare. Mentre attraversava la strada a Studio City, il quartiere di Los Angeles dove viveva, è stato investito da un’auto. È stato portato in ospedale, dove i medici gli hanno trovato diverse costole rotte e hanno deciso di operarlo. La mattina dell’intervento, però, è morto all’improvviso, circa quattro giorni e mezzo dopo l’incidente.
Entertainment Weekly ha contattato i suoi rappresentanti, ma per ora la famiglia non ha rilasciato dichiarazioni. Tra i primi a ricordarlo sui social c’è stato il collega Patrick Labyorteaux, suo amico sin dagli anni Ottanta.
Dalle soap a S.W.A.T., la carriera
Poindexter era nato a Dallas, in Texas, il 16 dicembre 1959. Ha cominciato a recitare all’università e poi nelle compagnie teatrali estive del Texas, prima di trasferirsi a Los Angeles. In tv il pubblico lo ha conosciuto soprattutto con le soap opera. Nel 1984 è stato Ben Welch ne Il tempo della nostra vita, serie in cui è tornato anni dopo con un altro ruolo, quello di padre Louis. Nel 1986 ha interpretato Justin Moore in Santa Barbara e nel 2005 il dottor Asher Thomas in General Hospital, un personaggio poco raccomandabile. Negli anni Novanta ha avuto un ruolo ricorrente in JAG - Avvocati in divisa, e ha recitato anche in Friends, Quantum Leap, Blade: The Series, The Mentalist, Scandal, NCIS e Curb Your Enthusiasm. Al cinema il ruolo più noto resta quello del 2003 in S.W.A.T.: era il capitano Thomas Fuller, ufficiale della polizia di Los Angeles ligio alle regole che si scontrava con il sergente Hondo, interpretato da Samuel L. Jackson, in un cast che comprendeva anche Colin Farrell. Tra i suoi film ci sono anche American Ninja 2, Vi presento Dorothy Dandridge con Halle Berry e 17 Again - Ritorno al liceo.
Il teatro, la musica e la famiglia
Poindexter è cresciuto in una famiglia di artisti. Il padre, H.R. Poindexter, scenografo e disegnatore luci, vinse un Tony Award; mentre la madre, Sue Ann Erdman, era una cantante lirica. Non a caso il teatro è sempre stato una parte importante della sua vita. Ha recitato in opere come The Boys in the Band e La notte dell’iguana e ha lavorato anche come produttore: è stato tra i produttori di The Cher Show, il musical che a Broadway ha vinto due Tony nel 2019. Negli anni Novanta è stato anche il cantante della band alt-country The High Lonesome, che nel 1995 ha pubblicato l’album Feel Free To Do So. Ha lavorato pure come casting director, e dal 2002 era sposato con Carol Kritzer, anche lei casting director. Insieme hanno avuto due figli gemelli.