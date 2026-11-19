L’attore americano è morto a 66 anni, pochi giorni dopo essere stato investito da un’auto vicino a casa sua, a Los Angeles. In più di quarant’anni di carriera ha lavorato in quasi 200 film e serie tv, dalle soap come “Il tempo della nostra vita” e “General Hospital” a “S.W.A.T.” con Samuel L. Jackson

Hollywood perde uno dei suoi caratteristi più conosciuti. Larry Poindexter è morto mercoledì 18 novembre all’età di 66 anni. La notizia è stata data dal sito americano Deadline e poi ripresa dalle principali testate di spettacolo. Il suo nome non sempre si ricorda, ma il suo volto è familiare a milioni di spettatori. In tv ha recitato nelle soap più seguite e in molte serie famose, e al cinema è stato il capitano Fuller in S.W.A.T. - Squadra speciale anticrimine.

Larry Poindexter, l’incidente a Studio City

Secondo le ricostruzioni dei media americani, la sera di venerdì 13 novembre l’attore era uscito a prendere qualcosa da mangiare. Mentre attraversava la strada a Studio City, il quartiere di Los Angeles dove viveva, è stato investito da un’auto. È stato portato in ospedale, dove i medici gli hanno trovato diverse costole rotte e hanno deciso di operarlo. La mattina dell’intervento, però, è morto all’improvviso, circa quattro giorni e mezzo dopo l’incidente.

Entertainment Weekly ha contattato i suoi rappresentanti, ma per ora la famiglia non ha rilasciato dichiarazioni. Tra i primi a ricordarlo sui social c’è stato il collega Patrick Labyorteaux, suo amico sin dagli anni Ottanta.