Selma Ezzine ha vinto la sedicesima edizione del programma di Carlo Conti. Nella finale di mercoledì 18 novembre su Rai 1 ha interpretato Aretha Franklin e ha superato in classifica Roberta Morise, che era prima all’inizio della serata. La cantante italo-marocchina ha 22 anni e, a dicembre, si giocherà un posto a Sanremo 2027

All’ultima puntata, andata in onda mercoledì 18 novembre dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, le prime due della classifica sono arrivate con pochissimi punti di distacco. Roberta Morise era in testa con 519 punti e Selma la seguiva a quota 517. A decidere tutto è stata la serata finale . Selma si è trasformata in Aretha Franklin e ha cantato Think, ottenendo 71 punti, il risultato migliore della puntata. Morise, che interpretava Annie Lennox con Sweet Dreams, si è fermata a 64 punti, anche per le critiche di Cristiano Malgioglio . In giuria con lui c’erano Alessandro Siani, Elettra Lamborghini e, come quarti giudici, Ficarra e Picone. Malgioglio ha commentato così l’esibizione della vincitrice: “Non hai imitato, ma ti premio perché hai una grande voce”. Nella classifica finale Selma ha chiuso con 603 punti, davanti a Morise con 588 e ad Andrea Perroni con 582 .

Il premio sarà dato in beneficenza e diviso in parti uguali tra la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro e la Fondazione Franco Pannuti.

È Selma la regina di Tale e Quale Show 2026. La giovane cantante si è aggiudicata la sedicesima edizione del varietà di Rai 1, la prima trasmessa il mercoledì sera dopo tanti anni al venerdì.

Chi è Selma Ezzine

Selma è nata nel 2004 a San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento, ed è cresciuta a Ceppaloni. Ha origini italiane e marocchine e parla quattro lingue: italiano, inglese, francese e arabo. Il padre è cantante e musicista, e in casa la musica c’è sempre stata. Da bambina sognava di fare la ballerina, poi alle scuole medie ha scoperto il canto entrando nel coro della scuola. Dopo il liceo musicale si è iscritta a Giurisprudenza, ma ha lasciato l’università per dedicarsi alla musica. Ha iniziato come artista di strada, cantando nelle piazze, ai matrimoni e alle feste private. Nel 2025 il grande pubblico l’ha conosciuta grazie alla vittoria nella quarta edizione di Dalla strada al palco, su Rai 1.

Le imitazioni di Selma e i prossimi impegni

Selma è partita subito forte. Ha vinto la prima puntata interpretando Raye e la seconda con Listen di Beyoncé, ed è arrivata prima anche nella sesta. In semifinale si è classificata seconda nei panni di Whitney Houston, un’artista che diceva di voler interpretare perché è cresciuta ascoltando le sue canzoni. In un’intervista a DiLei ha spiegato che - nel programma - ha dovuto mettere da parte per un momento la sua identità: “Quando canto non voglio imitare nessuno”.

Adesso la aspetta un’altra sfida. È tra i 15 artisti scelti per Sanremo Giovani 2026, con il brano Io sognerò. L’11 dicembre sarà su Rai 1 per la finale di Sarà Sanremo, dove proverà a conquistare un posto tra le Nuove Proposte del Festival 2027. Del resto, salire sul palco dell’Ariston è uno dei suoi sogni più grandi.