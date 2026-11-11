Classe 2006, milioni di visualizzazioni su YouTube e una carriera costruita tra Francia, Cina e Kazakhstan, Giulia Falcone non ha mai tenuto un concerto in Italia. Il 28 ottobre è arrivato il remix di Fantôme, dall’EP Fréquences, vol. 1, con la parte in italiano scritta e cantata da Cristiano Malgioglio. Nell’intervista la cantautrice racconta l’importanza del silenzio, il testo di Serge Lama, il lungo viaggio in Kazakhstan con Dimash, l’amore per i grandi classici, gli studi di giurisprudenza e il sogno di Sanremo Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

«Le fantôme de l’Opéra a existé». Con questa frase, perentoria come un atto notarile, Gaston Leroux apre il romanzo pubblicato a puntate tra il 1909 e il 1910. Nei sotterranei del Palais Garnier si nasconde una voce senza volto che si fa chiamare Angelo della Musica e istruisce in segreto una giovane soprano, Christine Daaé, fino a farne una stella. Il fantasma, si sa, scrive per lei, ma non si mostra mai alla luce. Più di un secolo dopo, un’altra ragazza che canta in francese ha incontrato una penna illustre. Con una differenza non da poco: questa volta l’autore non si nasconde nelle cantine di un teatro, ma firma apertamente il remix sotto i riflettori, e porta il nome di Cristiano Malgioglio. La canzone, del resto, Giulia l’ha scritta da sé. Il 28 ottobre è uscito in radio e in digitale il remix di Fantôme (Peermusic/Believe), il brano di Giulia Falcone contenuto nell’EP Fréquences, vol. 1, uscito a luglio, che il paroliere di L’importante è finire e di Gelato al cioccolato ha voluto arricchire con una parte in italiano, firmata e cantata da lui. Il pezzo si apre in francese, la lingua dei dubbi e delle ombre, e quando Malgioglio entra nel ritornello vira verso l’italiano, trasformandosi in una richiesta diretta d’amore e di presenza. Il tutto su sonorità ispirate agli anni Ottanta, un decennio che a quanto pare continua a tornare come certi fantasmi affezionati. Lei, classe 2006, ha cominciato quasi per gioco. A quattordici anni pubblica sui social la cover di una canzone di Serge Lama, e da lì le visualizzazioni si contano a milioni, mentre le sue versioni di Je suis malade e SOS d’un terrien en détresse fanno il giro del web. Poi arrivano The Voice France, l’omaggio a Grégory Lemarchal, la vittoria di NRJ Talent, il primo concerto da solista alle Trois Baudets di Parigi, la trasferta in Kazakhstan con Dimash Qudaibergen nel settembre 2025, un brano in cinese uscito in Cina. E in Italia? Nulla, o quasi (nemo propheta in patria, come si suol dire). Sicché, tra un manuale di diritto penale e l’altro all’università di Firenze, Giulia Falcone scrive canzoni in italiano e sogna Sanremo. L’abbiamo raggiunta al telefono, e a colpire, oltre al talento (per riconoscerlo basta ascoltarla), sono la determinazione e un’eleganza d’altri tempi: volitiva, precisa, con le idee chiarissime su che cosa debba essere un artista.

«Malgioglio ha ascoltato il mio EP e ha scritto la parte in italiano» Come è nato l’incontro con Cristiano Malgioglio? È stata una sorpresa. Cristiano ha ascoltato il mio EP, che è uscito a luglio di quest’anno, ed è rimasto colpito da questo brano. Così ha deciso di regalarmi la sua penna: ha scritto lui il testo della parte in italiano, e poi mi ha regalato anche la sua voce. Da qui è nato il duetto, per un’affinità elettiva. Non è stata una scelta a caso, anche perché il mio obiettivo principale era proprio questo incontro tra generazioni. Quindi il francese è tuo e l’italiano è suo. Esatto. Io avevo scritto il testo in francese, lui ha scritto quello in italiano, e c’è stata questa unione dei due testi. Avete avuto qualche discussione o è filato tutto liscio? È stato tutto molto armonico, ci siamo trovati subito bene e ricordo quella giornata molto positivamente. Per me è stato un onore sapere che avrebbe scritto una parte della mia canzone, e sapere che l’ha voluta anche cantare è stato doppiamente bello. Siamo entrambi due persone molto esigenti, e ci siamo trovati anche su quell’aspetto. Sei una persona precisa, dunque. Molto. Non si direbbe, perché oggi c’è una visione un po’ distorta di chi è artista: l’artista viene visto come uno che vive in un mondo tutto suo, nel disordine, altrimenti non è un artista. Io ho un’idea completamente diversa. E secondo me non te lo puoi nemmeno dire da solo, se sei un artista o no: devono essere gli altri a raccontartelo.

«Underwater l’ho scritto di getto, seduta al pianoforte» Hai sentito subito che la musica sarebbe stata il tuo modo di stare al mondo? Lo spero, vorrei poter vivere di questo. È una necessità, qualcosa che viene da dentro, e credo esista in tutti quelli che amano la musica e vogliono lasciare un segno della loro presenza. Della serie: io sono esistito, avevo qualcosa da dire e vorrei che le persone se ne rendessero conto. È quello che tento di fare anche in Italia, che è comunque il mio Paese. All’estero ho già avuto la possibilità di inserirmi nel mondo della musica, qui non ancora. In Italia ho fatto i primi concorsi di canto quando ero bambina, ma poi purtroppo non mi ha regalato altro. Il tuo primo singolo, Underwater, l’hai scritto e composto interamente tu. Riascoltandolo oggi, cambieresti qualcosa? Per me rimane uno dei brani più belli del mio repertorio, non lo cambierei mai. È stato il primo che ho scritto senza troppe regole, di getto, come quando ti siedi al pianoforte e scrivi. Lo porterò sempre sui palchi, come ho sempre fatto: l’ho portato anche in Cina. E poi l’avevo fatto tutto da sola con i miei genitori. Le prime cose ti ci butti e dici: dai, io ci provo. Quando scrivi sei come Flaubert, che limava ogni parola, oppure vai di getto e passi al brano successivo? Non c’è un sistema. A volte ti svegli una mattina e hai l’idea di un brano che ti viene in due secondi, a volte ti metti lì e non ti viene nulla, oppure ti svegli in piena notte e lo scrivi. Ogni percorso di scrittura e composizione è a sé stante. Quanto conta il pianoforte nei tuoi pezzi? Tanto. Nel brano con Cristiano non si sente molto, perché ho voluto dare un taglio un po’ diverso. Sono fasi, e quando ho preparato questo pezzo, come il resto dell’EP, ho prodotto quello che sentivo in quel momento. Ma il pianoforte rimane il mio strumento principale e preferito, e prossimamente vorrei riportarne un po’ di più. Sono un’amante dei grandi classici, quindi per me resta lo strumento per eccellenza.

«Il silenzio può diventare assordante» Presentando Fantôme hai detto che anche un silenzio può insinuare un dubbio. Cos’è per te il silenzio? "Il silenzio è fondamentale, sempre, perché dà tante risposte. Ed è proprio per questo che ho voluto inserirlo nel brano. Rappresenta il momento in cui tutto fa più paura, perché ti ritrovi da solo con te stesso, e diventa quasi una frattura tra te e la realtà. Ti ritrovi ad affrontare tutto quello che hai dentro. Quando ce n’è troppo, il silenzio può diventare assordante: sembra quasi che nel silenzio tu senta le cose. Io so che cosa vuol dire la solitudine, e sono emozioni che tutti sperimentiamo nella vita. Il mio obiettivo è scrivere cose in cui le persone si possano ritrovare, perché non si scrive soltanto per sé stessi. Se scrivessi solo per me, non pubblicherei i brani." Del resto, già Blaise Pascal confessava nei Pensieri che «il silenzio eterno di questi spazi infiniti» lo spaventava. E il cinema conosce bene quella frattura di cui parla Giulia. Basta ripensare al finale di In the Mood for Love di Wong Kar-wai, quando Tony Leung affida il suo segreto a una fessura nelle pietre di Angkor Wat e poi la sigilla con il fango. Un amore che non si è mai detto ad alta voce, un fantasma che resta lì, murato nel silenzio.

«Serge Lama mi ha scritto un testo meraviglioso» Serge Lama ha scritto per te. Che cosa ha significato? Il testo che ha scritto per me Serge Lama è veramente meraviglioso. Il brano deve ancora uscire e spero che esca presto. È stato emozionante, perché nel 2020, quando avevo 14 anni, avevo pubblicato sui social la cover di una sua canzone, ed è stato quel video a instradarmi e a portarmi dove sono oggi. Sono quelle cose che pensi impossibili, e invece succede che un autore come lui ti scrive un testo e ricondivide la cover della sua canzone che hai riproposto tu. Mi sono capitate cose che non avrei mai immaginato: Sharon Stone, per esempio, ha ricondiviso un mio video. Sono state tutte sorprese che mi facevano capire che forse stavo facendo qualcosa di giusto, e che nel mondo musicale potevo avere uno spazio anch’io. Eppure la strada non è stata in discesa. È sempre più difficile farsi spazio, soprattutto quando vuoi portare qualcosa di diverso, quando vuoi essere un po’ controcorrente. Tra le varie porte in faccia che uno può prendere nella vita, quando arrivano le soddisfazioni che ti sei tanto sudata ti fa tanto piacere. «Écris l’histoire è un inno, Grégory una voce d’angelo» Cosa ricordi dell’omaggio a Grégory Lemarchal nel 2023? "È stata un’esperienza molto forte. Ho interpretato la sua canzone più famosa, Écris l’histoire, che in Francia è ormai un inno: ogni volta che la si ascolta si pensa a questo giovane cantante, che era veramente una voce d’angelo. Per me è stato un onore cantarla insieme al padre. Sono molto sensibile a queste cose, agli omaggi a cantanti che hanno portato della bella musica, perché oggi a volte si perde, per stare dietro a ciò che è commerciale, facile da ascoltare. Conservo un bellissimo ricordo, e spero di essere invitata di nuovo, perché mi sento parte di questo progetto: continuare a far vivere la voce di un cantante che ha portato delle belle canzoni in Francia." Un angelo, ancora una volta. Come quello che Christine Daaé sentiva cantare dietro le pareti dell’Opéra. Tant’è che, a ben vedere, la vicenda di Giulia Falcone sembra un continuo dialogo con voci che non ci sono più, o che arrivano da lontano, e alle quali lei presta la propria.

«In Kazakhstan con Dimash ho cantato anche in cinese» Cosa ricordi di Voice Beyond Horizon, il programma ideato da Dimash e girato in Kazakhstan nel 2025? È stato assurdo. Mi hanno contattata praticamente una settimana prima del giorno in cui dovevo partire per il Kazakhstan. Non sapevo nulla di questa iniziativa, ero un po’ confusa, non capivo come si articolasse il programma. Poi, quando mi hanno chiesto la conferma, mi hanno detto che c’era Dimash Qudaibergen e che mi voleva a tutti i costi, quindi dovevo decidere rapidamente. Sono partita e sono rimasta tutto il mese di settembre in Kazakhstan. Il programma è andato in onda in tutta la Cina e in Kazakhstan. Ho visto posti meravigliosi, ho potuto portare la cultura italiana laggiù ed è stata un’esperienza molto formativa. Com’era il gruppo? Eravamo otto cantanti provenienti da diversi Paesi del mondo, io ero la più giovane: gli altri erano tutti sulla trentina e mi vedevano un po’ come una sorellina. Era il mio secondo programma televisivo, quindi l’esperienza me la sono fatta sul posto, ma vado molto fiera delle performance e degli incontri, che mi hanno arricchita molto. Lì ho cantato anche in cinese. Dal francese all’italiano, fino al cinese. Mi piace sperimentare. Il cinese è una lingua che suona benissimo, quasi meglio del francese. Non so dire una parola in cinese, però lo so cantare: ho fatto anche un mio brano in cinese che è uscito in Cina, e ho lavorato molto sulla pronuncia. Quando canto in un’altra lingua mi piace essere precisa, rispettare gli accenti, perché se canto in quella lingua vuol dire che mi avvicino a quel Paese, e chi mi ascolta deve percepire rispetto per la propria lingua. E il francese, cosa ti affascina? Per me il francese è veramente come l’italiano, una lingua incorporata in me. Sono appassionata della letteratura italiana come di quella francese, e non ho mai avuto difficoltà né a studiarlo né a parlarlo. Metto le due lingue sullo stesso piano: lo sento mio, come l’italiano.

Tra Ella Fitzgerald e la sfida di collaborare con un trapper Che musica ascolti? Spazio molto, ma sono un po’ chiusa all’ascolto di ciò che si sente oggi nel panorama italiano, quindi sono un pochino impreparata su quello che c’è in circolazione. Posso passare una giornata soltanto jazz, con Ella Fitzgerald. Però sono aperta a qualsiasi tipo di collaborazione: se mi portassi il trapper più in auge del momento, ci starei, perché sono per sperimentare. Sarebbe una bellissima opportunità per fare qualcosa di nuovo, di diverso. È come se ci fosse una Giulia che ascolta le canzoni in macchina e una Giulia che canta e compone.

Una canzone per il cinema? Dipende tutto dalla storia Ti piacerebbe scrivere un brano per il cinema? C’è un regista, o un genere, che senti vicino? Mi diletto a scrivere musiche che non faccio sentire a nessuno e che mi piacerebbe presentare per un film o per una serie tv. Dirti un regista sarebbe riduttivo: se l’idea del film mi colpisce, allora è il film giusto, può trattarsi di qualsiasi cosa. Amo moltissimo le colonne sonore, ho cantato anche quella del Gladiatore, poi Where Do I Begin di Love Story. Ma c’è lo stereotipo che oggi tutti possano fare tutto, e non è così. Se mi dicessi «Giulia, scrivi questo», potrei anche scriverti una canzone priva di emozioni, che magari passa in radio cento volte al giorno. Ma allora chiunque apre l’intelligenza artificiale e te la fa. Per questo mi sento controcorrente. Controcorrente in che senso? "Non solo per i generi che voglio portare, anche se è riduttivo parlare di genere, perché ogni artista porta qualcosa di diverso. Oggi per esempio ascoltavo Cool Cat dei Queen, e mi sono detta: assurdo, non diresti mai che è una canzone dei Queen. Riconosci Freddie Mercury perché conosci la canzone, conosci l’album. Ero con una mia amica, e lei mi ha chiesto come facesse a essere Freddie Mercury, che canta in uno stile completamente diverso e non sembra nemmeno la sua voce. Alla fine, quando sei artista puoi permetterti tutto, se sai cosa stai facendo. Non è mai a caso." E il caso vuole che Cool Cat stia su Hot Space, l’album con cui i Queen nel 1982 si tuffarono nel funk e nella disco, cantata da Mercury interamente in falsetto: un pezzo di quegli anni Ottanta ai quali guarda anche Fantôme. Quanto al cinema, viene in mente Jeanne Moreau che in Jules e Jim di François Truffaut intona Le Tourbillon, una canzone sola capace di riassumere un intero film. Parimenti, per Giulia Falcone la musica sembra soprattutto un modo di raccontare storie.

«Canto H24, anche sotto la doccia: la vita è una partita" Che rapporto hai con i social, al di là del lavoro? I social li gestisco io: sono io che scelgo cosa pubblicare, e mi interfaccio anche con i problemi tecnici, quando pubblichi una storia e non parte, quelle cose lì. Mi piacciono, perché sono un’interazione e ti permettono di mantenere vivo un legame. Non li vivo come una limitazione. Tante persone dicono che la musica si è spostata sui social: no, le cose dovrebbero coesistere, essere qualcosa di organico. Io ho più di un milione e mezzo di follower, eppure in Italia non ho mai fatto concerti. Quindi per me la musica non è solo social, e non è nemmeno soltanto live. Sui social cerco di portare quello che sono, perché la musica che faccio corrisponde alla mia personalità. Si vede anche, banalmente, la giornata di studio, magari disperata sul diritto penale: studio giurisprudenza. Un piano B? Non ragiono per piano A e piano B, perché oggi ci siamo e domani non si sa. Uno cerca di portare avanti quello che è più conforme alla propria personalità, alla propria vita. Ma la musica mi alimenta, non vivrei senza cantare. Canto H24, sotto la doccia, mentre cammino da sola, sembro pazza. Se guido in silenzio, guardando la strada, mi addormento: allora metto su una canzone e canto, faccio un po’ spettacolo come se fossi in televisione. La vita alla fine è un gioco, una partita, e te la devi giocare.

Ho scritto tanti brani in italiano, mi piacerebbe tentare Sanremo» Dopo Fantôme stai lavorando a qualcosa che puoi anticipare? Una cosa che mi piacerebbe tanto fare è presentare dei brani in italiano. Ne ho scritti tantissimi, e penso che sarebbero davvero dei bei brani da portare a Sanremo. In futuro mi piacerebbe tanto tentare la fortuna e rientrare tra i cantanti che partecipano al Festival. Il fantasma dell’Opéra, giurava Leroux, è esistito. Quello di Giulia Falcone, invece, deve ancora presentarsi davvero al pubblico del suo Paese. Ma se è vero che le voci migliori arrivano da lontano, allora questa ragazza che canta in francese, in cinese e in italiano è soltanto in anticipo sul proprio ritorno